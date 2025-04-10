Мои заказы

На Авачинский перевал - на снегоходах и в нартах

Отправляйтесь на незабываемое путешествие к вулканам Камчатки на снегоходах или в нартах. Вас ждут захватывающие виды и интересные легенды
Погрузитесь в атмосферу Камчатки на экскурсии «На Авачинский перевал - на снегоходах и в нартах».

Участники увидят величественные вулканы Авачинский и Корякский, посетят экструзию Верблюд и узнают местные легенды. Путешествие завершится дегустацией камчатских деликатесов. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей от 7 лет. Безопасность гарантирована инструктажем, а комфорт - трансфером на внедорожниках
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Величественные вулканы Авачинский и Корякский
  • 🛷 Увлекательное путешествие на снегоходах и в нартах
  • 🍇 Дегустация камчатских деликатесов
  • 🗺️ Живописные виды на Налычевскую долину
  • 📚 Интересные легенды и истории
Ближайшие даты:
11
окт12
окт13
окт14
окт15
окт16
окт17
окт
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Экструзия Верблюд

Описание экскурсии

  • Наш маршрут начнётся в долине русла сухой реки, которая берёт начало на самом вулкане Авачинский.
  • Пройдя перевал, вы увидите Налычевскую долину (вулканы Жупановский и Дзензур), Авачинскую губу с вулканами Вилючинский, Горелый и Мутновский (а иногда и Опала) на заднем фоне.
  • Заедем на возвышенность возле вулкана Корякский, откуда открывается шикарный вид на долину и Авачинский вулкан.
  • Подъедем к уникальной двугорбой экструзии Верблюд высотой 1300 метров над уровнем моря. Здесь вас ждёт несложное восхождение.
  • После путешествия мы угостим вас дарами Камчатки: копчёной неркой, мармеладом из диких ягод (брусники, голубики), иван-чаем или чаем с шиповником. А на новогодние праздники — ещё и бокалом шампанского или рюмочкой лечебного бальзама!

Вы узнаете:

  • Какие легенды ходят про гаммулов и коренных жителей.
  • Сколько лет формировалась гора Верблюд.
  • Какие дикие животные обитают на перевале.
  • В чём особенность строения вулкана Авачинский и когда он последний раз извергался.
  • Какую роль сыграли домашние вулканы в формировании Петропавловска-Камчатского и Халактырского пляжа.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
  • Вы можете поехать на снегоходе или в нартах — на выбор. Рассаживание осуществляется на месте. Перед стартом мы проводим обязательный инструктаж по безопасности.
  • Рекомендуем одеться максимально тепло (термобельё, тёплая обувь, варежки, шапка), можно намазать лицо кремом.
  • Трансфер из города и обратно включён в стоимость. Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Escudo, Toyota Prado, Isuzu Bighorn, Toyota Surf или Mitsubishi Delica.
  • С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 29 туристов
Камчадал в третьем поколении. Люблю путешествовать и занимаюсь рыбалкой с детства. Вместе с коллегами мы поделимся самыми интересными фактами об истории и особенностях региона и организуем ваш отдых в лучших природных локациях.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Анна
10 апр 2025
Экскурсия прошла просто потрясающе. Предоставили теплую одежду, обувь. Спасибо огромное гиду Алексею, внимательный, дружелюбный, общительный. Все рассказал, показал. Очень аккуратно и профессионально вез на нартах 👍
Рекомендую.
Ольга
Ольга
7 мар 2025
Потрясающая организация очень и очень классной экскурсии! Все четко, комфортно, безопасно🙌🏻👌🏻
Одевают очень тепло, одежда вся чистая и удобная, выдают очки про необходимости))
Маршрут длинный,живописный, останавливались столько,сколько хотела наша группа(Кирилл не возражал))
Очень
хорошо организован трансфер до точки начала экскурсии-забрали прямо из отеля, по окончанию привезли так же к отелю)
Перекус очень вкусный -бутерброды, чай, морс и вкуснейший мармелад))
У меня был День Рождения в день экскурсии -Кирилл с командой устроили мне настоящий праздник: поздравления и подарки, накрыли дополнительный стол 🙏🏻очень заботливое отношение было, безумно приятно 💔
Я рекомендую Кирилла, как организатора и как гида на все 100%!
Удачи и процветания 🙏🏻до встречи на Камчатке 😎

К
Ксения
25 фев 2025
Организаторы супер! Связались заранее и рассказали про особенности погоды и от чего зависит наше путешествие, какие маршруты есть. Мы попали в не лучшую видимость, но в любом случае, эмоции от
поездки остались положительные тк гид выдал заранее теплую одежду и на обратном пути даже заехал к дому местного чтобы мы могли отогреться. Очень понравилось трепетное отношение и рассказы гида Юрия, еще вернемся!

Е
Евгения
17 фев 2025
Больше Спасибо за экскурсию!
Забрали прямо от квартиры. По приезду на место сбора, сразу выдила тёплые штаны, куртку, сапоги и маску. Посадили в нарты и украли одеялом. Во время поездки, сопровождающий
рассказал о месте куда едем, на все вопросы - отвечал, каждые пять-десять минут оборачивался, проверял всё ли у нас в порядке. Остановки по желанию и по времени не ограничивал. Поднялись за экструзию Верблюд! Виды потрясающие! На обратном пути заехали на стоянку, нас напоили вкусным чаем и накормили красной рыбкой. Далее с ветерком продолжили спуск по заснеженному руслу реки. И обратно к месту проживания. Очень комфортно! Спасибо!

А
Алеся
13 фев 2025
Спасибо огромное за такую чудную экскурсию, Киррилу спасибо за познавательную информацию об истории этого края,. Время прошло незаметно. Всем советуем!!
Д
Даниил
12 фев 2025
11 февраля 2025г посетили экскурсию. Мы остановились в спа отеле Голубая Лагуна, поэтому для нас был организован трансфер до места начала экскурсии, что очень удобно, водитель Валерий по пути показывал
и рассказывал все достопримечательности, по прибытию на место нас встретили Юрий и Кирилл. Нас сразу экипировали по полной программе вплоть до термоносков, после небольшого инструктажа мы отправились в путешествие😀 не передать словами полученные эмоции, в общем все длилось около 7 часов вместе с дорогой, но по ощущениям все пролетело за секунду😄 Юрий и Кирилл профессионалы своего дела, атмосфера была очень душевная и дружелюбная, хотим выразить благодарность за это, экскурсия превзошла наши ожидания, мы остались в восторге, при выборе экскурсии рекомендуем и настаиваем обращаться к Юрию и Кириллу🫶

Входит в следующие категории Камчатки

