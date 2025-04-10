Погрузитесь в атмосферу Камчатки на экскурсии «На Авачинский перевал - на снегоходах и в нартах».
Участники увидят величественные вулканы Авачинский и Корякский, посетят экструзию Верблюд и узнают местные легенды. Путешествие завершится дегустацией камчатских деликатесов. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей от 7 лет. Безопасность гарантирована инструктажем, а комфорт - трансфером на внедорожниках
Участники увидят величественные вулканы Авачинский и Корякский, посетят экструзию Верблюд и узнают местные легенды. Путешествие завершится дегустацией камчатских деликатесов. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей от 7 лет. Безопасность гарантирована инструктажем, а комфорт - трансфером на внедорожниках
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Величественные вулканы Авачинский и Корякский
- 🛷 Увлекательное путешествие на снегоходах и в нартах
- 🍇 Дегустация камчатских деликатесов
- 🗺️ Живописные виды на Налычевскую долину
- 📚 Интересные легенды и истории
Что можно увидеть
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Экструзия Верблюд
Описание экскурсии
- Наш маршрут начнётся в долине русла сухой реки, которая берёт начало на самом вулкане Авачинский.
- Пройдя перевал, вы увидите Налычевскую долину (вулканы Жупановский и Дзензур), Авачинскую губу с вулканами Вилючинский, Горелый и Мутновский (а иногда и Опала) на заднем фоне.
- Заедем на возвышенность возле вулкана Корякский, откуда открывается шикарный вид на долину и Авачинский вулкан.
- Подъедем к уникальной двугорбой экструзии Верблюд высотой 1300 метров над уровнем моря. Здесь вас ждёт несложное восхождение.
- После путешествия мы угостим вас дарами Камчатки: копчёной неркой, мармеладом из диких ягод (брусники, голубики), иван-чаем или чаем с шиповником. А на новогодние праздники — ещё и бокалом шампанского или рюмочкой лечебного бальзама!
Вы узнаете:
- Какие легенды ходят про гаммулов и коренных жителей.
- Сколько лет формировалась гора Верблюд.
- Какие дикие животные обитают на перевале.
- В чём особенность строения вулкана Авачинский и когда он последний раз извергался.
- Какую роль сыграли домашние вулканы в формировании Петропавловска-Камчатского и Халактырского пляжа.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Вы можете поехать на снегоходе или в нартах — на выбор. Рассаживание осуществляется на месте. Перед стартом мы проводим обязательный инструктаж по безопасности.
- Рекомендуем одеться максимально тепло (термобельё, тёплая обувь, варежки, шапка), можно намазать лицо кремом.
- Трансфер из города и обратно включён в стоимость. Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Escudo, Toyota Prado, Isuzu Bighorn, Toyota Surf или Mitsubishi Delica.
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 29 туристов
Камчадал в третьем поколении. Люблю путешествовать и занимаюсь рыбалкой с детства. Вместе с коллегами мы поделимся самыми интересными фактами об истории и особенностях региона и организуем ваш отдых в лучших природных локациях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 апр 2025
Экскурсия прошла просто потрясающе. Предоставили теплую одежду, обувь. Спасибо огромное гиду Алексею, внимательный, дружелюбный, общительный. Все рассказал, показал. Очень аккуратно и профессионально вез на нартах 👍
Рекомендую.
Рекомендую.
Ольга
7 мар 2025
Потрясающая организация очень и очень классной экскурсии! Все четко, комфортно, безопасно🙌🏻👌🏻
Одевают очень тепло, одежда вся чистая и удобная, выдают очки про необходимости))
Маршрут длинный,живописный, останавливались столько,сколько хотела наша группа(Кирилл не возражал))
Очень
Одевают очень тепло, одежда вся чистая и удобная, выдают очки про необходимости))
Маршрут длинный,живописный, останавливались столько,сколько хотела наша группа(Кирилл не возражал))
Очень
К
Ксения
25 фев 2025
Организаторы супер! Связались заранее и рассказали про особенности погоды и от чего зависит наше путешествие, какие маршруты есть. Мы попали в не лучшую видимость, но в любом случае, эмоции от
Е
Евгения
17 фев 2025
Больше Спасибо за экскурсию!
Забрали прямо от квартиры. По приезду на место сбора, сразу выдила тёплые штаны, куртку, сапоги и маску. Посадили в нарты и украли одеялом. Во время поездки, сопровождающий
Забрали прямо от квартиры. По приезду на место сбора, сразу выдила тёплые штаны, куртку, сапоги и маску. Посадили в нарты и украли одеялом. Во время поездки, сопровождающий
А
Алеся
13 фев 2025
Спасибо огромное за такую чудную экскурсию, Киррилу спасибо за познавательную информацию об истории этого края,. Время прошло незаметно. Всем советуем!!
Д
Даниил
12 фев 2025
11 февраля 2025г посетили экскурсию. Мы остановились в спа отеле Голубая Лагуна, поэтому для нас был организован трансфер до места начала экскурсии, что очень удобно, водитель Валерий по пути показывал
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по Камчатке: Авачинский перевал
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
90 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
К кратеру вулкана Горелый: джипинг на Камчатке (всё включено)
Побывать в лавовых пещерах, увидеть Вилючинский перевал и подняться на действующий вулкан
Начало: У вашего отеля
20 июн в 06:30
21 июн в 06:30
17 000 ₽ за человека