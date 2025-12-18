Мои заказы

Праздничные гуляния в купеческой Калуге

Узнать, как развлекались, веселились и отдыхали в прошлые времена
Жители Калуги не только воевали, торговали и мечтали о космосе, но ещё и с размахом и удовольствием отдыхали.

Вы пройдёте по старинным улицам, где шумно веселился торговый люд, где чинно и благородно развлекались дворяне, богатые купцы, коммерсанты и заводчики. По пути вы услышите увлекательные и забавные истории из жизни гуляющей Калуги.
Описание экскурсии

Вы узнаете

  • Почему губернаторский дом в Калуге в середине 19 века стал центром притяжения творческой элиты России
  • Как проходили балы-маскарады, на которых развлекались местные аристократы
  • Какие гласные и негласные правила действовали в питейных заведениях
  • Как гуляли на торговой площади в дни ярмарок и праздников: на Рождество, Масленицу, Пасху и Троицу
  • Какие потехи называли медвежьими

На нашем маршруте: Центральный городской парк — Площадь Старый Торг — Улица Театральная — Площадь Театральная

  • Вы прогуляетесь по улицам, где сохранились купеческие дома и потайные дворики
  • Увидите место, где многие годы устанавливалась новогодняя елка
  • Пройдёте мимо домов, в которых некогда размещались кабаки и трактиры
  • Завернёте в квартал, который принадлежал семейству купцов Билибиных, и осмотрите здание бывшего магазина купца Афончикова
  • Зайдёте в аптеку Асмуса и почувствуете себя гостем из будущего, который попал в начало 20 века
  • Со смотровой площадки над Окой полюбуетесь панорамой реки и послушаете музыку, которая когда-то звучала в парке
  • Услышите о самых хрустящих баранках в городе и проделках гимназистов и выясните, где сегодня самые вкусные пончики и чебуреки
  • И многое-многое другое

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 12+
  • Если вас четверо или больше, мы сделаем для вас скидку — договоримся в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Старый Торг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 409 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
читать дальше

и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

