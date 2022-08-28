На лошадях к Корякскому вулкану

Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе

Лошади, природа, вулканы и вулканические озера — красота! Это захватывающее приключение, для тех, кто уверенно держится в седле и хочет открывать новые места вместе с единомышленниками.

Три дня мы будем жить среди природы в палатках, есть вкуснейшие блюда, приготовленные на костре, собирать ягоды и травы и отпугивать навязчивых сусликов. Вы подружитесь с нашими лошадьми и влюбитесь в Камчатку!
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
Ближайшие даты:
29
авг
31
авг
2
сен
5
сен
7
сен
9
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно надевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.
При поездке в многодневные маршруты понадобятся: сменное белье, купальные принадлежности, средства личной гигиены. Все вещи необходимо компактно упаковать в рюкзак среднего размера. Просьба не брать лишнего: котелки, чайники, тарелки, ложки и другую кухонную утварь, костюмы, плойки и фены, электрические приборы (кроме телефона, фотоаппарата, камеры). На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая и непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно привязать его на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: возьмите с собой средства от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки.

Аптечка: в случае употребления туристом лекарств, их необходимо взять с собой. Желательно предупредить инструктора о перенесенных травмах, склонностях к отравлениям, тепловым ударам, перепадам давления и аллергиях (особенно на укусы насекомых, таких как осы).

Участникам в возрасте до 18 лет в обязательном порядке выдаются защитные шлемы. Без шлема на маршрут участники не допускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 л (не больше).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский район. Добраться можно на общественном транспорте (автобус) от г. Елизово (20 минут езды) , либо заказать трансфер
Завершение: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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