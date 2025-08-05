Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Погружение в духовное и архитектурное наследие Калуги - это уникальная возможность увидеть соборы и храмы, которые хранят в себе историю целых эпох.
Вы посетите Троицкий кафедральный собор с крупнейшим безопорным куполом,
насладитесь видами на Оку, увидите древнейший храм Покрова на Рву и собор Георгия Победоносца. Успенская колокольня и храм Иоанна Предтечи также оставят неизгладимое впечатление. Каждое место - это отдельная история и уникальная архитектура
5
1 отзыв
Что можно увидеть
Троицкий кафедральный собор
Храм Покрова на Рву
Собор Георгия Победоносца За Верхом
Успенская колокольня
Храм Иоанна Предтечи
Описание экскурсии
Троицкий кафедральный собор. Вы увидите главный храм Калужской митрополии с крупнейшим в России безопорным куполом. Его диаметр — 20 метров. С обзорной площадки откроются виды на Оку и исторический парк города.
Храм Покрова на Рву. Один из древнейших храмов Калуги в стиле московского барокко. Мы поговорим о его уникальном расположении и истории.
Собор Георгия Победоносца За Верхом. Храм начала 18 века хранит дух старой Калуги. Здесь вы увидите иконы 16–18 веков, шатровую колокольню и познакомитесь с главной святыней Калужской земли — Калужской иконой Божией Матери.
Успенская колокольня. Вы подниметесь на строение 18 века, послушаете живой колокольный звон и пообщаетесь со звонарём. Захотите — сами попробуете себя в этом искусстве.
Храм Иоанна Предтечи. Это здание с элементами модерна и долгой историей. Впервые упоминается в описи 1685 года.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортном минивэне Honda.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 393 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением.
Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.
Отзывы и рейтинг
Ольга
5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за прогулку по исторической части города Калуги. Познакомились с историей и убранством главного кафедрального собора и других старинных храмов города, узнали об их
архитектурных особенностях и главных святынях. Впечатлили интересная подача материала и доброжелательность экскурсовода. По ходу прогулки между храмами узнавали историю Калуги. Посетили колокольню, познакомились с невероятным звонарем. Детям разрешили позвонить в колокола. Впечатлений море. Очень увлекательно. С удовольствием порекомендуем и экскурсию, и гида.