Глубоководная рыбалка и морская прогулка

Откройте для себя захватывающий мир Камчатки: рыбалка в открытом океане, кекуры Три Брата и остров Старичков ждут вас в этом морском приключении
Это не просто рыбалка, а настоящее морское приключение.

Участники неспешно проходят вдоль живописного побережья, наблюдая кекуры Три Брата и остров Старичков. В открытом океане они ловят трофейную рыбу, от морских окуней до палтуса. На обратном пути можно отдохнуть и насладиться свежеприготовленным уловом. Опытный капитан и безопасность на борту гарантируют комфортное путешествие

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Уникальная рыбалка в открытом океане
  • 🌊 Прогулка вдоль живописного побережья
  • 🐦 Наблюдение за колониями птиц на острове Старичков
  • 🛥 Опытный капитан и безопасность на борту
  • 🍲 Дегустация свежеприготовленного улова
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Кекуры Три Брата
  • Остров Старичков
  • Мыс Опасный

Описание водной прогулки

Приключение начинается! Не спеша выйдем за ворота Авачинской бухты. По пути познакомимся с визитной карточкой Камчатки — кекурами Три Брата.

Окажемся в открытом океане. Вы увидите остров Старичков с огромными колониями птиц, мыс Опасный, где обитают косатки, и многое другое.

Наконец, вы испытаете свои силы в рыбалке под нашим опытным руководством. И точно вытащите из глубины много рыбы — по 2–3 рыбины за раз! За рыбалкой время пролетит незаметно;)

Обратно будем мчать на всех парусах. Зайдём в бухту Тихая: пока вы будете отдыхать и переводить дух после испытанного азарта, кок приготовит трофейную уху или пожарит рыбку — пальчики оближешь!

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан, на борту есть спасательные жилеты, перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности
  • На борту есть каюта и гальюн
  • Все нужные снасти мы вам предоставим
  • По запросу можно поставить крабовые ловушки — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Дмитрий, и мы с командой возим путешественников на морскую рыбалку на Камчатке. Вот почему люди выбирают меня уже не первый год — погода на Камчатке очень быстро меняется,
читать дальше

подъёмы на вулканы, вертолётные прогулки часто отменяются, при этом на воде относительно спокойно. Наша команда знает тихие и безопасные места для рыбалки (и как туда добраться, не подвергнув риску пассажиров). Бронируя рыбалку у нас, вы можете быть уверены, что катер будет свободен в выбранный день, а цена не изменится. На катере есть все необходимые удобства — кухня с плитой и посудой, каюта для отдыха с удобной кроватью, гальюн. Что ещё нужно для того, чтобы окунуться в атмосферу природы, прислушиваясь к крику чаек и шуму морской волны?

Задать вопрос

Входит в следующие категории Камчатки

