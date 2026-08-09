Лучшее время для поездки - с июня по август, когда погода на Камчатке наиболее комфортная и стабильная. В это время можно насладиться яркими красками тундры и активностью местной фауны. В мае и сентябре также возможны поездки, но стоит учитывать возможные погодные изменения и более прохладные температуры. В остальные месяцы путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми.

Путешествие на лошадях к западной стороне Корякского вулкана обещает незабываемые впечатления. Участники увидят пять уникальных вулканических озёр, образованных последним извержением, и реку Дремучую. Вокруг этих природных объектов можно наблюдать каменные бомбы, оставшиеся после извержения. По пути возможно встретить евражек и даже медведя. Включён вкусный ланч на берегу реки с видом на вулкан. Подходит для опытных всадников, готовых к длительной поездке

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Река, озёра, каменные бомбы

На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр. Все они — результат последнего мощного извержения. Корякский вулкан — уникальный, поскольку извергался взрывным образом, то есть выплёвывал из своих глубин огромные каменные глыбы. Вокруг озёр, образованных этими взрывами, можно увидеть и остатки каменных бомб со следами максимального разогрева. Мы подробно расскажем историю извержения и упомянем об акустических особенностях этого места.

Евражки в тундре, медведь в ягоднике

Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств. По пути мы можем увидеть евражек — берингийских сусликов — которые обитают здесь колониями. И, возможно, заметим пасущегося на ягоде медведя. В довесок ко всем удовольствиям вас ждёт вкусный ланч на берегу Дремучей с шикарным видом на Корякский вулкан.

Кому подойдёт

Маршрут для сильных и подготовленных всадников. Желательны выносливость и готовность быть в седле более 8 часов. Для подготовленных групп возможен аллюр — рысь. Допускаются дети с 14 лет.

Организационные детали

Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Протяженность маршрута около 50 км. Продолжительность поездки от 8 до 11 часов, в зависимости от подготовленности группы.

В поездку включены

ланч на маршруте (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)

страховка

трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, в центре города Петропавловск-Камчатский)

услуги гида-проводника

снаряжение, шлем безопасности

Дополнительные расходы (по желанию)