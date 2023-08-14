Конный тур в мини-группе к реке Аваче

Цветущее буйство камчатской природы, тополя-лешие и «детсад» для мальков

5
2 отзыва
Описание
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О гиде
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За 3 часа конной прогулки вы увидите несколько совершенно разных природных ландшафтов Камчатки – поля, «мёртвый лес», каменную тундру, сухую речку, протоки Авачи, а также реликтовые тополя с гигантскими папоротниками, черёмушник, сухой ольхач, заросли шиповника.

Гид-проводник, безнадёжно влюблённый в Камчатку, покажет первозданную красоту края вулканов и медведей.
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.

Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.

Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.

Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.

Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.

Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.

Общий тайминг

  • Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут
  • Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут
  • Конный переход до ланча — 1час 10 минут
  • Ланч — 30 минут
  • Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут

О гиде

Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.

Организационные детали

  • Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.
  • Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки
  • Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.
  • Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.
  • Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л
  • Ограничения по возрасту – с 10 лет

В стоимость тура входит

  • трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский – до центра города)
  • страховка
  • ланч (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
  • сопровождение гида-проводника
  • снаряжение, шлем безопасности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в пос. Раздольный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
14 авг 2023
Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть что, природа прекрасна. Лошади спокойные. Понравилось, что рельеф на маршруте разный. Где-то равнина, а где-то и возвышенности, скучно точно не будет)
Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть
Н
12 июля 2023
Спасибо Наталье за организацию и саму экскурсию 🙏🏻. Все прошло замечательно, хотя были опасения впервые сесть и самой покататься на лошади. Но грамотный инструктаж и спокойные лошадки не подвели)

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