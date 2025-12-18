Жители Калуги не только воевали, торговали и мечтали о космосе, но ещё и с размахом и удовольствием отдыхали.
Вы пройдёте по старинным улицам, где шумно веселился торговый люд, где чинно и благородно развлекались дворяне, богатые купцы, коммерсанты и заводчики. По пути вы услышите увлекательные и забавные истории из жизни гуляющей Калуги.
Описание экскурсии
Вы узнаете
- Почему губернаторский дом в Калуге в середине 19 века стал центром притяжения творческой элиты России
- Как проходили балы-маскарады, на которых развлекались местные аристократы
- Какие гласные и негласные правила действовали в питейных заведениях
- Как гуляли на торговой площади в дни ярмарок и праздников: на Рождество, Масленицу, Пасху и Троицу
- Какие потехи называли медвежьими
На нашем маршруте: Центральный городской парк — Площадь Старый Торг — Улица Театральная — Площадь Театральная
- Вы прогуляетесь по улицам, где сохранились купеческие дома и потайные дворики
- Увидите место, где многие годы устанавливалась новогодняя елка
- Пройдёте мимо домов, в которых некогда размещались кабаки и трактиры
- Завернёте в квартал, который принадлежал семейству купцов Билибиных, и осмотрите здание бывшего магазина купца Афончикова
- Зайдёте в аптеку Асмуса и почувствуете себя гостем из будущего, который попал в начало 20 века
- Со смотровой площадки над Окой полюбуетесь панорамой реки и послушаете музыку, которая когда-то звучала в парке
- Услышите о самых хрустящих баранках в городе и проделках гимназистов и выясните, где сегодня самые вкусные пончики и чебуреки
- И многое-многое другое
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 12+
- Если вас четверо или больше, мы сделаем для вас скидку — договоримся в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старый Торг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 409 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
