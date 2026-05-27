Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»
Насладиться неспешными прогулками, красивыми видами и увлекательными историями о прошлом
Приглашаем в однодневное путешествие по местам, где решалась судьба России. Мы поедем на реку Угру — ту самую, которую называют «поясом Богородицы». Здесь произошло Великое стояние, положившее конец ордынскому игу. Но наш маршрут не только об истории.
Это ещё и знакомство с действующими монастырями, удивительными людьми и пейзажами среднерусской полосы.
Описание экскурсии
Село Спас: Спасо-Преображенский Воротынский монастырь
Первая остановка — один из древнейших монастырей этих мест. Вы увидите редкую шатровую архитектуру и узнаете историю князей Воротынских. Сестры обители угостят вас мороженым и пирожными собственного приготовления — это отдельный гастрономический повод сюда заехать. А в некрополе можно постоять у старинных плит и ощутить связь времён.
Свято-Тихонова пустынь
Мужской монастырь, основанный преподобным Тихоном Калужским. Вас встретят величественные соборы в неовизантийском стиле и удивительный покой. А виды здесь такие, что хочется остановиться и просто смотреть: холмы, леса, излучина реки вдалеке.
Село Дворцы: музей-диорама «Великое стояние на Угре»
Кульминация поездки — Владимирский скит с уникальным музеем. Главный экспонат — диорама событий 1480 года. Это не просто картина, а погружение в историю: вы увидите детали и лица, о которых не прочитаешь в учебниках, и почувствуете напряжение дней, когда решалось, быть или не быть единому Русскому государству.
Примерный тайминг
Общее время в дороге: 3 часа
Воротынский монастырь (с чаепитием): 1 час 15 минут
Свято-Тихонова пустынь: 1 час
Музей-диорама: 1 час 30 минут
Обед: 45 минут
Организационные детали
В стоимость входит трансфер по программе на легковом автомобиле Honda или микроавтобусе Nissan Serena
Отдельно оплачивается посещение диорамы «Великое стояние на реке Угре»: за 1-4 человек — 2300 ₽, 5−10 человек — 550 ₽ за каждого, от 11 человек — 350 ₽ за каждого
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
8600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка ИМ.К.Э. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 517 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в читать дальшеуменьшить
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением.
Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии на «Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»»