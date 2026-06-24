Рыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. Вашим трофеем могут стать палтус, терпуг, треска, ленок, голубой окунь, камбала или навага – всё зависит от месяца и рыбацкой удачи. В вашем распоряжении быстроходный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым оборудованием для успешной рыбалки.
Описание экскурсииРыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. Азартными рыбаками на Камчатке становятся даже те, кто не держал в руках удочку. Весь улов ваш! Вашим трофеем могут стать палтус, терпуг, треска, ленок, голубой окунь, камбала или навага – всё зависит от месяца и рыбацкой удачи. В вашем распоряжении быстроходный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым оборудованием для успешной рыбалки. Для комфортной рыбалки желательны группы не более 6 человек на один катер. Мы используем мощный эхолот-картплоттер: он помогает находить стаи рыб и значительно экономит время на поиски. У вас будет высокий шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Даже те, кто раньше не держал удочку, часто становятся азартными рыбаками здесь. Весь улов остаётся вам. Важная информация: Рыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. У вас будет высокий шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Даже те, кто раньше не держал удочку, часто становятся азартными рыбаками здесь. Весь улов остаётся вам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На ваш выбор предлагаются наиболее подходящие места для удачной рыбалки: на выходе из авачинской губы
- Район Халактырского пляжа
- Бухта Большая и Малая Саранная
- И другие
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера/n/nпитание: бутерброды с малосольной красной рыбой и огурчиком, колбасой и сыром, напитки и сладости/n напитки на борту: чай, кофе, вода минеральная негазированная/n/nаренда удочек и снастей для морской рыбалки/n/nстраховка. /nСложность: легкая, отдых на катере.
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, бухта Богородское озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Рыбалка в Тихом океане - занятие несложное и очень увлекательное
- У вас будет высокий шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Даже те, кто раньше не держал удочку, часто становятся азартными рыбаками здесь. Весь улов остаётся вам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
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