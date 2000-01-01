  1. Россия
  2. Экскурсии

Калуга — город церквей

5
1 отзыв
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Во время экскурсии 🧭 вы увидите 9 калужских церквей и соборов, узнаете об их судьбе и важных святынях.

И это только, те святые места, которые находятся в непосредственной близости от центра города.

В Калужской области еще много древних монастырей и храмов.
Задать вопрос
Калуга — город церквей
Калуга — город церквей

Что вы увидите

  • Церковь Жен Мироносиц
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Церковь Косьмы и Дамиана
  • Богородицко-Рождественский (Никитский) храм
  • Церковь Покрова на рву
  • Собор Казанской Иконы Божией Матери
  • Троицкий Кафедральный собор
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
  • Свято-Георгиевский собор
1. Первый объект нашей экскурсии 🧭 — церковь ⛪ Жен Мироносиц с самой высокой колокольней. В XVIII веке церковь почиталась, как спасение от чумы. Святыни: Чудотворная икона и мощи Петра и Февроньи, мощи Андрея Первозванного.
2. Переходим к церковь Иоанна Предтечи. У этой церкви разобрали главный придел, и можно сказать, что церковь, подобно святому, в честь которого была названа — обезглавлена. Святыни: Чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, мощи Оптинских старцев.
3. Теперь мы добрались до единственной в Калуге церкви, построенной учениками знаменитого Варфоломея Растрелли в стиле барокко. Это церковь в честь святых бессребреников, врачевавших благодаря своей чудесной силе — святых Косьмы и Дамиана.
4. Подъезжаем к Калужскому Богородицко-Рождественскому (Никитскому) храму. С 1939 года здесь размещался кинотеатр «Пионер», и лишь в 2004 г. храм был передан Русской Православной Церкви. Святыни: чудотворные иконы Спиридона, Пантелеймона, Матроны Московской, Петра и Февроньи, Калужской Божией Матери, иконы Божией Матери Семистрельная, икона Всецарица, икона Иисус Вседержитель, Сергий Радонежский, мощи Матроны Московской, Петра и Февроньи и др.
5. Неподалеку находится самая старая церковь Калуги — церковь Покрова на рву, построенная в 1687 году. Из святынь: старинный деревянный мощевик.
6. Спустившись под горку, вы видите величественное красное здание собора Казанской Иконы Божией Матери с несколькими главами. Состояние здания оставляет желать лучшего, вплоть до 2015 г. здесь находился городской архив.
7. И вот, вход в городской парк 🌳 культуры и отдыха. И сразу обращает на себя внимание величественное здание Троицкого Кафедрального собора. Этот собор в мае 1904 года посетил последний русский император Николай II. Вы зайдёте внутрь собора, насладитесь простором, полюбуетесь росписями и высоким иконостасом.
8. Затем мы пройдем через парк и выйдем на смотровую площадку. Внизу лежит река Ока, вот мост на Правый берег на котором сияют золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданово.
9. Выйдя из парка, мы отправляемся в Свято-Георгиевский собор, заметный издалека, благодаря своей архитектуре и отделке. Чудотворная икона Калужской Божией Матери.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда транспорта:
  • легковая на 1-3 чел. (1000 руб)
  • минивен 4-6 чел. (2000 руб)
  • микроавтобус 7-18 чел. (4500 руб)
Начало
🚩 Ул. Кирова, 19
Место завершения
🏁 Ул. Кирова, 1
Калуга — город церквей
Калуга — город церквей
Калуга — город церквей
Калуга — город церквей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

ДеньОтдыха проводит ещё 5 экскурсий

Улица Калужских достопримечательностей
2 800
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
13 отзывов
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
4 000
2 часа
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
2 отзыва
Духовная сила России: Оптина пустынь
5 000
7 часов
Духовная сила России: Оптина пустынь
2 отзыва
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
5 000
3 часа
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
1 отзыв
Авто-прогулка по Калуге
3 500
2 часа
Авто-прогулка по Калуге

Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Первое знакомство с Калугой
3 500
2.5 часа
Первое знакомство с Калугой
37 отзывов
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
скидка10%
2500
2 250
2.5 часа
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
24 отзыва
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Калуга от купцов до космонавтов
2 800
2 часа
Калуга от купцов до космонавтов
17 отзывов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Культовые святыни Калужской области
5 000
7 часов
Культовые святыни Калужской области
5 отзывов
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
О Калуге — с интересом и любовью!
1 500
2 часа
О Калуге — с интересом и любовью!
4 отзыва
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
3 500
2 часа
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
4 отзыва