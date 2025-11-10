Это не просто рыбалка, а настоящее морское приключение.
Участники неспешно проходят вдоль живописного побережья, наблюдая кекуры Три Брата и остров Старичков. В открытом океане они ловят трофейную рыбу, от морских окуней до палтуса. На обратном пути можно отдохнуть и насладиться свежеприготовленным уловом. Опытный капитан и безопасность на борту гарантируют комфортное путешествие
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Уникальная рыбалка в открытом океане
- 🌊 Прогулка вдоль живописного побережья
- 🐦 Наблюдение за колониями птиц на острове Старичков
- 🛥 Опытный капитан и безопасность на борту
- 🍲 Дегустация свежеприготовленного улова
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кекуры Три Брата
- Остров Старичков
- Мыс Опасный
Описание водной прогулки
Приключение начинается! Не спеша выйдем за ворота Авачинской бухты. По пути познакомимся с визитной карточкой Камчатки — кекурами Три Брата.
Окажемся в открытом океане. Вы увидите остров Старичков с огромными колониями птиц, мыс Опасный, где обитают косатки, и многое другое.
Наконец, вы испытаете свои силы в рыбалке под нашим опытным руководством. И точно вытащите из глубины много рыбы — по 2–3 рыбины за раз! За рыбалкой время пролетит незаметно;)
Обратно будем мчать на всех парусах. Зайдём в бухту Тихая: пока вы будете отдыхать и переводить дух после испытанного азарта, кок приготовит трофейную уху или пожарит рыбку — пальчики оближешь!
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, на борту есть спасательные жилеты, перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности
- На борту есть каюта и гальюн
- Все нужные снасти мы вам предоставим
- По запросу можно поставить крабовые ловушки — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Дмитрий, и мы с командой возим путешественников на морскую рыбалку на Камчатке. Вот почему люди выбирают меня уже не первый год — погода на Камчатке очень быстро меняется,
