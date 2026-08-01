Вас ожидают купеческое Замоскворечье и старинная Калуга, Полотняный Завод, связанный с прославленным именем Пушкина,
Программа тура по дням
Прибытие в Москву. Купеческое Замоскворечье. Третьяковка
Прибытие в Москву.
Самостоятельное размещение в гостинице.
12:00 Встреча с представителем туроператора в вестибюле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины. Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
Свободное время в центре города.
Экскурсия «Шелест страниц истории». Ленинка
Завтрак в гостинице.
16:30 Сбор группы в центре города – встреча с экскурсоводом.
Экскурсия с посещением Российской государственной библиотеки.
Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.
Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града. Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.
Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева — актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.
А древнее предание говорит, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…
Может быть неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг —Российская государственная библиотека — «Ленинка».
Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг. Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта. Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.
А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!
Свободное время в центре города.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве. Кремль
Завтрак в гостинице.
Просим напомнить администратору (на ресепшен) о том, что завтра у Вас ранний отъезд и Вы должны получить завтрак сухим пайком.
10:30 Сбор группы в центре города – встреча с экскурсоводом.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва – Столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль – визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Свободное время в центре города.
Калуга, музей-усадьба Гончаровых, музей бумаги
Завтрак – сухой паек.
Освобождение номеров.
07:30 Сбор группы у ст. метро Юго-Западная.
08:00 Переезд в Полотняный завод (200 км).
Путевая экскурсия.
Экскурсия в музей-усадьбу семьи Гончаровых «Полотняный завод».
В начале XVIII века родоначальник семьи Гончаровых — Афанасий Абрамович основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова. Позднее сюда неоднократно приезжал и сам поэт А. С. Пушкин.
Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».
Музей расположен в старинном здании 18-го века, в котором когда-то располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством, но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
Экспонаты в музее «Бузеон» удивительные: например, воссоздана большая водяная молотковая мельница. У Вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий.
Обед в кафе города.
Переезд в Калугу (35 км).
Обзорная экскурсия по Калуге — одному из старейших городов русской провинции, со своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Музей-усадьба «Ясная поляна», экскурсия по Туле
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в Ясную Поляну (110 км).
Музей-усадьба «Ясная поляна»: экскурсия «Традиции русской усадьбы».
Вы узнаете о традициях усадебной жизни семьи Толстых, о спортивных играх в семье Толстых, о первой школе во флигеле Кузьминских, как велось хозяйство в усадьбе.
Внимание: возможна замена экскурсии по дому Л. Н. Толстого на экскурсию по территории усадьбы с мастер-классом по флористике + экскурсия в дом-музей писателя и пушкиниста В. Вересаева.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Тула (20 км).
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Вы увидите историко-архитектурные памятники города, в том числе красавец кремль и храмы XVII-XIX веков. В исторической части города около десятка музеев в том, числе музей оружия, музей самоваров, музей тульского пряника и многое другое.
Посещение торговых рядов в Кремле. Здесь можно приобрести тульские сувениры и сладости.
Переезд в Москву (190 км).
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Свободный день или по желанию экскурсия в Москва-Сити
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за дополнительную плату: 4 000р. /чел. (оплата при покупке тура).
12:00 Экскурсии Москва-Сити посещение комплекса Москва-Сити.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция…
Есть парные башни:
- Город столиц: Москва и Петербург;
- Федерация: Восток и Запад.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось. Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе. И все это в 4-х км от Кремля…
Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» на 89 этаже. Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и угоститься мороженым.
15:00 Ориентировочное время окончания экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница в Москве + гостиница в Калуге 3*
Завтраки – шведский стол
|6 дней / 5 ночей
|«Максима Заря» 3*
|1-местный
|58 150
|2-местный
|42 550
Доп. место в 2-местном номере
|42 150
|Школьник до 16 лет (основное)
|42 050
Школьник до 16 лет (Доп. место)
|41 650
|«Космос» 3*
|1-местный
|62 050
|2-местный
|47 500
Доп. место в 2-местном номере
|47 200
|Школьник до 16 лет (основное)
|45 850
Школьник до 16 лет (Доп. место)
|45 560
|«Максима Панорама» 4*
|1-местный
|66 050
|2-местный
|47 500
|Школьник до 16 лет (основное)
|46 500
Гостиница в Калуге определяется ближе к заезду.
Стоимость дополнительных суток за номер в гостиницах (включая завтрак), руб:
|Гостиницы «Максима Заря» 3*
|2-местный
|5 400
|1-местный
|5 400
|2 местный с доп. местом
|8 000
|Гостиница «Космос» 3*
|2-местный
|6 300
|1-местный
|6 300
|2 местный с доп. местом
|9 800
|Гостиница «Максима Панорама» 4*
|2-местный
|7 200
|1-местный
|7 200
Варианты проживания
Отель «Максима Заря»
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком. Отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства.
Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе. В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары, парикмахерские услуги, бесплатный Wi-Fi. Завтраки — шведский стол.
Отель «Панорама Максима»
Находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы станция метро «Автозаводская».
Каждый номер оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. В распоряжении гостей мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. Рядом большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Отель «Космос»
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино. Неподалеку от здания гостиницы находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. Возможны изменения формата завтрака!
Гостиница «Бест Вестерн Калуга»
Best Western Kaluga Hotel ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала.
Номерной фонд представлен 4 категориями, во всех есть своя ванная комната, телевизор, работает Wi-Fi. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Амбассадор Калуга»
Гостиница «Амбассадор» находится в Калуге по адресу ул. Автомобильная, д. 6. Удобное расположение на карте города позволяет добраться до центра за 15 минут, а до аэропорта за 3 минуты. Выгодная локация, комфорт, собственный ресторан и квалифицированный персонал привлекают туристов и деловых гостей Калуги.
Высокий класс номеров предусматривает полную оснащенность. Здесь есть мягкий диван, рабочая зона, телевизор. В ванной комнате: фен, набор полотенец, предметы гигиены. Уборка производится регулярно.
Ежедневно в ресторане «Посол» для гостей сервируется по-домашнему вкусный завтрак. Кроме того, на территории гостиницы есть английский бар «Тайм-аут» и лобби-бар «Комплимент».
Расстояние до аэропорта 2 км, а до железнодорожного вокзала — 6 км.
Гостиница Green Park Kaluga
Гостиница Green Park Kaluga находится в Калуге в 7 км от центра, в экологичном районе города, поблизости расположен памятник ракете-носителю «Восток».
Гостям предоставляется 60 стильных и светлых номеров разного уровня, в каждом имеется современная техника, доступна сеть Wi-Fi.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан, где представлены разнообразные блюда и выбор напитков.
Расстояний между местом размещения и аэропортом составляет – 14 км, железнодорожным вокзалом – 8 км.
Историческая гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле. Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. Доступен Wi-Fi.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание:5 завтраков2 обеда (4 и 5 день)
- 5 завтраков
- 2 обеда (4 и 5 день)
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
- Входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание во время обзорной экскурсии в Москве, во время поездки «Калуга-Тула»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, 4 обеда, ужины
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
- Посещение "Москва-Сити" и подъем на смотровую площадку башни "Федерация" с угощением мороженым - 4000 руб. (оплата при бронировании тура)
- Трансфер под запрос: ж/д вокзал - гостиница и обратноаэропорт - гостиница и обратно
- Ж/д вокзал - гостиница и обратно
- Аэропорт - гостиница и обратно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возвращается ли стоимость экскурсии при неявке?
При опоздании или неявке на экскурсию по любым причинам стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Где происходит встреча?
Встреча с организатором в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно.
Программа может измениться?
- Организатор сохраняет за собой право в зависимости от объективных обстоятельств изменить порядок проведения экскурсий, объекты питания и размещения, при этом сохраняя объем и качество оказываемых услуг.
- Время в программе является ориентировочным, и зависит от дорожных обстоятельств.
- При наборе группы менее 19 человек будет подан микроавтобус туристического класса.
Какой минимальный возраст участия в туре?
Маленьким детям экскурсионные туры бывают в тягость, лучший возраст для участия — от 9 лет.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется доверенность от родителя на сопровождающего.