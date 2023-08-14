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Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
«Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 августа 2023Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть что, природа прекрасна. Лошади спокойные. Понравилось, что рельеф на маршруте разный. Где-то равнина, а где-то и возвышенности, скучно точно не будет)
- ННаталия12 июля 2023Спасибо Наталье за организацию и саму экскурсию 🙏🏻. Все прошло замечательно, хотя были опасения впервые сесть и самой покататься на лошади. Но грамотный инструктаж и спокойные лошадки не подвели)
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях на Камчатке. Максимально сближение с природой Камчатки, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024