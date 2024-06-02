Экскурсии на автобусе в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Калуге, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Истории калужских монастырей
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Истории калужских монастырей
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от 6000 за всё до 5 чел.
Духовная сила России: Оптина пустынь
На автобусе
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Духовная сила России: Оптина пустынь
Посетите знаменитые монастыри Калужской области. Узнайте о старчестве в Оптиной пустыни, отведайте трапезу в Клыково и полюбуйтесь архитектурой Шамордино
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от 9000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в музее-усадьбе «Полотняный Завод» по следам А.С. Пушкина
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в музее-усадьбе «Полотняный Завод» по следам А.С. Пушкина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 6000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    Духовная сила России: Оптина пустынь
    Великолепная экскурсия. Нас было четверо, включая двоих детей - всем очень понравилось. Замечательный гид и очень аккуратный водитель. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    14 января 2024
    Духовная сила России: Оптина пустынь
    Добрый день! 13 января 2024. Температура -25\-20. Трое слушателей (70, 45, 40 лет), абсолютно разных людей. Понравилось все, начиная от
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    комфортабельного автомобиля с очень аккуратным водителем Натальей, заканчивая гидом Анной. Никах сухих "Посмотрите налево, посмотрите направо". Все очень обстоятельно, информативно, запоминающее, никакой гонки. Масса подсказок, где лучше кому сделать (а нас на минуточку было трое!). ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

  • И
    Ирина
    5 января 2024
    Духовная сила России: Оптина пустынь
    Очень интересная экскурсия даже в мороз -23градуса. Экскурсовод Анна замечательно нас просветила, много узнали нового. Спасибо!
  • Е
    Елена
    27 мая 2023
    Истории калужских монастырей
    Посетили автобусную экскурсию по монастырям Калужской области. Приятно провели время с экскурсоводом Анной. Интересная путевая информация, в монастырях проводились для нас индивидуальные
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    экскурсии. Интересная подача материала. Особенно впечатлила диорама "Великое Стояние на Угре" Полакомились вкусными мороженым и пирожеными. Не смотря на мелкий дождь прекрасно провели время. Экскурсия была интересная и очень познавательная. Большая благодарность Анне. И отдельная благодарность водителю Алексею.

  • Л
    Лежнина
    2 ноября 2021
    Истории калужских монастырей
    Спасибо большое. Прекрасная информативная экскурсия. По программе все выполнено, учтены индивидуальные запросы в процессе, получены ответы на все вопррсы (учитывая, что у ребенка их было очень много)). Профессиональный подход и внимательное отношение к участникам позволяет рекомендовать всем экскурсовода Инну.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На автобусе»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия в музее-усадьбе «Полотняный Завод» по следам А.С. Пушкина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Гостиный Двор
  2. Самое главное
  3. Каменный Мост
  4. Музей космонавтики
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Дворец Золотарева
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в январе 2025
Сейчас в Калуге в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год на автобусе, 7 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март