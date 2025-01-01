4 часа
Групповая
до 20 чел.
На нартах - к Трём Братьям и мысу Маячный
Прокатиться на санях, зарядиться бодростью и полюбоваться невероятными пейзажами Камчатки
Начало: На автостанции
Расписание: ежедневно в 08:30
1 янв в 08:30
2 янв в 08:30
15 000₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 12 чел.
В нартах по берегу Камчатки: Халактырский пляж + мыс Вертикальный
Отправиться в увлекательное путешествие за снегоходом вдоль пляжа с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости в Петропавловске-Камчатском
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
6 000₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В нартах - к Авачинскому вулкану и на гору Верблюд
Прокатиться по снежным просторам и насладиться горными панорамами в сопровождении инструктора
Начало: У автостанции в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
15 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Снегоходы»
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