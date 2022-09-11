Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»

Морские приключения

4
1 отзыв
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Маршрут: Место стоянки катера — скалы «Три Брата» — бухта «Гротовая» — остров «Старичков» — осмотр птичьих базаров, рыбалка, — мыс «Опасный» — рыбалка — мыс «Кекурный» — осмотр лежбища сивуча — переход в бухту «Русская» — место стоянки катера.
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Ближайшие даты:
16
окт
17
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18
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Что вас ожидает:

  • Скалы «Три Брата»
  • Бухта «Гротовая»
  • Остров «Старичков»
  • Осмотр птичьих базаров, рыбалка
  • Мыс «Опасный»
  • Рыбалка
  • Мыс «Кекурный»
  • Осмотр лежбища сивуча
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:Бухта Русская — жемчужина восточного побережья Камчатки, и одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Внесена в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Если вы хотите увидеть касаток, дельфинов и китов, Вам сюда! Они часто заплывают в эту бухту, похожую на норвежский фьорд. Здесь вы можете увидеть многочисленные птичьи базары, лежбище сивучей, каланов и конечно же это место славится морской рыбалкой!
Вы осмотрите достопримечательности Авачинской бухты, остров «Бабушкин камень», остров Старичков (ударение на «А» — это такие забавные птички). Насладитесь прекрасным видом на водопады и эпичные скалы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа экипажа, аренда катера
  • Обед
  • Аренда снастей для морской рыбалки
  • Страховка
Что не входит
  • Трансфер к месту сбора группы (при необходимости обговаривается)
  • Питание не по программе
  • Иные услуги не предусмотренные предварительной договорённостью
Место начала и завершения?
Береговая ул. , 11, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь со мной посредством телефона (месенджера)
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
А
11 сен 2022
Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана (был накрыт стол, на котором присутствовали разные вкусности), в пути сопровождали уточнения о том, что открывается взору. Капитан был очень вежлив и заботлив. Жаль, что в числе других пассажиров были ребята, изрядно выпившие накануне по всей видимости, которых всю дорогу "штормило" поочерёдно 5-х человек. Зрелище портило столь не продолжительный, 6-часовой отдых.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Выездные
На весь день
Вулканы
Природа и пейзажи
Авачинская бухта
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