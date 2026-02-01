Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
20 фев в 04:00
5 мар в 04:00
85 000 ₽ за человека
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
1 июл в 09:00
1 590 000 ₽ за человека
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
22 фев в 10:00
1 мар в 10:00
112 000 ₽ за человека
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
Встретить рассвет у океана с игристым, увидеть вулканы, прокатиться на упряжке и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00
20 фев в 10:00
25 фев в 10:00
70 000 ₽ за человека
По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальный тур к вулканам, источникам и океану
Подобраться к Авачинской и Корякской сопкам, отдохнуть на Халактырском пляже и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловск...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
205 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2026
Сейчас на Камчатке в категории "С детьми" можно забронировать 6 авторских туров от 70 000 до 1 590 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
