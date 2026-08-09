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На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка

Путешествие верхом к западной стороне Корякского вулкана. Откройте для себя вулканические озёра и реки, насладитесь видами тундры и местной фауной
Путешествие на лошадях к западной стороне Корякского вулкана обещает незабываемые впечатления.

Участники увидят пять уникальных вулканических озёр, образованных последним извержением, и реку Дремучую. Вокруг этих природных объектов можно наблюдать каменные бомбы, оставшиеся после извержения. По пути возможно встретить евражек и даже медведя. Включён вкусный ланч на берегу реки с видом на вулкан. Подходит для опытных всадников, готовых к длительной поездке

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Прогулка на лошадях
  • 🌋 Виды на Корякский вулкан
  • 🏞 Пять вулканических озёр
  • 🐻 Возможность увидеть медведя
  • 🍽 Вкусный ланч на природе
  • 🌿 Тундра и её обитатели

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с июня по август, когда погода на Камчатке наиболее комфортная и стабильная. В это время можно насладиться яркими красками тундры и активностью местной фауны. В мае и сентябре также возможны поездки, но стоит учитывать возможные погодные изменения и более прохладные температуры. В остальные месяцы путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас август — это идеальное время.
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка

Что можно увидеть

  • Корякский вулкан
  • Река Дремучая
  • Вулканические озёра

Описание экскурсии

Река, озёра, каменные бомбы

На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр. Все они — результат последнего мощного извержения. Корякский вулкан — уникальный, поскольку извергался взрывным образом, то есть выплёвывал из своих глубин огромные каменные глыбы. Вокруг озёр, образованных этими взрывами, можно увидеть и остатки каменных бомб со следами максимального разогрева. Мы подробно расскажем историю извержения и упомянем об акустических особенностях этого места.

Евражки в тундре, медведь в ягоднике

Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств. По пути мы можем увидеть евражек — берингийских сусликов — которые обитают здесь колониями. И, возможно, заметим пасущегося на ягоде медведя. В довесок ко всем удовольствиям вас ждёт вкусный ланч на берегу Дремучей с шикарным видом на Корякский вулкан.

Кому подойдёт

Маршрут для сильных и подготовленных всадников. Желательны выносливость и готовность быть в седле более 8 часов. Для подготовленных групп возможен аллюр — рысь. Допускаются дети с 14 лет.

Организационные детали

  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
  • Протяженность маршрута около 50 км. Продолжительность поездки от 8 до 11 часов, в зависимости от подготовленности группы.

В поездку включены

  • ланч на маршруте (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
  • страховка
  • трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, в центре города Петропавловск-Камчатский)
  • услуги гида-проводника
  • снаряжение, шлем безопасности

Дополнительные расходы (по желанию)

  • питание вне маршрута (завтрак, ужин)
  • дождевик
  • услуги переводчика

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Раздольный, Елизовский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
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деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

Входит в следующие категории Камчатки

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