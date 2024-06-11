Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Пожалуй, это одна из самых интересных экскурсий на Камчатке! Минимум физической нагрузки, максимум эмоций.
Мы будем сплавляться по реке на большой лодке, любоваться пейзажами, которые меняются ежесекундно, ловить рыбу и из неё же готовить уху.
Если повезёт, увидим, как рыбачат медведи! А завершим путешествие отдыхом в диких термальных источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Нас с вами ждёт насыщенный 15-километровый маршрут по реке Быстрая. Во время сплава будем делать остановки в рыбных местах. Вы увидите, как нерестится тихоокеанский лосось и сможете поймать его на крючок. Также здесь водится голец, хариус, радужная форель. Если повезёт, понаблюдаем, как рыбачит хозяин леса — камчатский бурый медведь!
Как только улов будет собран, отправимся на берег готовить уху на костре. После обеда продолжим сплав. А на финише посетим завод минеральных вод и искупаемся в Малкинских горячих источниках.
По пути гид расскажет вам весь жизненный цикл лосося, от икринки до половозрелой особи, а также раскроет любопытные подробности из жизни медведей — сколько медвежат рождается за один раз, может ли медведь переплыть реку и многое другое.
Подробная программа
08:00 — Выезд из города 09:45 — Остановка в посёлке Сокоч («Пирожковый рай») 10:00-10:30 — Инструктаж, выдача экипировки 11:00 — Отправляемся на лодке на рыбалку, сделаем несколько остановок в рыбных местах 13:00-15:00 — Остановка на берегу на обед (приготовление ухи на костре), рыбалка 15:00-16:30 — Продолжаем сплав по реке до финиша 16:30-17:00 — Завершаем маршрут у завода Малкинский, где вы сможете попробовать минеральную воду из источника 17:00-18:00 — Купание в диких горячих источниках 20:00 — Возвращение в город (время примерное)
Организационные детали
Программа подходит участникам всех возрастов. От медведей мы будем находиться на безопасном расстоянии.
В стоимость включено: трансфер из Петропавловска-Камчатского и Елизово на микроавтобусе или минивэне (Toyota, Volkswagen), услуги гида-повара, обед, спасательные жилеты, забродные сапоги, удочки, снасти, купание в диких источниках
Дорога в одну сторону на машине — 140 км. По пути заедем в пирожковую, где вы сможете перекусить (оплачивается отдельно по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на ближайшей остановке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1 туриста
Привет друзья! Меня зовут Владимир. Я родился и вырос на Камчатке. С малых лет мне привили любовь к природе Камчатки. С отцом и дедом я побывал в разных красивейших местах. После службы в армии женился. Имею двое детей! Сейчас мы с моей любимой супругой Екатериной организовываем отдых на Камчатке для наших гостей! Интересно, безопасно и увлекательно!