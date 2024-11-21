Мы отправляемся в мини-путешествие по Кёнигсбергу, Черняховску, Янтарному и Балтийску, чтобы не только исследовать средневековые артефакты, но и насладиться самобытными пейзажами Балтики, гуляя по набережным и пляжам.
Вы также погрузитесь в историю добычи янтаря, а ещё познакомитесь с королевской породой лошадей на конезаводе «Георгенбург».
Описание тура
Организационные детали
Настоятельно рекомендуем взять с собой:
— Для прогулок:
Дождевик
Ветровка
Флисовая кофта
Головной убор
Удобная повседневная одежда
Удобная повседневная обувь для прогулок
— Для проживания:
Домашние тапочки
Обувь для бассейна
Купальный костюм
— Дополнительно:
Личные гигиенические принадлежности
Личные лекарства
— Мы предоставляем:
Фен
Полотенца для душа
Полотенца для бассейна
Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.
Питание. В программу включены завтраки и ужины в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Калининграду
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.
Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.
Черняховск и конезавод «Георгенбург»
После завтрака едем в Черняховск. Во время прогулки по городу увидим архитектурные памятники начала 19 века, пройдёмся по прусской брусчатке и осмотрим настоящий средневековый замок.
Далее вас ждёт экскурсия по конезаводу «Георгенбург», где вы познакомитесь с основами коневодства и королевской породой лошадей, известных своей выносливостью.
Затем вернёмся в хостел на ужин.
Продолжительность поездки — 9 часов.
Запад зовёт: Янтарный, Балтийск и Балтийская коса
Позавтракав, отправимся в Янтарный. Этот курорт славится своими пляжами. Будем любоваться морскими пейзажами, а ещё вы узнаете всё о добыче янтаря. У вас будет свободное время на самостоятельную прогулку.
Далее переместимся в Балтийск, где увидим форт-цитадель Пиллау и пройдёмся по набережной, осматривая современные судна Балтийского флота. Затем заглянем на Балтийскую косу. Это узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Флора и фауна косы уникальны, здесь можно встретить редкие виды растений и животных. Насладимся панорамой в самой западной точке России и вернёмся в хостел к ужину.
Продолжительность экскурсии — 10 часов.
Окончание тура
Наше приключение подходит к концу. Вы выселитесь из гостиницы до 12:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
- Обеды
- Трансферы из/до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение:
- В 2-местном номере с общей ванной комнатой - 3 000 ₽
- В 2-местном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 ₽
- 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - 6 000 ₽ (доступно только при бронировании на 2 человек с проживанием в одном номере)