Великолепная экскурсия. Нас было четверо, включая двоих детей - всем очень понравилось. Замечательный гид и очень аккуратный водитель. Большое спасибо!

комфортабельного автомобиля с очень аккуратным водителем Натальей, заканчивая гидом Анной. Никах сухих "Посмотрите налево, посмотрите направо". Все очень обстоятельно, информативно, запоминающее, никакой гонки. Масса подсказок, где лучше кому сделать (а нас на минуточку было трое!). ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Очень интересная экскурсия даже в мороз -23градуса. Экскурсовод Анна замечательно нас просветила, много узнали нового. Спасибо!

Посетили автобусную экскурсию по монастырям Калужской области. Приятно провели время с экскурсоводом Анной. Интересная путевая информация, в монастырях проводились для нас индивидуальные

экскурсии. Интересная подача материала. Особенно впечатлила диорама "Великое Стояние на Угре" Полакомились вкусными мороженым и пирожеными. Не смотря на мелкий дождь прекрасно провели время. Экскурсия была интересная и очень познавательная. Большая благодарность Анне. И отдельная благодарность водителю Алексею.

Л Лежнина

Спасибо большое. Прекрасная информативная экскурсия. По программе все выполнено, учтены индивидуальные запросы в процессе, получены ответы на все вопррсы (учитывая, что у ребенка их было очень много)). Профессиональный подход и внимательное отношение к участникам позволяет рекомендовать всем экскурсовода Инну.