1 день

Прибытие в Москву. Купеческое Замоскворечье. Третьяковка

Прибытие в Москву.

Самостоятельное размещение в гостинице.

12:00 Встреча с представителем туроператора в вестибюле гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины. Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

Свободное время в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160