Путешествие верхом к западной стороне Корякского вулкана. Откройте для себя вулканические озёра и реки, насладитесь видами тундры и местной фауной
Путешествие на лошадях к западной стороне Корякского вулкана обещает незабываемые впечатления.
Участники увидят пять уникальных вулканических озёр, образованных последним извержением, и реку Дремучую. Вокруг этих природных объектов можно наблюдать каменные бомбы, оставшиеся после извержения. По пути возможно встретить евражек и даже медведя. Включён вкусный ланч на берегу реки с видом на вулкан. Подходит для опытных всадников, готовых к длительной поездке
6 причин купить эту экскурсию
🐎 Прогулка на лошадях
🌋 Виды на Корякский вулкан
🏞 Пять вулканических озёр
🐻 Возможность увидеть медведя
🍽 Вкусный ланч на природе
🌿 Тундра и её обитатели
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с июня по август, когда погода на Камчатке наиболее комфортная и стабильная. В это время можно насладиться яркими красками тундры и активностью местной фауны. В мае и сентябре также возможны поездки, но стоит учитывать возможные погодные изменения и более прохладные температуры. В остальные месяцы путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Корякский вулкан
Река Дремучая
Вулканические озёра
Описание экскурсии
Река, озёра, каменные бомбы
На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр. Все они — результат последнего мощного извержения. Корякский вулкан — уникальный, поскольку извергался взрывным образом, то есть выплёвывал из своих глубин огромные каменные глыбы. Вокруг озёр, образованных этими взрывами, можно увидеть и остатки каменных бомб со следами максимального разогрева. Мы подробно расскажем историю извержения и упомянем об акустических особенностях этого места.
Евражки в тундре, медведь в ягоднике
Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств. По пути мы можем увидеть евражек — берингийских сусликов — которые обитают здесь колониями. И, возможно, заметим пасущегося на ягоде медведя. В довесок ко всем удовольствиям вас ждёт вкусный ланч на берегу Дремучей с шикарным видом на Корякский вулкан.
Кому подойдёт
Маршрут для сильных и подготовленных всадников. Желательны выносливость и готовность быть в седле более 8 часов. Для подготовленных групп возможен аллюр — рысь. Допускаются дети с 14 лет.
Организационные детали
Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Протяженность маршрута около 50 км. Продолжительность поездки от 8 до 11 часов, в зависимости от подготовленности группы.
В поездку включены
ланч на маршруте (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
страховка
трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, в центре города Петропавловск-Камчатский)
услуги гида-проводника
снаряжение, шлем безопасности
Дополнительные расходы (по желанию)
питание вне маршрута (завтрак, ужин)
дождевик
услуги переводчика
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Раздольный, Елизовский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной читать дальшеуменьшить
деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь.
Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю.
Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей.
Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.
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