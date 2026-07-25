За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
За три часа конной прогулки вы сможете насладиться разнообразными природными ландшафтами Камчатки.
Путешествие включает посещение мёртвого леса, где природа активно восстанавливается после пожара, леса реликтовых тополей, проток Ледяная и Гремучая, а читать дальшеуменьшить
также живописных видов на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Гид-проводник с 20-летним опытом покажет вам первозданную красоту края. Тур подходит даже для новичков в верховой езде. В стоимость включены трансфер, страховка и ланч. Не забудьте взять с собой репеллент и воду
Лучшее время для водной прогулки на Камчатке - июль и август. В это время природа расцветает, и вы сможете наблюдать за нерестом лосося и утками с птенцами. В июне и сентябре также можно насладиться красотой местных пейзажей, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за дикой природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мёртвый лес
Реликтовые тополя
Протоки Ледяная и Гремучая
Вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский
Дерево Желаний
Описание экскурсии
«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.
Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.
Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.
Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.
Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.
Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.
Общий тайминг
Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут
Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут
Конный переход до ланча — 1час 10 минут
Ланч — 30 минут
Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут
О гиде
Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.
Организационные детали
Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.
Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки
Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.
Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.
Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л
Ограничения по возрасту – с 10 лет
В стоимость входит
трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский – до центра города)
страховка
ланч (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
сопровождение гида-проводника
снаряжение, шлем безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пос. Раздольный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 161 туриста
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной читать дальшеуменьшить
деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь.
Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю.
Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей.
Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгения
была на конной прогулке с ребенком. мы обе в восторге. все понятно. без суеты,без спешки. комфортный трансфер на базу и обратно в отель. все очень понравилось
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Тимофей
Первое знакомство с лошадьми! Супер! Прослушав инструктаж (как себя вести с животным, как правильно управлять им), мы отправились в наше путешествие к реке. По пути леса сменялись и не уступали друг читать дальшеуменьшить
другу по красоте. Природа ВАУ! Кони вели себя хорошо, поддавались руководству нам -неопытным наездникам. Страха не было. Только умиротворение и наслаждение от прогулки! В пути был опытный гид, мы доверились и следовали указаниям. Однозначно рекомендуем к посещению!
+1
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Евгений
Наталья и Клевер, спасибо вам огромное за первый опыт конных прогулок! Это было незабываемо! Очень рекомендую для новичков (я сам первый раз ходил в седле) и тех, кто хочет увидеть читать дальшеуменьшить
удивительные места Камчатки с высоты конного полета, открыть в себе настоящего путешественника в джунглях из папоротника, переходя стремительные речки и вдыхая аромат разнотравья. Тур очень классно организован, кони максимально спокойные и управляемые, а собаки сопровождения просто красавчики из исчезающей породы. Супер-путешествие, еще раз огромное спасибо!
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Анастасия
Наталья- супер инструктор, который горит своим делом, все понятно и чётко объяснила перед прогулкой. Лошадки все спокойные и послушные. Прогулка к реке прошла замечательно, нас сопровождали собачки, папоротники в лесу высотой два метра и воздух, который пахнет медом от лесных цветов просто невероятен❤️я в восторге)
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Дмитрий
Экскурсия очень зрелищная! Правда мне было тяжело насладится маршрутом в полной мере из-за весьма своенравного молодого коня, но это сделало тур в разы более ярким и запоминающимся! Думаю будь у читать дальшеуменьшить
меня спокойная и "скучная" лошадь мне тур понравился бы гораздо меньше) Ожидал, что во время конной прогулки гиды смогут что-то рассказать о крае и окружающих красотах, но по в условиях передвижения колонной их 14 всадников это, понятно, было невозможно.
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Г
Галина
Я в восторге! Девушки-организаторы просто фонтан позитивной энергии! А лошади это вообще отдельная история!) Я впервые жизни села на лошадь, и вся прогулка прошла великолепно!
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