Путешествие на вулкан Горелый - это уникальная возможность оказаться в сердце Камчатки.За один день вы пройдёте по живописному маршруту, увидите панорамы Вилючинского вулкана и заглянете в кратеры Горелого. Не требуется

специальной подготовки, а опытный гид расскажет о местных легендах. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение. Это идеальный выбор для семейного отдыха и любителей природы, желающих открыть для себя что-то новое и удивительное

за 1–2 человек или 15200 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Путь к вулкану

Около 5:30 утра вас заберут от места проживания. Мы заранее регистрируем группу в природном парке «Три вулкана», оформляем разрешения и заказываем индивидуальное питание — вам не нужно думать ни о чём, всё включено в стоимость.

Первый привал — у горной речки Зайкин Ключ. Затем — остановка на Вилючинском перевале: панорамный вид на Вилючинский вулкан, фотографии и рассказ гида о местных легендах.

Подъём к кратерам

У подножия Горелого вас ждёт инструктаж по технике безопасности, раздача треккинговых палок и дождевиков. Подъём занимает в среднем 1,5 часа по несложному маршруту длиной около 3,5 км. В пути — привалы по желанию.

Наверху — прогулка по краю трёх кратеров. У каждого свой характер, цвет и форма: здесь и озёра-призраки, и живая геология — обсидианы, андезиты, пироксены, базальты. Над всем этим — ветер, клубы пара, и звуки, от которых по спине пробегает дрожь.

Обед и финальные виды

После спуска — обед у подножия вулкана. Затем — короткая поездка к водопаду Снежный барс. Вода, сбегающая по склонам, открытые панорамы Камчатки и немного тишины перед возвращением в город.

Примерный тайминг:

5:30 — выезд из Петропавловска-Камчатского

7:30 — первая остановка на КПП для проезда

8:00 — остановка Зайкин Ключ

8:30 — остановка Вилючинский перевал

9:30 — инструктаж

9:45 — начало подъёма

11:30 — кратер вулкана

12:30 — пикник у подножия

13:30 — водопад Снежный барс

15:00 — Вилючинский перевал

16:30 — КПП

18:30 — возвращение к месту проживания

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике Toyota Land Cruiser, аренда треккинговых палок, обед на выбор (согласуем с вами заранее)

Можно с детьми от 10 лет

С вами — гид-проводник и водитель из нашей команды

Как одеваться