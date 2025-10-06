Мои заказы

Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)

Погрузитесь в удивительный мир вулканов Камчатки. Один день среди кратеров и озёр, где земля дышит жаром. Незабываемые виды и истории ждут вас
Путешествие на вулкан Горелый - это уникальная возможность оказаться в сердце Камчатки.

За один день вы пройдёте по живописному маршруту, увидите панорамы Вилючинского вулкана и заглянете в кратеры Горелого. Не требуется
специальной подготовки, а опытный гид расскажет о местных легендах. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение.

Это идеальный выбор для семейного отдыха и любителей природы, желающих открыть для себя что-то новое и удивительное

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные виды на вулканы
  • 📸 Фотографии на память
  • 🗺️ Лёгкий маршрут для всех
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🥙 Обед включён
  • 🚗 Комфортный трансфер
Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)© Рамис
Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)© Рамис
Глазами вулкана: треккинг на Горелый (всё включено)© Рамис

Что можно увидеть

  • Вилючинский вулкан
  • Горелый вулкан
  • Водопад Снежный барс

Описание экскурсии

Путь к вулкану

Около 5:30 утра вас заберут от места проживания. Мы заранее регистрируем группу в природном парке «Три вулкана», оформляем разрешения и заказываем индивидуальное питание — вам не нужно думать ни о чём, всё включено в стоимость.

Первый привал — у горной речки Зайкин Ключ. Затем — остановка на Вилючинском перевале: панорамный вид на Вилючинский вулкан, фотографии и рассказ гида о местных легендах.

Подъём к кратерам

У подножия Горелого вас ждёт инструктаж по технике безопасности, раздача треккинговых палок и дождевиков. Подъём занимает в среднем 1,5 часа по несложному маршруту длиной около 3,5 км. В пути — привалы по желанию.

Наверху — прогулка по краю трёх кратеров. У каждого свой характер, цвет и форма: здесь и озёра-призраки, и живая геология — обсидианы, андезиты, пироксены, базальты. Над всем этим — ветер, клубы пара, и звуки, от которых по спине пробегает дрожь.

Обед и финальные виды

После спуска — обед у подножия вулкана. Затем — короткая поездка к водопаду Снежный барс. Вода, сбегающая по склонам, открытые панорамы Камчатки и немного тишины перед возвращением в город.

Примерный тайминг:

5:30 — выезд из Петропавловска-Камчатского
7:30 — первая остановка на КПП для проезда
8:00 — остановка Зайкин Ключ
8:30 — остановка Вилючинский перевал
9:30 — инструктаж
9:45 — начало подъёма
11:30 — кратер вулкана
12:30 — пикник у подножия
13:30 — водопад Снежный барс
15:00 — Вилючинский перевал
16:30 — КПП
18:30 — возвращение к месту проживания

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике Toyota Land Cruiser, аренда треккинговых палок, обед на выбор (согласуем с вами заранее)
  • Можно с детьми от 10 лет
  • С вами — гид-проводник и водитель из нашей команды

Как одеваться

  • Тёплая куртка — лучше всего подойдет водонепроницаемая мембранная, способная защищать от ветра и осадков
  • Флисовая кофта — используется как промежуточный слой для дополнительного тепла
  • Термобелье — обеспечит тепло и комфорт
  • Высокие ботинки — идеально подходят специальные треккинговые ботинки с высоким голенищем и нескользящей подошвой. Важно, чтобы обувь была удобной и проверенной ранее
  • Также используйте солнцезащитный крем и очки, поскольку солнечное излучение на высоте значительно сильнее

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамис
Рамис — Организатор на Камчатке
Приветствую вас, дорогие гости Камчатки! Меня зовут Рамис. Меня часто называют человеком-навигатором, потому что моя любовь к исследованию Камчатки началась ещё в детстве. Я представляю команду гидов. Наша работа — делиться
знаниями и опытом, помогать каждому гостю проникнуть глубже в мир местной культуры и природы. Будьте уверены, вместе мы пройдем интересный путь, увидим незабываемые виды и создадим яркие воспоминания, которыми захотите поделиться с близкими и друзьями. А главное — вы почувствуете пульс самой Камчатки, поймёте её душу и откроете новые грани понимания мира. Готовьтесь к приключениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Алена
6 окт 2025
Очень понравилось путешествие с Рамисом! Связались ещё до нашего выезда из дома на Камчатку, обсудили необходимое снаряжение, Рамис уточнил погодные условия. В день выезда забрал нас с места проживания. Машина
комфортная и очень проходимая) Треккинг на Горелый подойдёт людям, которые хотя бы немного готовы к нагрузкам, но группа идёт в комфортном темпе, и возможны корректировки маршрута в зависимости от физического состояния участников, погоды и тд. В любом случае - независимо от изменений - впечатления получите незабываемые, Камчатка очень красива в любых проявлениях! А Рамис позаботится и о снаряжении, и о перекусах и обеде, и о безопасности. Кстати, на маршруте с нами был очаровательный пёс - и для безопасности, и для поддержки морального духа группы

Дмитрий
Дмитрий
22 сен 2025
Огромная благодарность Рамису за поддержку для не стандартного для нас маршрута! Мы, возможно, самые неподготовленные для таких походов, однако с помощью Рамиса вполне комфортно добрались до самой вершины. Наш опыт
показывает что даже в пасмурную погоду экскурсия гарантирует массу приятных и незабываемых впечатлений! К отлично подготовленному автомобилю, у Рамиса предусмотрено все необходимое для любого случая, собачка Акелла контролирует все окрестности. Нам очень помогло поэтапное описание предстоящей части маршрута, а также интересные особенности об окрестностях тропы, на которые Рамис обращал наше внимание. Спасибо! Настоятельно рекомендую этот маршрут, индивидуальная экскурсия гарантирует комфортный темп и достижение цели путешествия!

С
Сергей
23 авг 2025
Отличный и насыщенный тур поход. Ввиду плохой погоды скорректировали маршрут и экскурсия вышла два в одном. Посетили мини долину гейзеров и вулкан Горелый, погода нас в этом восхождении застала совсем
в расплох, к вершине вулкана поднялись чуть ли не в ливень. После восхождения нас ждал прекрасный и вкусный обед. Рамис крайне интересный рассказчик и поход ведёт весело и бодро. Получили огромное удовольствие.

Полина
Полина
5 авг 2025
Поменяли программу из-за закрытия вулкана Горелый после землетрясения. Предложили несколько вариантов на выбор под наши запросы. Несмотря на дождливую погоду осталось много впечатлений от поездки. Приятный бонус - дали контакты продавцов икры и краба, все очень вкусно)
Входит в следующие категории Камчатки

