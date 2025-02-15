Вас ждёт захватывающее зимнее приключение! Вы проедете на нартах по белоснежным сопкам и почувствуете прилив адреналина. Насладитесь живописными пейзажами побережья Авачинской бухты и Тихого океана. И увидите Камчатку такой, какая она есть — суровой, неизведанной и невероятно красивой.
Описание экскурсии
Мы проедем по заснеженным сопкам, огибающим обледенелую прибрежную полосу Авачинской губы. Будут подъёмы, спуски и конечно, остановки для фото. Поднимемся к удивительному месту — и полюбуемся панорамой Авачинской Бухты и Тихого океана, скалами «Три Брата», островом Старичков. И увидим вулканы — Вилючинский, Мутновский и Горелый.
Организационные детали
- Поездка проходит в санях за снегоходом
- Перед поездкой мы проведем инструктаж по технике безопасности
- Если у вас есть соответствующий опыт, вы можете прокатиться на снегоходе самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте, моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.Задать вопрос
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