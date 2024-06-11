Пожалуй, это одна из самых интересных экскурсий на Камчатке! Минимум физической нагрузки, максимум эмоций. Мы будем сплавляться по реке на большой лодке, любоваться пейзажами, которые меняются ежесекундно, ловить рыбу и из неё же готовить уху. Если повезёт, увидим, как рыбачат медведи! А завершим путешествие отдыхом в диких термальных источниках.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Нас с вами ждёт насыщенный 15-километровый маршрут по реке Быстрая. Во время сплава будем делать остановки в рыбных местах. Вы увидите, как нерестится тихоокеанский лосось и сможете поймать его на крючок. Также здесь водится голец, хариус, радужная форель. Если повезёт, понаблюдаем, как рыбачит хозяин леса — камчатский бурый медведь!

Как только улов будет собран, отправимся на берег готовить уху на костре. После обеда продолжим сплав. А на финише посетим завод минеральных вод и искупаемся в Малкинских горячих источниках.

По пути гид расскажет вам весь жизненный цикл лосося, от икринки до половозрелой особи, а также раскроет любопытные подробности из жизни медведей — сколько медвежат рождается за один раз, может ли медведь переплыть реку и многое другое.

Подробная программа

08:00 — Выезд из города

09:45 — Остановка в посёлке Сокоч («Пирожковый рай»)

10:00-10:30 — Инструктаж, выдача экипировки

11:00 — Отправляемся на лодке на рыбалку, сделаем несколько остановок в рыбных местах

13:00-15:00 — Остановка на берегу на обед (приготовление ухи на костре), рыбалка

15:00-16:30 — Продолжаем сплав по реке до финиша

16:30-17:00 — Завершаем маршрут у завода Малкинский, где вы сможете попробовать минеральную воду из источника

17:00-18:00 — Купание в диких горячих источниках

20:00 — Возвращение в город (время примерное)

Организационные детали