Храмы и соборы Калуги с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Калуге, цены от 6100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Удивительные храмы Калуги
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги»
Сегодня в 17:00
21 окт в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
«Собор Георгия Победоносца За Верхом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Калуга православная
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Калуга православная
Гуляем по городу золочёных куполов и колокольного звона и заходим в его храмы
Начало: На площади Старый Торг
«Свято-Троицкий кафедральный собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за прогулку по исторической части города Калуги. Познакомились с историей и убранством главного
    читать дальше

    кафедрального собора и других старинных храмов города, узнали об их архитектурных особенностях и главных святынях. Впечатлили интересная подача материала и доброжелательность экскурсовода. По ходу прогулки между храмами узнавали историю Калуги. Посетили колокольню, познакомились с невероятным звонарем. Детям разрешили позвонить в колокола. Впечатлений море. Очень увлекательно. С удовольствием порекомендуем и экскурсию, и гида.

  • М
    Марина
    6 октября 2024
    Удивительные храмы Калуги
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!
  • Е
    Евгения
    22 ноября 2021
    Удивительные храмы Калуги
    Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!

Сколько стоит экскурсия по Калуге в октябре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6100 до 9000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
