Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная программа «Из Калязина - в гости к Бабе-яге» (на вашем авто)
Познакомиться с обитателями леса, пройти испытания и выпить чаю в избушке на курьих ножках
Начало: В селе Солоновка
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий1 апреля 2025Калязин: большая история маленького городаДата посещения: 31 марта 2025Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
- ДДаниил29 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия по Калязину!
- ССветлана26 ноября 2025Спасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! Показала много старинных фотографий родного
- ЮЮрий5 ноября 2025Отличная экскурсия. Тамаре большая признательность за глубокие познания в истории Калязина и увлекательную подачу материала. Конечно рекомендуем Гида, тем более с местными корнями и филологическим образованием. Большое спасибо!
- ЮЮрий4 ноября 2025Решили с супругой на выходные посетить Калязин. Свободных индивидуальных экскурсий на 02.11. не было. Пришлось стучатся к экскурсоводам с просьбой
- ССергей4 ноября 2025Хорошая экскурсия. Гид вполне доходчиво рассказала историю города, показала достопримечательности. Понравилось хорошее владение материалом, доброжелательность.
- ЕЕлена3 ноября 2025Экскурсию провела Надежда - все хорошо и пунктуально, рассказчик - житель города Калязина, с богатым опытом проведения подобных экскурсий и это чувствуется. Мероприятие прошло душевно и познавательно. Спасибо. Единственное пожелание - побольше ходить по городу, первая часть экскурсии прошла статично.
- ММарина2 ноября 2025У меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, что очень любит свой город ❤читала чудесные стихи и вообще экскурсия была замечательная, я осталась довольна! ещё бы с удовольствием проходила с ней два часа😁
- ККсения30 октября 2025Спасибо большое Ольге за искреннюю любовь к городу, которую она передала нам во время экскурсии. Очень интересно, познавательно, неравнодушно, трогательно и ярко.
- ННаталья27 октября 2025Все прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу и с любовью рассказала нам про родной город. Если бы не экскурсия, то навряд ли бы мы столько узнали про небольшой город Калязин.
- ААнна25 октября 2025Прекрасный экскурсовод Татьяна, 2 часа на одном дыхании. Очень благодарны!
- ЕЕлена20 октября 2025Во-первых, спасибо за солнечную погоду г. Калязин!)
И конечно же гиду Надежде за очень интересную экскурсию.
Кроме отличного знания истории своего города
- ИИрина15 октября 2025Экскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помеха.
- ТТатьяна7 октября 2025Давно собирались посетить удивительный город Калязин и середине сентября, наконец то мечта сбылась. Калязин встретил нас отличной солнечной погодой и
- ННаталья3 октября 2025Экскурсию проводила Наталья, очень интересно рассказывала! Легко, ненавязчиво!
- ИИнна30 сентября 2025Несколько раз были в Калязине и казалось, что все уже видели, что еще экскурсовод может показать? Как я была не права! Наталия открыла нам город с новой стороны, это была интереснейшая экскурсия. Однозначно рекомендую!
- ММайя28 сентября 2025Брали индивидуальную экскурсию по городу Калязин с Натальей. В городе были впервые, но после проведенной экскурсии как-будто много раз. Небольшой, уютный город с очень интересной историей. Сразу видно, что человек любит свой город. Большое спасибо!
- ООльга15 сентября 2025Экскурсию по городу для нашей группы провела замечательный экскурсовод Наталья Александровна. Никаких знаний и ожиданий от этой прогулки особенно не
- ввадим11 сентября 2025Экскурсия полностью соответствует теме, что заявлена на трипстере, но хотелось бы чтобы побольше рассказывали о истории города и его людях
- ЛЛюдмила9 сентября 2025Экскурсию провела Ольга — человек, очень увлеченный своей работой, городом, его культурной и религиозной историей, о которых она рассказывала с
