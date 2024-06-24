Описание тура
Организационные детали
Рыболовные лицензии и снасти в стоимость тура не входят.
Проживание. В палаточном лагере. Размещение по 2-3 человека в утеплённой кемпинговой палатке со столом, стульями, раскладушками или ортопедическими матрасами (выдаются одеяла, подушки, постельное бельё, три полотенца на человека). Для желающих есть спальники. Внутри палаток розетки и освещение (с 21:00 до 6:00). В лагере — отдельная палатка-столовая, палатка-туалет, палатка-баня.
Питание. Включено 3-разовое питание. Готовит повар. На территории лагеря есть палатка-столовая, где вы сможете разделать, засолить и приготовить пойманный улов.
Дети. От 5 лет. Обращаем внимание, что программа не рассчитана для детей, но вы можете их взять с собой.
Уровень сложности. Рыболовный тур как для опытных, так и для начинающих. Рыбачим весь день с 6:00 до 20:00 с перерывом на обед.
Программа тура по дням
Заезд в лагерь и вечерняя рыбалка
Встретим вас в аэропорту или в гостинице. Доедем до лагеря, разместимся, отдохнём, пообедаем и начнём готовиться к рыбалке.
Рядом с нами находятся две реки — Большая и Быстрая. Здесь хорошо ловятся камчатские лососи, среди которых чавыча, кета, нерка, голец, микижа, сима. Порыбачим как с берега, так и с лодок посреди дикой природы. Егерь знает лучшие места и посоветует снасти. Будем на рыбалке до 20:00, после чего вернёмся в лагерь, разделаем и засолим рыбу, обсудим планы на завтра за ужином.
Рыбалка с лодки и берега
Встанем в 4:00, позавтракаем и отправимся за уловом. До обеда порыбачим либо с берега, либо с лодки. Разведаем несколько мест на реке. В 13:00 сделаем перерыв и отведаем ухи из свежепойманного камчатского лосося. Продолжим заниматься любимым делом до 20:00. К нашему возвращению в лагерь нас будет ждать ужин от повара. Проведём вечер в компании единомышленников, обсудим успехи и планы на завтра.
Продолжение рыбалки
Сегодня расписание похоже на вчерашнее. Встанем пораньше, после завтрака отправимся на новые места, сделаем перерыв на обед, после чего продолжим рыбачить до 20:00. Вечером вновь соберёмся, отведаем обжаренный в масле улов и насладимся отдыхом на природе.
Новые рыбные места
Реки Быстрая и Большая занимают довольно обширную территорию — сегодня будем много рыбачить с моторных лодок в дикой местности. Во второй половине дня сможем вернуться на предыдущие рыбные локации, если возникнет желание.
Вечером соберёмся вместе за ужином от повара, засолим рыбу и поделимся друг с другом успехами.
Утренняя рыбалка и отъезд
Сегодня последний день рыболовного тура. Вновь встанем пораньше и отправимся за новыми трофеями. Рыбачим до 12:00, затем вернёмся в лагерь. До отъезда успеем обработать улов и упаковать его с собой.
В Петропавловск-Камчатский прибудем во второй половине дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, работа повара
- Трансфер от Петропавловска-Камчатского до лагеря и обратно
- Аренда моторных лодок
- Услуги егеря, шкипера
- Возможно продлить тур по согласованию с организатором
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
- Рыболовные лицензии
- Рыболовные снасти