На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка

Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками

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Мы верхом поедем к западной стороне Корякского вулкана.

Посетим там горную реку и пять вулканических озёр, которые отличаются друг от друга глубиной, размерами и формой.

Вы не только насладитесь прогулкой на лошадях и цветочными коврами тундры, но и увидите, что бывает, когда вулкан рвёт и мечет. Иногда последствия его истерик делают из прекрасного пейзажа — нереальный.
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Ближайшие даты:
16
авг
27
авг
28
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Река, озёра, каменные бомбы

На западной стороне Корякского вулкана, кроме реки Дремучей, есть пять удивительных озёр. Все они — результат последнего мощного извержения. Корякский вулкан — уникальный, поскольку извергался взрывным образом, то есть выплёвывал из своих глубин огромные каменные глыбы. Вокруг озёр, образованных этими взрывами, можно увидеть и остатки каменных бомб со следами максимального разогрева. Мы подробно расскажем историю извержения и упомянем об акустических особенностях этого места.

Евражки в тундре, медведь в ягоднике

Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств. По пути мы можем увидеть евражек — берингийских сусликов — которые обитают здесь колониями. И, возможно, заметим пасущегося на ягоде медведя. В довесок ко всем удовольствиям вас ждёт вкусный ланч на берегу Дремучей с шикарным видом на Корякский вулкан.

Кому подойдёт

Маршрут для сильных и подготовленных всадников. Желательны выносливость и готовность быть в седле более 8 часов. Для подготовленных групп возможен аллюр — рысь. Допускаются дети с 14 лет.

Организационные детали

  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
  • Протяженность маршрута около 50 км. Продолжительность поездки от 8 до 11 часов, в зависимости от подготовленности группы.

В поездку включены

  • ланч на маршруте (блюдо из гарнира и мясного/рыбного, овощная нарезка, горячий чай и сладкое)
  • страховка
  • трансфер от места проживания и обратно (при условии проживания в г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, в центре города Петропавловск-Камчатский)
  • услуги гида-проводника
  • снаряжение, шлем безопасности

Дополнительные расходы (по желанию)

  • питание вне маршрута (завтрак, ужин)
  • дождевик
  • услуги переводчика

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Раздольный, Елизовский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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