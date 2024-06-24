Рыболовные лицензии и снасти в стоимость тура не входят.

Проживание. В палаточном лагере. Размещение по 2-3 человека в утеплённой кемпинговой палатке со столом, стульями, раскладушками или ортопедическими матрасами (выдаются одеяла, подушки, постельное бельё, три полотенца на человека). Для желающих есть спальники. Внутри палаток розетки и освещение (с 21:00 до 6:00). В лагере — отдельная палатка-столовая, палатка-туалет, палатка-баня.

Питание. Включено 3-разовое питание. Готовит повар. На территории лагеря есть палатка-столовая, где вы сможете разделать, засолить и приготовить пойманный улов.

Дети. От 5 лет. Обращаем внимание, что программа не рассчитана для детей, но вы можете их взять с собой.

Уровень сложности. Рыболовный тур как для опытных, так и для начинающих. Рыбачим весь день с 6:00 до 20:00 с перерывом на обед.