Цветущее буйство камчатской природы, тополя-лешие и «детсад» для мальков
Гид-проводник, безнадёжно влюблённый в Камчатку, покажет первозданную красоту края вулканов и медведей.
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Описание
Что вас ожидает
«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.
Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.
Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.
Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.
Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.
Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.
Общий тайминг
- Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут
- Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут
- Конный переход до ланча — 1час 10 минут
- Ланч — 30 минут
- Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут
О гиде
Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.
Организационные детали
- Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.
- Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки
- Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.
- Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.
- Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л
- Ограничения по возрасту – с 10 лет
В стоимость тура входит
- трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский – до центра города)
- страховка
- ланч (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
- сопровождение гида-проводника
- снаряжение, шлем безопасности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в пос. Раздольный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.