Наша цель — большое лежбище морских львов (сивучей), которое находится на мысе Чавыча. Зимой к нему можно добраться только на сапах, огибая льдины Авачинской бухты. С нас — полное снаряжение для безопасного катания, большие комфортные доски, горячий чай с видом на вулканы и надёжный инструктор. Решайтесь: будет тепло, удобно и очень красиво!

Описание водной прогулки

Мы проведём инструктаж и выдадим вам снаряжение. У нас есть большие доски, на которых можно передвигаться, сидя на стульчике или даже лёжа на прицепе за инструктором.

Отправимся к лежбищу сивучей на мысе Чавыча, минуя снежные берега и льдины Авачинской бухты, где сможем наблюдать одновременно до 150 особей.

Поговорим о жизни северного морского льва, а также обсудим историю Петропавловска-Камчатского, района Сероглазка и окружающих нас вулканов.

В процессе сделаем много красивых фото и видео, выпьем горячий чай с видом на вулканы.

Кому подойдёт экскурсия

Участникам от 8 до 88 лет. У вас — любая физическая форма, вес, опыт, умение или неумение плавать, наличие страха воды или других сомнений. Приходите в любом случае — экскурсия точно станет ярким моментом вашей жизни, стоит только решиться!

Детей от 2 до 7 лет берём только при идеальных погодных условиях.

Организационные детали

Прогулка проводится только в хорошую погоду и может быть перенесена/отменена из-за плохих условий

Вас будет сопровождать внимательный, интересно рассказывающий, фотографирующий и катающий на буксире инструктор из нашей команды

В стоимость включены: