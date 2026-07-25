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Конная прогулка к реке Аваче

За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
За три часа конной прогулки вы сможете насладиться разнообразными природными ландшафтами Камчатки.

Путешествие включает посещение мёртвого леса, где природа активно восстанавливается после пожара, леса реликтовых тополей, проток Ледяная и Гремучая, а
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также живописных видов на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Гид-проводник с 20-летним опытом покажет вам первозданную красоту края. Тур подходит даже для новичков в верховой езде. В стоимость включены трансфер, страховка и ланч. Не забудьте взять с собой репеллент и воду

5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Конная прогулка по живописным местам
  • 🌲 Посещение мёртвого леса и реликтовых тополей
  • 🏞️ Виды на вулканы Камчатки
  • 🍴 Ланч на берегу реки Авачи
  • 👨‍🏫 Гид с 20-летним опытом
  • 🚗 Трансфер включён в стоимость

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на Камчатке - июль и август. В это время природа расцветает, и вы сможете наблюдать за нерестом лосося и утками с птенцами. В июне и сентябре также можно насладиться красотой местных пейзажей, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за дикой природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Конная прогулка к реке Аваче
Конная прогулка к реке Аваче
Конная прогулка к реке Аваче

Что можно увидеть

  • Мёртвый лес
  • Реликтовые тополя
  • Протоки Ледяная и Гремучая
  • Вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский
  • Дерево Желаний

Описание экскурсии

«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.

Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.

Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.

Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.

Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.

Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.

Общий тайминг

  • Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут
  • Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут
  • Конный переход до ланча — 1час 10 минут
  • Ланч — 30 минут
  • Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут

О гиде

Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.

Организационные детали

  • Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.
  • Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки
  • Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.
  • Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.
  • Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л
  • Ограничения по возрасту – с 10 лет

В стоимость входит

  • трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский – до центра города)
  • страховка
  • ланч (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
  • сопровождение гида-проводника
  • снаряжение, шлем безопасности

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пос. Раздольный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 161 туриста
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
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деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Евгения
была на конной прогулке с ребенком. мы обе в восторге. все понятно. без суеты,без спешки. комфортный трансфер на базу и обратно в отель. все очень понравилось
была на конной прогулке с ребенком. мы обе в восторге. все понятно. без суеты,без спешки. комфортный
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Тимофей
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Прослушав инструктаж (как себя вести с животным, как правильно управлять им), мы отправились в наше путешествие к реке. По пути леса сменялись и не уступали друг
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другу по красоте. Природа ВАУ! Кони вели себя хорошо, поддавались руководству нам -неопытным наездникам. Страха не было. Только умиротворение и наслаждение от прогулки! В пути был опытный гид, мы доверились и следовали указаниям.
Однозначно рекомендуем к посещению!

Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
Первое знакомство с лошадьми! Супер!+1
Первое знакомство с лошадьми! Супер!
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Евгений
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую для новичков (я сам первый раз ходил в седле) и тех, кто хочет увидеть
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удивительные места Камчатки с высоты конного полета, открыть в себе настоящего путешественника в джунглях из папоротника, переходя стремительные речки и вдыхая аромат разнотравья. Тур очень классно организован, кони максимально спокойные и управляемые, а собаки сопровождения просто красавчики из исчезающей породы. Супер-путешествие, еще раз огромное спасибо!

Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую
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Анастасия
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все спокойные и послушные. Прогулка к реке прошла замечательно, нас сопровождали собачки, папоротники в лесу высотой два метра и воздух, который пахнет медом от лесных цветов просто невероятен❤️я в восторге)
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все
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Дмитрий
Экскурсия очень зрелищная! Правда мне было тяжело насладится маршрутом в полной мере из-за весьма своенравного молодого коня, но это сделало тур в разы более ярким и запоминающимся! Думаю будь у
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меня спокойная и "скучная" лошадь мне тур понравился бы гораздо меньше)
Ожидал, что во время конной прогулки гиды смогут что-то рассказать о крае и окружающих красотах, но по в условиях передвижения колонной их 14 всадников это, понятно, было невозможно.

Экскурсия очень зрелищная! Правда мне было тяжело насладится маршрутом в полной мере из-за весьма своенравного молодого
Экскурсия очень зрелищная! Правда мне было тяжело насладится маршрутом в полной мере из-за весьма своенравного молодого
Экскурсия очень зрелищная! Правда мне было тяжело насладится маршрутом в полной мере из-за весьма своенравного молодого
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Г
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!)
Я впервые жизни села на лошадь, и вся прогулка прошла великолепно!
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!)
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!)
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!)
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!)
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Входит в следующие категории Камчатки

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