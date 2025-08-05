Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги»
Сегодня в 17:00
21 окт в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
«Собор Георгия Победоносца За Верхом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Калуга православная
Гуляем по городу золочёных куполов и колокольного звона и заходим в его храмы
Начало: На площади Старый Торг
«Свято-Троицкий кафедральный собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за прогулку по исторической части города Калуги. Познакомились с историей и убранством главного
- ММарина6 октября 2024Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
