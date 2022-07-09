Всё о Калязине

Полезная информация о Калязине

Что нужно знать о Калязине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 8 экскурсий
Местное время в Калязине
13:2619
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКалязин
По-английскиkalyazin
Население города14 655 чел.

Где находится Калязин на карте

Популярные экскурсии в Калязине

Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
4800
за всё
Представить город и его быт до затопления, посетить Краеведческой музей и экспозицию «Волгари»
В самобытный Кашин на 1 день
В самобытный Кашин на 1 день
4500
за всё
Посетить музей каши и насладиться красотой уездного городка
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
5
2 отзыва
3500
за всё
Погрузиться в большую историю маленького города и собрать коллекцию его памятников
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
4.4
7 отзывов
2500
за всё
История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
5500
за всё
Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
5500
за всё
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
6000
за всё
Обзорная экскурсия по Калязину
Обзорная экскурсия по Калязину
4500
за всё
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