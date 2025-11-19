Мои заказы

К лежбищу сивучей - на сапах

Отправиться к морским львам Камчатки вдоль заснеженных берегов Авачинской бухты
Наша цель — большое лежбище морских львов (сивучей), которое находится на мысе Чавыча. Зимой к нему можно добраться только на сапах, огибая льдины Авачинской бухты.

С нас — полное снаряжение для безопасного катания, большие комфортные доски, горячий чай с видом на вулканы и надёжный инструктор. Решайтесь: будет тепло, удобно и очень красиво!
Описание водной прогулки

Мы проведём инструктаж и выдадим вам снаряжение. У нас есть большие доски, на которых можно передвигаться, сидя на стульчике или даже лёжа на прицепе за инструктором.

Отправимся к лежбищу сивучей на мысе Чавыча, минуя снежные берега и льдины Авачинской бухты, где сможем наблюдать одновременно до 150 особей.

Поговорим о жизни северного морского льва, а также обсудим историю Петропавловска-Камчатского, района Сероглазка и окружающих нас вулканов.

В процессе сделаем много красивых фото и видео, выпьем горячий чай с видом на вулканы.

Кому подойдёт экскурсия

Участникам от 8 до 88 лет. У вас — любая физическая форма, вес, опыт, умение или неумение плавать, наличие страха воды или других сомнений. Приходите в любом случае — экскурсия точно станет ярким моментом вашей жизни, стоит только решиться!

Детей от 2 до 7 лет берём только при идеальных погодных условиях.

Организационные детали

  • Прогулка проводится только в хорошую погоду и может быть перенесена/отменена из-за плохих условий
  • Вас будет сопровождать внимательный, интересно рассказывающий, фотографирующий и катающий на буксире инструктор из нашей команды

В стоимость включены:

  • всё необходимое снаряжение, включая гидрокостюмы и тёплую гидрообувь
  • горячий травяной чай

в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сероглазка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор приключений на Камчатке. Сапы и дикие реки, вулканы и восхождения, снегоходы и дом с баней в лесу. Большой парк снаряжения: подберём то, что подойдёт именно вам.

