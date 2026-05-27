Приглашаем в однодневное путешествие по местам, где решалась судьба России. Мы поедем на реку Угру — ту самую, которую называют «поясом Богородицы». Здесь произошло Великое стояние, положившее конец ордынскому игу. Но наш маршрут не только об истории. Это ещё и знакомство с действующими монастырями, удивительными людьми и пейзажами среднерусской полосы.

Описание экскурсии

Село Спас: Спасо-Преображенский Воротынский монастырь

Первая остановка — один из древнейших монастырей этих мест. Вы увидите редкую шатровую архитектуру и узнаете историю князей Воротынских. Сестры обители угостят вас мороженым и пирожными собственного приготовления — это отдельный гастрономический повод сюда заехать. А в некрополе можно постоять у старинных плит и ощутить связь времён.

Свято-Тихонова пустынь

Мужской монастырь, основанный преподобным Тихоном Калужским. Вас встретят величественные соборы в неовизантийском стиле и удивительный покой. А виды здесь такие, что хочется остановиться и просто смотреть: холмы, леса, излучина реки вдалеке.

Село Дворцы: музей-диорама «Великое стояние на Угре»

Кульминация поездки — Владимирский скит с уникальным музеем. Главный экспонат — диорама событий 1480 года. Это не просто картина, а погружение в историю: вы увидите детали и лица, о которых не прочитаешь в учебниках, и почувствуете напряжение дней, когда решалось, быть или не быть единому Русскому государству.

Примерный тайминг

Общее время в дороге: 3 часа

Воротынский монастырь (с чаепитием): 1 час 15 минут

Свято-Тихонова пустынь: 1 час

Музей-диорама: 1 час 30 минут

Обед: 45 минут

