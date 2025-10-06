Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)
Погрузитесь в удивительный мир вулканов Камчатки. Один день среди кратеров и озёр, где земля дышит жаром. Незабываемые виды и истории ждут вас
Путешествие на вулкан Горелый - это уникальная возможность оказаться в сердце Камчатки.
За один день вы пройдёте по живописному маршруту, увидите панорамы Вилючинского вулкана и заглянете в кратеры Горелого.
специальной подготовки, а опытный гид расскажет о местных легендах. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение.
Это идеальный выбор для семейного отдыха и любителей природы, желающих открыть для себя что-то новое и удивительное
Что можно увидеть
Вилючинский вулкан
Горелый вулкан
Водопад Снежный барс
Описание экскурсии
Путь к вулкану
Около 5:30 утра вас заберут от места проживания. Мы заранее регистрируем группу в природном парке «Три вулкана», оформляем разрешения и заказываем индивидуальное питание — вам не нужно думать ни о чём, всё включено в стоимость.
Первый привал — у горной речки Зайкин Ключ. Затем — остановка на Вилючинском перевале: панорамный вид на Вилючинский вулкан, фотографии и рассказ гида о местных легендах.
Подъём к кратерам
У подножия Горелого вас ждёт инструктаж по технике безопасности, раздача треккинговых палок и дождевиков. Подъём занимает в среднем 1,5 часа по несложному маршруту длиной около 3,5 км. В пути — привалы по желанию.
Наверху — прогулка по краю трёх кратеров. У каждого свой характер, цвет и форма: здесь и озёра-призраки, и живая геология — обсидианы, андезиты, пироксены, базальты. Над всем этим — ветер, клубы пара, и звуки, от которых по спине пробегает дрожь.
Обед и финальные виды
После спуска — обед у подножия вулкана. Затем — короткая поездка к водопаду Снежный барс. Вода, сбегающая по склонам, открытые панорамы Камчатки и немного тишины перед возвращением в город.
Примерный тайминг:
5:30 — выезд из Петропавловска-Камчатского 7:30 — первая остановка на КПП для проезда 8:00 — остановка Зайкин Ключ 8:30 — остановка Вилючинский перевал 9:30 — инструктаж 9:45 — начало подъёма 11:30 — кратер вулкана 12:30 — пикник у подножия 13:30 — водопад Снежный барс 15:00 — Вилючинский перевал 16:30 — КПП 18:30 — возвращение к месту проживания
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике Toyota Land Cruiser, аренда треккинговых палок, обед на выбор (согласуем с вами заранее)
Можно с детьми от 10 лет
С вами — гид-проводник и водитель из нашей команды
Как одеваться
Тёплая куртка — лучше всего подойдет водонепроницаемая мембранная, способная защищать от ветра и осадков
Флисовая кофта — используется как промежуточный слой для дополнительного тепла
Термобелье — обеспечит тепло и комфорт
Высокие ботинки — идеально подходят специальные треккинговые ботинки с высоким голенищем и нескользящей подошвой. Важно, чтобы обувь была удобной и проверенной ранее
Также используйте солнцезащитный крем и очки, поскольку солнечное излучение на высоте значительно сильнее
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рамис — Организатор на Камчатке
Приветствую вас, дорогие гости Камчатки! Меня зовут Рамис. Меня часто называют человеком-навигатором, потому что моя любовь к исследованию Камчатки началась ещё в детстве. Я представляю команду гидов.
Наша работа — делиться
знаниями и опытом, помогать каждому гостю проникнуть глубже в мир местной культуры и природы.
Будьте уверены, вместе мы пройдем интересный путь, увидим незабываемые виды и создадим яркие воспоминания, которыми захотите поделиться с близкими и друзьями. А главное — вы почувствуете пульс самой Камчатки, поймёте её душу и откроете новые грани понимания мира.
Готовьтесь к приключениям!
Отзывы и рейтинг
А
Алена
6 окт 2025
Очень понравилось путешествие с Рамисом! Связались ещё до нашего выезда из дома на Камчатку, обсудили необходимое снаряжение, Рамис уточнил погодные условия. В день выезда забрал нас с места проживания. Машина
комфортная и очень проходимая) Треккинг на Горелый подойдёт людям, которые хотя бы немного готовы к нагрузкам, но группа идёт в комфортном темпе, и возможны корректировки маршрута в зависимости от физического состояния участников, погоды и тд. В любом случае - независимо от изменений - впечатления получите незабываемые, Камчатка очень красива в любых проявлениях! А Рамис позаботится и о снаряжении, и о перекусах и обеде, и о безопасности. Кстати, на маршруте с нами был очаровательный пёс - и для безопасности, и для поддержки морального духа группы
Дмитрий
22 сен 2025
Огромная благодарность Рамису за поддержку для не стандартного для нас маршрута! Мы, возможно, самые неподготовленные для таких походов, однако с помощью Рамиса вполне комфортно добрались до самой вершины. Наш опыт
показывает что даже в пасмурную погоду экскурсия гарантирует массу приятных и незабываемых впечатлений! К отлично подготовленному автомобилю, у Рамиса предусмотрено все необходимое для любого случая, собачка Акелла контролирует все окрестности. Нам очень помогло поэтапное описание предстоящей части маршрута, а также интересные особенности об окрестностях тропы, на которые Рамис обращал наше внимание. Спасибо! Настоятельно рекомендую этот маршрут, индивидуальная экскурсия гарантирует комфортный темп и достижение цели путешествия!
С
Сергей
23 авг 2025
Отличный и насыщенный тур поход. Ввиду плохой погоды скорректировали маршрут и экскурсия вышла два в одном. Посетили мини долину гейзеров и вулкан Горелый, погода нас в этом восхождении застала совсем
в расплох, к вершине вулкана поднялись чуть ли не в ливень. После восхождения нас ждал прекрасный и вкусный обед. Рамис крайне интересный рассказчик и поход ведёт весело и бодро. Получили огромное удовольствие.
Полина
5 авг 2025
Поменяли программу из-за закрытия вулкана Горелый после землетрясения. Предложили несколько вариантов на выбор под наши запросы. Несмотря на дождливую погоду осталось много впечатлений от поездки. Приятный бонус - дали контакты продавцов икры и краба, все очень вкусно)