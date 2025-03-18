Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
10 апр в 15:30
11 апр в 06:30
5450 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина18 марта 2025Несмотря на зимнюю погоду в середине марта, прекрасно с Ольгой прогулялись по Старому городу. Посмотрела на г. Калуга с другой
- OOlga8 января 2025Всё понравилось. Ходили спокойно, прочувствовали Калугу. Хотим вернуться-все как обещали). Ольга - очень приятный человек. Спасибо!
- ААся6 января 2025На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
- ААлександра14 декабря 2024Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Троицкий Кафедральный собор»
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