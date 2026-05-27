Мои заказы

Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков

Рыбалка, обед на борту и живописные бухты Камчатки
Мы предлагаем вам сеанс солёной терапии: убежать от цивилизации, выключить уведомления и включить чувства.

Вдохнуть полной грудью, услышать голоса ста тысяч птиц, поймать взгляд любопытного тюленя и вспомнить, каково это — ловить рыбу не в супермаркете, а в открытом океане. Синхронизироваться с ритмом приливов и насладиться первозданной красотой.
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков

Описание экскурсии

9:00 — сбор и отплытие

Встречаемся в порту Петропавловска-Камчатского или посёлка Завойко. Короткий инструктаж, знакомство с капитаном — и вы выходите из Авачинской губы в открытый океан. Ощущение простора, ветер и солёный воздух зададут ритм всему дню.

9:40 — кекуры Три Брата

Вы подойдёте к главным воротам Авачинской бухты — трём скалам, поднимающимся прямо из воды. Это останцы древнего вулкана, сформированные ветром и волнами.

10:30 — остров Старичков

Катер обойдёт остров по периметру. Вы увидите:
— огромные колонии птиц: здесь будут кайры, топорки, ипатки, бакланы, чайки
— сивучей и нерп, отдыхающих на камнях у воды
— скалы-кекуры, гроты и природные арки
Это заповедная территория, высадка запрещена, но наблюдать за жизнью острова можно с воды — и этого более чем достаточно.

11:30 — бухта Гротовая

Зайдём в небольшую бухту с прозрачной ярко-бирюзовой водой и скалами вокруг. Увидим таинственный грот и при подходящих условиях сможем зайти туда на катере.

12:30 — бухта Тихая: рыбалка и обед

Вы окажетесь в самой спокойной части Авачинской губы. Здесь катер встанет на якорь.
В программе:
— рыбалка: ловится камбала, бычок, терпуг и другие виды рыб
— обед из местных продуктов: свежий краб, уха из нескольких видов рыбы, выпечка, чай и кофе

14:30 — обратный путь

Катер выйдет из бухты и возьмёт курс на порт. По дороге можно спокойно насладиться видами, сделать фото и просто побыть в расслабленном состоянии после насыщенного дня.

15:00–15:30 — ориентировочное возвращение в порт

Организационные детали

  • Судно зарегистрировано, имеет все необходимые разрешения на выход в море и перевозку пассажиров. Оснащено рацией, спутниковым телефоном, GPS-навигатором и необходимыми средствами пожаротушения
  • Рыбалка и обед включены в стоимость
  • С вами будет квалифицированный капитан из нашей команды

Мы отвечаем за вашу безопасность на 100%:

  • каждому пассажиру (включая детей) выдается индивидуальный спасжилет
  • перед отплытием капитан проводит обязательный инструктаж: правила поведения на судне и действия в нештатных ситуациях
  • вы застрахованы в рамках обязательного страхования пассажиров на водном транспорте (рекомендуем также иметь при себе полис ДМС/туристическую страховку)

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 568 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии на «Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков»

Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
На яхте
5 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
11 000 ₽ за человека
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
На катере
5 часов
27 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека
Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари
На катере
10 часов
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари
Прикоснуться к жизни сурового края: заповедные бухты и затонувшие корабли, сивучи и охота на краба
Начало: В районе Богородского озера в Петропавловске-Камча...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
22 000 ₽ за человека
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
На катере
5 часов
31 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
Насыщенная прогулка на быстроходном катере к птичьим базарам
Начало: На пирсе в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
12 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке
12 000 ₽ за человека