Путешествие на Авачинский перевал предлагает уникальную возможность подняться на гору Верблюд, высотой около 200 метров.
Это место между двумя вулканами - Корякским и Авачинским, открывает потрясающие виды на Авачинскую губу и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Восхождение на гору Верблюд
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🏞 Великолепные панорамы
- 🌿 Альпийская растительность
- 🐿 Встреча с ерашками
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Авачинская губа
- Корякский вулкан
- Авачинский вулкан
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Высота горы Верблюд — около 200 метров, подняться на неё можно без особого труда. Так что вооружимся треккинговыми палками и отправимся в путь!
С вершины вам откроются великолепные панорамные виды Авачинской губы, Корякского и Авачинского вулканов, города Елизово.
А ещё вы увидите альпийскую растительность, зацепившуюся за камни, и встретите любопытных и всегда голодных ерашек — американских сусликов.
Организационные детали
- До места старта добираемся на комфортабельном Toyota Land Cruiser 100.
- Время в пути до места старта — около 1,5 ч. в одну сторону, подъём и спуск — 2.5 ч.
- Подъём несложный и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой.
- Мы выдадим вам треккинговые палки и угостим ланчем.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1312 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.Задать вопрос
Входит в следующие категории Камчатки
