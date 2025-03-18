Троицкий Кафедральный собор – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Троицкий Кафедральный собор» в Калуге, цены от 3990 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Улица Калужских достопримечательностей
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
10 апр в 15:30
11 апр в 06:30
5450 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    18 марта 2025
    Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
    Несмотря на зимнюю погоду в середине марта, прекрасно с Ольгой прогулялись по Старому городу. Посмотрела на г. Калуга с другой
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    стороны, познакомилась с историей и происхождением города. Ольга интересно основательно и познавательно рассказала про купеческую жизнь калужан и открыла для меня очень вкусное Калужское тесто и другие вкусняшки. Спасибо за теплый прием.

  • O
    Olga
    8 января 2025
    Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
    Всё понравилось. Ходили спокойно, прочувствовали Калугу. Хотим вернуться-все как обещали). Ольга - очень приятный человек. Спасибо!
  • А
    Ася
    6 января 2025
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
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    Калуге 4 января! Было очень позитивно,душевно,хороший маршрут,интересные места. Два с половиной часа пролетели незаметно. Благодаря Анне Александровне полюбили Калугу всей душой! с уважением Ирина и Юлия"

  • А
    Александра
    14 декабря 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Троицкий Кафедральный собор»

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  7. Драматический театр
  8. Церковь Косьмы и Дамиана
  9. Палаты купцов Коробовых
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Троицкий Кафедральный собор" можно забронировать 4 экскурсии от 3990 до 5450. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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