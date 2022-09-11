Морские приключения
Маршрут: Место стоянки катера — скалы «Три Брата» — бухта «Гротовая» — остров «Старичков» — осмотр птичьих базаров, рыбалка, — мыс «Опасный» — рыбалка — мыс «Кекурный» — осмотр лежбища сивуча — переход в бухту «Русская» — место стоянки катера.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Скалы «Три Брата»
- Бухта «Гротовая»
- Остров «Старичков»
- Осмотр птичьих базаров, рыбалка
- Мыс «Опасный»
- Рыбалка
- Мыс «Кекурный»
- Осмотр лежбища сивуча
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Бухта Русская — жемчужина восточного побережья Камчатки, и одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Внесена в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Если вы хотите увидеть касаток, дельфинов и китов, Вам сюда! Они часто заплывают в эту бухту, похожую на норвежский фьорд. Здесь вы можете увидеть многочисленные птичьи базары, лежбище сивучей, каланов и конечно же это место славится морской рыбалкой!
Вы осмотрите достопримечательности Авачинской бухты, остров «Бабушкин камень», остров Старичков (ударение на «А» — это такие забавные птички). Насладитесь прекрасным видом на водопады и эпичные скалы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа экипажа, аренда катера
- Обед
- Аренда снастей для морской рыбалки
- Страховка
- Что не входит
- Трансфер к месту сбора группы (при необходимости обговаривается)
- Питание не по программе
- Иные услуги не предусмотренные предварительной договорённостью
- Место начала и завершения?
- Береговая ул. , 11, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обязательно свяжитесь со мной посредством телефона (месенджера)
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
11 сен 2022
Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана (был накрыт стол, на котором присутствовали разные вкусности), в пути сопровождали уточнения о том, что открывается взору. Капитан был очень вежлив и заботлив. Жаль, что в числе других пассажиров были ребята, изрядно выпившие накануне по всей видимости, которых всю дорогу "штормило" поочерёдно 5-х человек. Зрелище портило столь не продолжительный, 6-часовой отдых.
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