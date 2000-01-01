1. Первый объект нашей экскурсии 🧭 — церковь ⛪ Жен Мироносиц с самой высокой колокольней. В XVIII веке церковь почиталась, как спасение от чумы. Святыни: Чудотворная икона и мощи Петра и Февроньи, мощи Андрея Первозванного.

2. Переходим к церковь Иоанна Предтечи. У этой церкви разобрали главный придел, и можно сказать, что церковь, подобно святому, в честь которого была названа — обезглавлена. Святыни: Чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, мощи Оптинских старцев.

3. Теперь мы добрались до единственной в Калуге церкви, построенной учениками знаменитого Варфоломея Растрелли в стиле барокко. Это церковь в честь святых бессребреников, врачевавших благодаря своей чудесной силе — святых Косьмы и Дамиана.

4. Подъезжаем к Калужскому Богородицко-Рождественскому (Никитскому) храму. С 1939 года здесь размещался кинотеатр «Пионер», и лишь в 2004 г. храм был передан Русской Православной Церкви. Святыни: чудотворные иконы Спиридона, Пантелеймона, Матроны Московской, Петра и Февроньи, Калужской Божией Матери, иконы Божией Матери Семистрельная, икона Всецарица, икона Иисус Вседержитель, Сергий Радонежский, мощи Матроны Московской, Петра и Февроньи и др.

5. Неподалеку находится самая старая церковь Калуги — церковь Покрова на рву, построенная в 1687 году. Из святынь: старинный деревянный мощевик.

6. Спустившись под горку, вы видите величественное красное здание собора Казанской Иконы Божией Матери с несколькими главами. Состояние здания оставляет желать лучшего, вплоть до 2015 г. здесь находился городской архив.

7. И вот, вход в городской парк 🌳 культуры и отдыха. И сразу обращает на себя внимание величественное здание Троицкого Кафедрального собора. Этот собор в мае 1904 года посетил последний русский император Николай II. Вы зайдёте внутрь собора, насладитесь простором, полюбуетесь росписями и высоким иконостасом.

8. Затем мы пройдем через парк и выйдем на смотровую площадку. Внизу лежит река Ока, вот мост на Правый берег на котором сияют золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданово.

9. Выйдя из парка, мы отправляемся в Свято-Георгиевский собор, заметный издалека, благодаря своей архитектуре и отделке. Чудотворная икона Калужской Божией Матери.