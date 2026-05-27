Вдохнуть полной грудью, услышать голоса ста тысяч птиц, поймать взгляд любопытного тюленя и вспомнить, каково это — ловить рыбу не в супермаркете, а в открытом океане. Синхронизироваться с ритмом приливов и насладиться первозданной красотой.
Описание экскурсии
9:00 — сбор и отплытие
Встречаемся в порту Петропавловска-Камчатского или посёлка Завойко. Короткий инструктаж, знакомство с капитаном — и вы выходите из Авачинской губы в открытый океан. Ощущение простора, ветер и солёный воздух зададут ритм всему дню.
9:40 — кекуры Три Брата
Вы подойдёте к главным воротам Авачинской бухты — трём скалам, поднимающимся прямо из воды. Это останцы древнего вулкана, сформированные ветром и волнами.
10:30 — остров Старичков
Катер обойдёт остров по периметру. Вы увидите:
— огромные колонии птиц: здесь будут кайры, топорки, ипатки, бакланы, чайки
— сивучей и нерп, отдыхающих на камнях у воды
— скалы-кекуры, гроты и природные арки
Это заповедная территория, высадка запрещена, но наблюдать за жизнью острова можно с воды — и этого более чем достаточно.
11:30 — бухта Гротовая
Зайдём в небольшую бухту с прозрачной ярко-бирюзовой водой и скалами вокруг. Увидим таинственный грот и при подходящих условиях сможем зайти туда на катере.
12:30 — бухта Тихая: рыбалка и обед
Вы окажетесь в самой спокойной части Авачинской губы. Здесь катер встанет на якорь.
В программе:
— рыбалка: ловится камбала, бычок, терпуг и другие виды рыб
— обед из местных продуктов: свежий краб, уха из нескольких видов рыбы, выпечка, чай и кофе
14:30 — обратный путь
Катер выйдет из бухты и возьмёт курс на порт. По дороге можно спокойно насладиться видами, сделать фото и просто побыть в расслабленном состоянии после насыщенного дня.
15:00–15:30 — ориентировочное возвращение в порт
Организационные детали
- Судно зарегистрировано, имеет все необходимые разрешения на выход в море и перевозку пассажиров. Оснащено рацией, спутниковым телефоном, GPS-навигатором и необходимыми средствами пожаротушения
- Рыбалка и обед включены в стоимость
- С вами будет квалифицированный капитан из нашей команды
Мы отвечаем за вашу безопасность на 100%:
- каждому пассажиру (включая детей) выдается индивидуальный спасжилет
- перед отплытием капитан проводит обязательный инструктаж: правила поведения на судне и действия в нештатных ситуациях
- вы застрахованы в рамках обязательного страхования пассажиров на водном транспорте (рекомендуем также иметь при себе полис ДМС/туристическую страховку)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽