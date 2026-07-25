Лучшее время для водной прогулки на Камчатке - июль и август. В это время природа расцветает, и вы сможете наблюдать за нерестом лосося и утками с птенцами. В июне и сентябре также можно насладиться красотой местных пейзажей, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за дикой природой.

За три часа конной прогулки вы сможете насладиться разнообразными природными ландшафтами Камчатки.Путешествие включает посещение мёртвого леса, где природа активно восстанавливается после пожара, леса реликтовых тополей, проток Ледяная и Гремучая, а

также живописных видов на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Гид-проводник с 20-летним опытом покажет вам первозданную красоту края. Тур подходит даже для новичков в верховой езде. В стоимость включены трансфер, страховка и ланч. Не забудьте взять с собой репеллент и воду

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Мёртвый» лес. 17 лет назад здесь бушевал пожар. С тех пор вся долина усыпана белыми «костями» погибших деревьев. Посмотрим, как природа активно восстанавливает свои силы: место тополей занимают черёмуха, шиповник и белоствольная берёза. В начале лета, во время разлива Авачи, низину украшает россыпь небольших озер.

Лес реликтовых душистых тополей и чозений. Обнимем тополя, которым уже более 100 лет. Толстые кряжистые деревья напоминают огромных леших, а во время цветения выпускают гигантские серёжки длиной почти 15 сантиметров.

Протоки Ледяная и Гремучая. Это «детский сад» для мальков лосося. В июле увидим их в огромном количестве. Интересно, что зимой протока Ледяная промерзает до дна, а Гремучая — нет. Даже в самые суровые морозы в ней бьют родники.

Ланч и отдых. Остановимся в тихом живописном месте на берегу Авачи. В июле и августе понаблюдаем за стоящим на нересте лососем или за утками, выгуливающими своих птенцов.

Виды на вулканы Ааг, Арик, Коряксий и Авачинский. Вся Камчатка — это одна большая фотозона. После поездки вы не сможете выбрать самое лучшее фото, потому что они все будут прекрасны.

Дерево Желаний. Это старая 100-летняя чозения (ива-кореянка), под которой местные любят загадывать желания, а медведь — ставить на ней свои отметки когтями. Посетим дерево на обратном пути. Готовьте желания. Пусть одно из них будет — непременно вернуться в этот край снова.

Общий тайминг

Устный и наглядный инструктаж по технике безопасности — 30-40 минут

Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут

Конный переход до ланча — 1час 10 минут

Ланч — 30 минут

Конный переход обратно до базы — 1 час 20 минут

О гиде

Гид-проводник — дипломированный тренер по конному туризму, инструктор детско-юношеского конного туризма и руководитель категорийных многодневных конных походов. Имеет 20-летний опыт проведения конных туров.

Организационные детали

Маршрут подходит даже новичкам в верховой езде. Все лошади уравновешенные и спокойные. Снаряжение удобное, не натирает и не жмёт.

Оптимальный вариант обуви – кеды или кроссовки

Одежда по погоде, не сковывающая движения: длинные брюки или джинсы, носки, закрывающие щиколотки, перчатки (можно простые х/б). Если перчаток нет – скажите гиду, он выдаст.

Если у вас есть аллергия или склонность к перепадам давления, предупредите организатора. У гида всегда под рукой аптечка.

Возьмите с собой репеллент и бутылку воды объёмом не больше 0,5 л

Ограничения по возрасту – с 10 лет

В стоимость входит