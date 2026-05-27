Мои заказы

Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»

Насладиться неспешными прогулками, красивыми видами и увлекательными историями о прошлом
Приглашаем в однодневное путешествие по местам, где решалась судьба России. Мы поедем на реку Угру — ту самую, которую называют «поясом Богородицы». Здесь произошло Великое стояние, положившее конец ордынскому игу. Но наш маршрут не только об истории.

Это ещё и знакомство с действующими монастырями, удивительными людьми и пейзажами среднерусской полосы.
Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»
Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»
Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»

Описание экскурсии

Село Спас: Спасо-Преображенский Воротынский монастырь

Первая остановка — один из древнейших монастырей этих мест. Вы увидите редкую шатровую архитектуру и узнаете историю князей Воротынских. Сестры обители угостят вас мороженым и пирожными собственного приготовления — это отдельный гастрономический повод сюда заехать. А в некрополе можно постоять у старинных плит и ощутить связь времён.

Свято-Тихонова пустынь

Мужской монастырь, основанный преподобным Тихоном Калужским. Вас встретят величественные соборы в неовизантийском стиле и удивительный покой. А виды здесь такие, что хочется остановиться и просто смотреть: холмы, леса, излучина реки вдалеке.

Село Дворцы: музей-диорама «Великое стояние на Угре»

Кульминация поездки — Владимирский скит с уникальным музеем. Главный экспонат — диорама событий 1480 года. Это не просто картина, а погружение в историю: вы увидите детали и лица, о которых не прочитаешь в учебниках, и почувствуете напряжение дней, когда решалось, быть или не быть единому Русскому государству.

Примерный тайминг

  • Общее время в дороге: 3 часа
  • Воротынский монастырь (с чаепитием): 1 час 15 минут
  • Свято-Тихонова пустынь: 1 час
  • Музей-диорама: 1 час 30 минут
  • Обед: 45 минут

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер по программе на легковом автомобиле Honda или микроавтобусе Nissan Serena
  • Отдельно оплачивается посещение диорамы «Великое стояние на реке Угре»: за 1-4 человек — 2300 ₽, 5−10 человек — 550 ₽ за каждого, от 11 человек — 350 ₽ за каждого

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка ИМ.К.Э. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 517 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
читать дальшеуменьшить

котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии на «Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»»

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
На машине
7 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
«На досуге по Калуге»: обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
3 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«На досуге по Калуге»: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7, у Главпочтамта
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5950 ₽ за всё до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Пешая
2.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Погулять по старинным улицам, полюбоваться их архитектурой и узнать о знаменитых жителях города
Начало: Около главного входа в городской парк
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге
8600 ₽ за человека