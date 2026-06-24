Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Рыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. Вашим трофеем могут стать палтус, терпуг, треска, ленок, голубой окунь, камбала или навага – всё зависит от месяца и рыбацкой удачи. В вашем распоряжении быстроходный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым оборудованием для успешной рыбалки.

Юлия Ваш гид на Камчатке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 84 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 6 часов 1-6 человек На катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Рыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. Азартными рыбаками на Камчатке становятся даже те, кто не держал в руках удочку. Весь улов ваш! Вашим трофеем могут стать палтус, терпуг, треска, ленок, голубой окунь, камбала или навага – всё зависит от месяца и рыбацкой удачи. В вашем распоряжении быстроходный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым оборудованием для успешной рыбалки. Для комфортной рыбалки желательны группы не более 6 человек на один катер. Мы используем мощный эхолот-картплоттер: он помогает находить стаи рыб и значительно экономит время на поиски. У вас будет высокий шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Даже те, кто раньше не держал удочку, часто становятся азартными рыбаками здесь. Весь улов остаётся вам. Важная информация: Рыбалка в Тихом океане – занятие несложное и очень увлекательное. У вас будет высокий шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Даже те, кто раньше не держал удочку, часто становятся азартными рыбаками здесь. Весь улов остаётся вам.

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