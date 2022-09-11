Что вас ожидает:Бухта Русская — жемчужина восточного побережья Камчатки, и одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Внесена в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Если вы хотите увидеть касаток, дельфинов и китов, Вам сюда! Они часто заплывают в эту бухту, похожую на норвежский фьорд. Здесь вы можете увидеть многочисленные птичьи базары, лежбище сивучей, каланов и конечно же это место славится морской рыбалкой!

Вы осмотрите достопримечательности Авачинской бухты, остров «Бабушкин камень», остров Старичков (ударение на «А» — это такие забавные птички). Насладитесь прекрасным видом на водопады и эпичные скалы.

Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.