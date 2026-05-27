Мы предлагаем вам сеанс солёной терапии: убежать от цивилизации, выключить уведомления и включить чувства. Вдохнуть полной грудью, услышать голоса ста тысяч птиц, поймать взгляд любопытного тюленя и вспомнить, каково это — ловить рыбу не в супермаркете, а в открытом океане. Синхронизироваться с ритмом приливов и насладиться первозданной красотой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — сбор и отплытие

Встречаемся в порту Петропавловска-Камчатского или посёлка Завойко. Короткий инструктаж, знакомство с капитаном — и вы выходите из Авачинской губы в открытый океан. Ощущение простора, ветер и солёный воздух зададут ритм всему дню.

9:40 — кекуры Три Брата

Вы подойдёте к главным воротам Авачинской бухты — трём скалам, поднимающимся прямо из воды. Это останцы древнего вулкана, сформированные ветром и волнами.

10:30 — остров Старичков

Катер обойдёт остров по периметру. Вы увидите:

— огромные колонии птиц: здесь будут кайры, топорки, ипатки, бакланы, чайки

— сивучей и нерп, отдыхающих на камнях у воды

— скалы-кекуры, гроты и природные арки

Это заповедная территория, высадка запрещена, но наблюдать за жизнью острова можно с воды — и этого более чем достаточно.

11:30 — бухта Гротовая

Зайдём в небольшую бухту с прозрачной ярко-бирюзовой водой и скалами вокруг. Увидим таинственный грот и при подходящих условиях сможем зайти туда на катере.

12:30 — бухта Тихая: рыбалка и обед

Вы окажетесь в самой спокойной части Авачинской губы. Здесь катер встанет на якорь.

В программе:

— рыбалка: ловится камбала, бычок, терпуг и другие виды рыб

— обед из местных продуктов: свежий краб, уха из нескольких видов рыбы, выпечка, чай и кофе

14:30 — обратный путь

Катер выйдет из бухты и возьмёт курс на порт. По дороге можно спокойно насладиться видами, сделать фото и просто побыть в расслабленном состоянии после насыщенного дня.

15:00–15:30 — ориентировочное возвращение в порт

Организационные детали

Судно зарегистрировано, имеет все необходимые разрешения на выход в море и перевозку пассажиров. Оснащено рацией, спутниковым телефоном, GPS-навигатором и необходимыми средствами пожаротушения

Рыбалка и обед включены в стоимость

С вами будет квалифицированный капитан из нашей команды

Мы отвечаем за вашу безопасность на 100%: