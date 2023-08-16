Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Посетим там горную реку и пять вулканических озёр, которые отличаются друг от друга глубиной, размерами и формой.
Вы не только насладитесь прогулкой на лошадях и цветочными коврами тундры, но и увидите, что бывает, когда вулкан рвёт и мечет. Иногда последствия его истерик делают из прекрасного пейзажа — нереальный.
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Описание
Что вас ожидает
Река, озёра, каменные бомбы
На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр. Все они — результат последнего мощного извержения. Корякский вулкан — уникальный, поскольку извергался взрывным образом, то есть выплёвывал из своих глубин огромные каменные глыбы. Вокруг озёр, образованных этими взрывами, можно увидеть и остатки каменных бомб со следами максимального разогрева. Мы подробно расскажем историю извержения и упомянем об акустических особенностях этого места.
Евражки в тундре, медведь в ягоднике
Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств. По пути мы можем увидеть евражек — берингийских сусликов — которые обитают здесь колониями. И, возможно, заметим пасущегося на ягоде медведя. В довесок ко всем удовольствиям вас ждёт вкусный ланч на берегу Дремучей с шикарным видом на Корякский вулкан.
Кому подойдёт
Маршрут для сильных и подготовленных всадников. Желательны выносливость и готовность быть в седле более 8 часов. Для подготовленных групп возможен аллюр — рысь. Допускаются дети с 14 лет.
Организационные детали
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
- Протяженность маршрута около 50 км. Продолжительность поездки от 8 до 11 часов, в зависимости от подготовленности группы.
В поездку включены
- ланч на маршруте (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
- страховка
- трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, в центре города Петропавловск-Камчатский)
- услуги гида-проводника
- снаряжение, шлем безопасности
Дополнительные расходы (по желанию)
- питание вне маршрута (завтрак, ужин)
- дождевик
- услуги переводчика
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Раздольный, Елизовский район
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.