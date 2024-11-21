Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области

Погулять среди немецких вилл, очароваться Черняховском и полюбоваться Балтийской косой
Дюны, густые леса и невероятная архитектура — всем этим может похвастаться Калининградская область.

Мы отправляемся в мини-путешествие по Кёнигсбергу, Черняховску, Янтарному и Балтийску, чтобы не только исследовать средневековые артефакты, но и насладиться самобытными пейзажами Балтики, гуляя по набережным и пляжам.

Вы также погрузитесь в историю добычи янтаря, а ещё познакомитесь с королевской породой лошадей на конезаводе «Георгенбург».
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Настоятельно рекомендуем взять с собой:

— Для прогулок:
Дождевик
Ветровка
Флисовая кофта
Головной убор
Удобная повседневная одежда
Удобная повседневная обувь для прогулок

— Для проживания:
Домашние тапочки
Обувь для бассейна
Купальный костюм

— Дополнительно:
Личные гигиенические принадлежности
Личные лекарства

— Мы предоставляем:
Фен
Полотенца для душа
Полотенца для бассейна

Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.

Питание. В программу включены завтраки и ужины в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.

Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.

Прогулка по КалининградуПрогулка по КалининградуПрогулка по КалининградуПрогулка по КалининградуПрогулка по КалининградуПрогулка по Калининграду
2 день

Черняховск и конезавод «Георгенбург»

После завтрака едем в Черняховск. Во время прогулки по городу увидим архитектурные памятники начала 19 века, пройдёмся по прусской брусчатке и осмотрим настоящий средневековый замок.

Далее вас ждёт экскурсия по конезаводу «Георгенбург», где вы познакомитесь с основами коневодства и королевской породой лошадей, известных своей выносливостью.

Затем вернёмся в хостел на ужин.

Продолжительность поездки — 9 часов.

Черняховск и конезавод «Георгенбург»Черняховск и конезавод «Георгенбург»Черняховск и конезавод «Георгенбург»Черняховск и конезавод «Георгенбург»
3 день

Запад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская коса

Позавтракав, отправимся в Янтарный. Этот курорт славится своими пляжами. Будем любоваться морскими пейзажами, а ещё вы узнаете всё о добыче янтаря. У вас будет свободное время на самостоятельную прогулку.

Далее переместимся в Балтийск, где увидим форт-цитадель Пиллау и пройдёмся по набережной, осматривая современные судна Балтийского флота. Затем заглянем на Балтийскую косу. Это узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Флора и фауна косы уникальны, здесь можно встретить редкие виды растений и животных. Насладимся панорамой в самой западной точке России и вернёмся в хостел к ужину.

Продолжительность экскурсии — 10 часов.

Запад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская косаЗапад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская косаЗапад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская косаЗапад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская коса
4 день

Окончание тура

Наше приключение подходит к концу. Вы выселитесь из гостиницы до 12:00. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды
  • Трансферы из/до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • В 2-местном номере с общей ванной комнатой - 3 000 ₽
  • В 2-местном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 ₽
  • 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - 6 000 ₽ (доступно только при бронировании на 2 человек с проживанием в одном номере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, до 13:00 (заселение в хостел - до 14:00)
Завершение: Хостел, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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