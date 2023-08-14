За 3 часа конной прогулки вы увидите несколько совершенно разных природных ландшафтов Камчатки – поля, «мёртвый лес», каменную тундру, сухую речку, протоки Авачи, а также реликтовые тополя с гигантскими папоротниками, черёмушник, сухой ольхач, заросли шиповника. Гид-проводник, безнадёжно влюблённый в Камчатку, покажет первозданную красоту края вулканов и медведей.

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Описание

Что вас ожидает

«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.

Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.

Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.

Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.

Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.

Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.

Общий тайминг

Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут

Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут

Конный переход до ланча — 1час 10 минут

Ланч — 30 минут

Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут

О гиде

Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.

Организационные детали

Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.

Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки

Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.

Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.

Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л

Ограничения по возрасту – с 10 лет

В стоимость тура входит