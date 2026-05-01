В нашей программе — лёгкий прогулочный маршрут среди вулканических пейзажей, знакомство с уникальной природой полуострова и захватывающие панорамы.
Вы подниметесь на древнюю лавовую экструзию между двумя вулканами — Авачинским и Корякским, встретите дружелюбных евражек (камчатских сусликов) и насладитесь горячим обедом в горах.
Описание экскурсии
Этот маршрут доступен для людей любого возраста и уровня подготовки — подойдёт и активным путешественникам, и семьям с детьми.
- Мы отправимся к самому сердцу Камчатки — Авачинскому перевалу, лежащему между двумя исполинскими вулканами: Авачинским и Корякским
- В сопровождении опытного гида вы доберётесь на внедорожнике к началу пешего маршрута, а затем совершите лёгкий подъём на гору Верблюд — уникальную вулканическую экструзию высотой 1250 метров
- По пути вас будут встречать дружелюбные евражки, с которыми можно сделать забавные фотографии
- С вершины откроются фантастические панорамы на Авачинскую бухту, Налычевскую долину, а в ясную погоду — на дальние вулканы: Мутновский, Вилючинский и Горелый
- После спуска вас ждёт тёплый обед на автостоянке. А по дороге — рассказы о вулканической природе Камчатки, видах вулканов, легендах и геологических гипотезах
Организационные детали
- Программа 5+
- В стоимость входит: трансфер на Mitsubishi Delica или Lexus 570, обед
- Маршрут лёгкий и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 5 км в обе стороны
- С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Владелец компании, опытный гид, экскурсовод, инструктор. Вместе с моей командой мы проведём вас по самым интересным тропам. При необходимости подключим вертолёт и легкомоторную авиацию. Насладимся просторами, природой и животными края! Организуем
