Полотняный завод

Эти места помнят императрицу Екатерину II, полководца М. И. Кутузова и Н. В. Гоголя. Через ворота в виде двух копий, Вы выйдете на территорию бывшего регулярного парка, пройдете по ровной аллее до памятника А. С. Пушкина. Из Пушкинской беседки полюбуетесь на р. Суходрев, лежащую между высокими берегами. Вернувшись к главной усадьбе, Вы перейдете небольшой мостик и увидите прекрасные озера. Пройдя чуть далее, вы насладитесь великолепной панорамой на р. Суходрев и, спустившись к реке - увидите плотину!

Музей бумаги «Бузеон»

Единственный в России музей 🖼 бумаги открылся совсем недавно, но уже успел получить множество восторженных отзывов. Здесь вам расскажут об истории 📖 производства бумаги, и что интересно — музей расположен в бывшем цеху бумажной фабрики. Вы сможете увидеть, как получается лист бумаги, и даже сами сможете сделать тетрадку.

Дом Щепочкина

А затем отправляемся знакомиться с домом в стиле русского классицизма — домом Щепочкина. Этот день запомниться Вам общением с природой и дворянской жизнью.