Что вас ожидает

Высота горы Верблюд — около 200 метров, подняться на неё можно без особого труда. Так что вооружимся треккинговыми палками и отправимся в путь!

С вершины вам откроются великолепные панорамные виды Авачинской губы, Корякского и Авачинского вулканов, города Елизово.

А ещё вы увидите альпийскую растительность, зацепившуюся за камни, и встретите любопытных и всегда голодных ерашек — американских сусликов.

Организационные детали