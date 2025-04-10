читать дальше

и рассказывал все достопримечательности, по прибытию на место нас встретили Юрий и Кирилл. Нас сразу экипировали по полной программе вплоть до термоносков, после небольшого инструктажа мы отправились в путешествие😀 не передать словами полученные эмоции, в общем все длилось около 7 часов вместе с дорогой, но по ощущениям все пролетело за секунду😄 Юрий и Кирилл профессионалы своего дела, атмосфера была очень душевная и дружелюбная, хотим выразить благодарность за это, экскурсия превзошла наши ожидания, мы остались в восторге, при выборе экскурсии рекомендуем и настаиваем обращаться к Юрию и Кириллу🫶