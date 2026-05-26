Приглашаем в захватывающие путешествие по снежным просторам Камчатки! Вы проедете по руслу Сухой реки и познакомитесь с геологической историей местности. Увидите город как на ладони, а в солнечную погоду — целых 9 вулканов. В домике с печкой устроим ланч.
И всё это время вы будете в тепле — мы выдадим дополнительную непродуваемую одежу и обувь для комфортных зимних приключений.
И всё это время вы будете в тепле — мы выдадим дополнительную непродуваемую одежу и обувь для комфортных зимних приключений.
Описание экскурсии
- Наш маршрут проходит по руслу реки, но воды зимой в ней нет, она так и называется: Сухая речка. На снегоходе с нартой ехать в одну сторону 20 км
- По пути вы увидите следы древних природных процессов. Потоки воды огромной силы неслись здесь, смывая всё на своём пути. Перенося тонны камней и песка, переворачивая огромные валуны. Оставляя после себя овраги и каньоны глубиной до 10-15 метров
- Мы также заедем на смотровую площадку, которая находится на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Вы откроете невероятные панорамы и полюбуетесь заснеженными просторами Камчатки. В солнечную погоду отсюда можно увидеть 9 вулканов!
- После отправимся в туристический лагерь у подножия вулкана, где для нас уже натопят печь — и в тёплом доме мы устроим обед
По пути вы узнаете:
- О природных катаклизмах прошлого, происхождении оврагов и каньонов Сухой реки
- Что такое экструзия, чем отличается лава от магмы
- Как появились дайки Корякского вулкана
- Это ледник или снежник? Как определить? В чём отличие? Разберёмся!
Мы также расскажем о туризме на Камчатке, растущей популярности Авачинского перевала, плюсах и минусах антропогенной нагрузки.
Тайминг
10:00 — выезд из города (время ориентировочное)
11:00 — прибытие в место старта, экипировка, инструктаж и отправление на снегоходе. По пути к вулканам остановки на Сухой реке
12:30 — заезд на перевал между двух вулканов, посещение двух смотровых площадок
13:30 — ланч в тёплом домике
14:30 — обратный путь к месту старта
17:00 — прибытие в город (время ориентировочное)
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из вашего отеля к точке старта и обратно
— аренда домика для ланча
— питание
— аренда дополнительной одежды (тёплые куртки, штаны, утеплённые сапоги ЭВА, варежки, балаклавы, горнолыжные очки)
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на ближайшей остановке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 361 туриста
Я родился и вырос на Камчатке. С малых лет мне привили любовь к природе Камчатки. С отцом и дедом я побывал в разных красивейших местах. После службы в армии женился. Имею двоих детей! Сейчас мы с моей любимой супругой организовываем отдых на Камчатке для наших гостей! Интересно, безопасно и увлекательно!
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии на «Авачинский перевал: поездка в нарте за снегоходом»
Индивидуальная
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Петропавловска)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 мая в 08:00
от 29 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
90 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Путешествие на снегоходах к Авачинскому перевалу - это шанс увидеть величественные вулканы Камчатки и насладиться потрясающими пейзажами без лишних усилий
Начало: По месту проживания в пределах города Петропавловс...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
27 мая в 10:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия к Авачинскому вулкану
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
от 40 000 ₽ за человека
12 000 ₽ за человека