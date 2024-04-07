На снегоходах - к Авачинскому перевалу

Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Чтобы увидеть заповедную Камчатку во всей красе, отправляемся к Авачинскому перевалу и вулканам.

Свежий снег, прекрасные виды и отличные трассы — всё это стоит того, чтобы добраться сюда из Петропавловска-Камчатского. И никаких изнурительных пеших походов — поездка проходит на современных снегоходах. Ну что, готовы к приключениям?
5
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В непосредственной близости вы увидите Авачинский и Корякский вулканы. Также на маршруте – экструзия Верблюд, обзорная площадка на Налычевскую долину и вулкан Жупановский. По пути обсудим, когда происходили извержения вулканов, а также поговорим про местную флору и фауну.

Программа и тайминг

10:00 — Сбор группы, переезд на автотранспорте к точке старта
11:00 — Прибытие к месту пересадки на снегоходы, инструктаж
12:30 — Выезд на снегоходах на маршрут, остановки в видовых точках для фотосъёмки, подъём на Авачинский перевал
15:30 — Окончание маршрута и возвращение к машине
17:00 — Возвращение в город

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Поездка проводится на снегоходе с пассажирской нартой (сани)
  • Необходимо подготовить тёплую зимнюю одежда, перчатки, шапку, сапоги. При необходимости оденем и экипировку предоставим.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 000 ₽
Дети 8-12 лет10 000 ₽
Дети до 7 лет9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Agnieszka
7 апр 2024
Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только на снегоходе и очень им понравилось. Получили тёплую одежду, тоже обувь! Маршрут интересный и впечетляет. Туда и обротно немножко другуя путь, всё время удивлялись красотой и в конце экскурсии перекусили что-то в красивом месте с видом.
Жана
28 мар 2024
Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом
Виталий
9 мар 2024
Всё прошло идеально. Очень советую.
Всё прошло идеально. Очень советую.Всё прошло идеально. Очень советую.Всё прошло идеально. Очень советую.Всё прошло идеально. Очень советую.

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