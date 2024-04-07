Чтобы увидеть заповедную Камчатку во всей красе, отправляемся к Авачинскому перевалу и вулканам. Свежий снег, прекрасные виды и отличные трассы — всё это стоит того, чтобы добраться сюда из Петропавловска-Камчатского. И никаких изнурительных пеших походов — поездка проходит на современных снегоходах. Ну что, готовы к приключениям?

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В непосредственной близости вы увидите Авачинский и Корякский вулканы. Также на маршруте – экструзия Верблюд, обзорная площадка на Налычевскую долину и вулкан Жупановский. По пути обсудим, когда происходили извержения вулканов, а также поговорим про местную флору и фауну.

Программа и тайминг

10:00 — Сбор группы, переезд на автотранспорте к точке старта

11:00 — Прибытие к месту пересадки на снегоходы, инструктаж

12:30 — Выезд на снегоходах на маршрут, остановки в видовых точках для фотосъёмки, подъём на Авачинский перевал

15:30 — Окончание маршрута и возвращение к машине

17:00 — Возвращение в город

Организационные детали