Это не просто рыбалка, а настоящее морское приключение. Участники неспешно проходят вдоль живописного побережья, наблюдая кекуры Три Брата и остров Старичков. В открытом океане они ловят трофейную рыбу, от морских окуней до палтуса. На обратном пути можно отдохнуть и насладиться свежеприготовленным уловом. Опытный капитан и безопасность на борту гарантируют комфортное путешествие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Приключение начинается! Не спеша выйдем за ворота Авачинской бухты. По пути познакомимся с визитной карточкой Камчатки — кекурами Три Брата.

Окажемся в открытом океане. Вы увидите остров Старичков с огромными колониями птиц, мыс Опасный, где обитают косатки, и многое другое.

Наконец, вы испытаете свои силы в рыбалке под нашим опытным руководством. И точно вытащите из глубины много рыбы — по 2–3 рыбины за раз! За рыбалкой время пролетит незаметно;)

Обратно будем мчать на всех парусах. Зайдём в бухту Тихая: пока вы будете отдыхать и переводить дух после испытанного азарта, кок приготовит трофейную уху или пожарит рыбку — пальчики оближешь!

Организационные детали