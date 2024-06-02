5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Истории калужских монастырей
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от 6000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Духовная сила России: Оптина пустынь
Посетите знаменитые монастыри Калужской области. Узнайте о старчестве в Оптиной пустыни, отведайте трапезу в Клыково и полюбуйтесь архитектурой Шамордино
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от 9000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в музее-усадьбе «Полотняный Завод» по следам А.С. Пушкина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 6000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Великолепная экскурсия. Нас было четверо, включая двоих детей - всем очень понравилось. Замечательный гид и очень аккуратный водитель. Большое спасибо!
- ММария14 января 2024Добрый день! 13 января 2024. Температура -25\-20. Трое слушателей (70, 45, 40 лет), абсолютно разных людей. Понравилось все, начиная от
- ИИрина5 января 2024Очень интересная экскурсия даже в мороз -23градуса. Экскурсовод Анна замечательно нас просветила, много узнали нового. Спасибо!
- ЕЕлена27 мая 2023Посетили автобусную экскурсию по монастырям Калужской области. Приятно провели время с экскурсоводом Анной. Интересная путевая информация, в монастырях проводились для нас индивидуальные
- ЛЛежнина2 ноября 2021Спасибо большое. Прекрасная информативная экскурсия. По программе все выполнено, учтены индивидуальные запросы в процессе, получены ответы на все вопррсы (учитывая, что у ребенка их было очень много)). Профессиональный подход и внимательное отношение к участникам позволяет рекомендовать всем экскурсовода Инну.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На автобусе»
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