О Ольга

Мне понравилось, интересно было провести столько времени с лошадью. Гид мне понравилась, вежливая. Посмотреть, конечно, есть что, природа прекрасна. Лошади спокойные. Понравилось, что рельеф на маршруте разный. Где-то равнина, а где-то и возвышенности, скучно точно не будет)