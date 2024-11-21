— Для прогулок:

Дождевик

Ветровка

Флисовая кофта

Головной убор

Удобная повседневная одежда

Удобная повседневная обувь для прогулок

— Для проживания:

Домашние тапочки

Обувь для бассейна

Купальный костюм

— Дополнительно:

Личные гигиенические принадлежности

Личные лекарства

— Мы предоставляем:

Фен

Полотенца для душа

Полотенца для бассейна

Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.

Питание. В программу включены завтраки и ужины в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.