Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в захватывающие путешествие по снежным просторам Камчатки! Вы проедете по руслу Сухой реки и познакомитесь с геологической историей местности. Увидите город как на ладони, а в солнечную погоду — целых 9 вулканов. В домике с печкой устроим ланч.



И всё это время вы будете в тепле — мы выдадим дополнительную непродуваемую одежу и обувь для комфортных зимних приключений.

Владимир Представитель команды на Камчатке Групповая экскурсия 12 000 ₽ за человека 5.5 часов 1-10 человек Снегоходы, снегоходах Можно с детьми При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии Наш маршрут проходит по руслу реки, но воды зимой в ней нет, она так и называется: Сухая речка. На снегоходе с нартой ехать в одну сторону 20 км

По пути вы увидите следы древних природных процессов. Потоки воды огромной силы неслись здесь, смывая всё на своём пути. Перенося тонны камней и песка, переворачивая огромные валуны. Оставляя после себя овраги и каньоны глубиной до 10-15 метров

Мы также заедем на смотровую площадку, которая находится на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Вы откроете невероятные панорамы и полюбуетесь заснеженными просторами Камчатки. В солнечную погоду отсюда можно увидеть 9 вулканов!

После отправимся в туристический лагерь у подножия вулкана, где для нас уже натопят печь — и в тёплом доме мы устроим обед По пути вы узнаете: О природных катаклизмах прошлого, происхождении оврагов и каньонов Сухой реки

Что такое экструзия, чем отличается лава от магмы

Как появились дайки Корякского вулкана

Это ледник или снежник? Как определить? В чём отличие? Разберёмся! Мы также расскажем о туризме на Камчатке, растущей популярности Авачинского перевала, плюсах и минусах антропогенной нагрузки. Тайминг 10:00 — выезд из города (время ориентировочное)

11:00 — прибытие в место старта, экипировка, инструктаж и отправление на снегоходе. По пути к вулканам остановки на Сухой реке

12:30 — заезд на перевал между двух вулканов, посещение двух смотровых площадок

13:30 — ланч в тёплом домике

14:30 — обратный путь к месту старта

17:00 — прибытие в город (время ориентировочное) Организационные детали В стоимость включено:

— трансфер из вашего отеля к точке старта и обратно

— аренда домика для ланча

— питание

— аренда дополнительной одежды (тёплые куртки, штаны, утеплённые сапоги ЭВА, варежки, балаклавы, горнолыжные очки)

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Участник 12 000 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля или на ближайшей остановке Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 5.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.