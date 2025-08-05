Погружение в духовное и архитектурное наследие Калуги - это уникальная возможность увидеть соборы и храмы, которые хранят в себе историю целых эпох.Вы посетите Троицкий кафедральный собор с крупнейшим безопорным куполом,

насладитесь видами на Оку, увидите древнейший храм Покрова на Рву и собор Георгия Победоносца. Успенская колокольня и храм Иоанна Предтечи также оставят неизгладимое впечатление. Каждое место - это отдельная история и уникальная архитектура

Описание экскурсии

Троицкий кафедральный собор. Вы увидите главный храм Калужской митрополии с крупнейшим в России безопорным куполом. Его диаметр — 20 метров. С обзорной площадки откроются виды на Оку и исторический парк города.

Храм Покрова на Рву. Один из древнейших храмов Калуги в стиле московского барокко. Мы поговорим о его уникальном расположении и истории.

Собор Георгия Победоносца За Верхом. Храм начала 18 века хранит дух старой Калуги. Здесь вы увидите иконы 16–18 веков, шатровую колокольню и познакомитесь с главной святыней Калужской земли — Калужской иконой Божией Матери.

Успенская колокольня. Вы подниметесь на строение 18 века, послушаете живой колокольный звон и пообщаетесь со звонарём. Захотите — сами попробуете себя в этом искусстве.

Храм Иоанна Предтечи. Это здание с элементами модерна и долгой историей. Впервые упоминается в описи 1685 года.

Поездка пройдёт на комфортном минивэне Honda.