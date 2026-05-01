Камчатка для всех: треккинг на гору Верблюд

Подняться на 1250 метров над уровнем моря и оценить завораживающие тундровые пейзажи
В нашей программе — лёгкий прогулочный маршрут среди вулканических пейзажей, знакомство с уникальной природой полуострова и захватывающие панорамы.

Вы подниметесь на древнюю лавовую экструзию между двумя вулканами — Авачинским и Корякским, встретите дружелюбных евражек (камчатских сусликов) и насладитесь горячим обедом в горах.
Описание экскурсии

Этот маршрут доступен для людей любого возраста и уровня подготовки — подойдёт и активным путешественникам, и семьям с детьми.

  • Мы отправимся к самому сердцу Камчатки — Авачинскому перевалу, лежащему между двумя исполинскими вулканами: Авачинским и Корякским
  • В сопровождении опытного гида вы доберётесь на внедорожнике к началу пешего маршрута, а затем совершите лёгкий подъём на гору Верблюд — уникальную вулканическую экструзию высотой 1250 метров
  • По пути вас будут встречать дружелюбные евражки, с которыми можно сделать забавные фотографии
  • С вершины откроются фантастические панорамы на Авачинскую бухту, Налычевскую долину, а в ясную погоду — на дальние вулканы: Мутновский, Вилючинский и Горелый
  • После спуска вас ждёт тёплый обед на автостоянке. А по дороге — рассказы о вулканической природе Камчатки, видах вулканов, легендах и геологических гипотезах

Организационные детали

  • Программа 5+
  • В стоимость входит: трансфер на Mitsubishi Delica или Lexus 570, обед
  • Маршрут лёгкий и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 5 км в обе стороны
  • С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Владелец компании, опытный гид, экскурсовод, инструктор. Вместе с моей командой мы проведём вас по самым интересным тропам. При необходимости подключим вертолёт и легкомоторную авиацию. Насладимся просторами, природой и животными края! Организуем
профессиональные полноценные туры, где вы сможете познакомиться с дикой природой полуострова и открыть для себя аутентичную Камчатку. Я и моя команда сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых запомнился на всю жизнь как самое интересное приключение. До скорой встречи, будем рады вас видеть!

