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Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин

ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Приглашаем в музей-усадьбу Полотняный завод.

Пройдя через Спасские ворота Вы попадете в атмосферу Пушкинской эпохи.

Неспешно прогулявшись по красивейшим залам дворянской усадьбы Вы узнаете о жизни семьи жены Пушкина — Натальи Гончаровой, и о...

канареечном промысле! А также посетим музей 🖼 бумаги и дом Щепочкина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин
Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин

Что вы увидите

  • Полотняный завод
  • Музей бумаги «Бузеон»
  • Дом Щепочкина
Полотняный завод
Эти места помнят императрицу Екатерину II, полководца М. И. Кутузова и Н. В. Гоголя. Через ворота в виде двух копий, Вы выйдете на территорию бывшего регулярного парка, пройдете по ровной аллее до памятника А. С. Пушкина. Из Пушкинской беседки полюбуетесь на р. Суходрев, лежащую между высокими берегами. Вернувшись к главной усадьбе, Вы перейдете небольшой мостик и увидите прекрасные озера. Пройдя чуть далее, вы насладитесь великолепной панорамой на р. Суходрев и, спустившись к реке - увидите плотину!
Музей бумаги «Бузеон»
Единственный в России музей 🖼 бумаги открылся совсем недавно, но уже успел получить множество восторженных отзывов. Здесь вам расскажут об истории 📖 производства бумаги, и что интересно — музей расположен в бывшем цеху бумажной фабрики. Вы сможете увидеть, как получается лист бумаги, и даже сами сможете сделать тетрадку.
Дом Щепочкина
А затем отправляемся знакомиться с домом в стиле русского классицизма — домом Щепочкина. Этот день запомниться Вам общением с природой и дворянской жизнью.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда транспорта
  • Входные билеты на Полотняный завод (150 руб/чел)
  • Экскурсионное обслуживание на заводе (1500 руб/группа до 10 чел)
  • Входные билеты в музей бумаги (250 руб/чел)
  • Экскурсия в музее бумаги (1500 руб/группа до 10 чел)
  • Обед по традиционной русской рецептуре (от 300 руб, по желанию)
  • Лодочная прогулка (по желанию)
  • Конная прогулка (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин
Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин
Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин
Усадьба в Полотняном заводе, где бывал А. С. Пушкин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
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