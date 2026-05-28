Мы отправимся в сплав по извилистой лесной речке Халактырке. По пути поднимемся на невысокую, но живописную скалу, устроим пикник на пляже с чёрным песком и дойдём на сапах до Тихого океана. Будем гулять, купаться, слушать истории о Камчатке и просто наслаждаться моментом — без спешки и городской суеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

10:00 — встреча и подготовка

Знакомство с группой, инструктаж и переодевание в гидроодежду. Даже если вы никогда не стояли на сапе — всему научим.

10:30 — начало сплава по Халактырке

Маршрут пройдёт по извилистой лесной реке среди густой зелени и камчатской природы.

13:30 — обед на Халактырском пляже

Горячий суп, чай и отдых на знаменитом пляже с вулканическим чёрным песком у Тихого океана.

14:00 — подъём на скалу Носорог

Небольшое восхождение с панорамами побережья, океана и окрестностей.

14:40 — выход к Тихому океану

Продолжение маршрута на сапах до устья реки и встречи с океаном.

15:00 — купание и сёрфинг на волнах

При хороших условиях можно попробовать поймать волну на сапе или просто искупаться в Тихом океане.

17:00–18:30 — завершение маршрута и возвращение в город

По пути мы расскажем:

о гигантских цунами и дереве чозения

первом аэродроме и старейшей камчатской дороге

как самолёты добирались на Камчатку на кораблях

как уживались казаки-пенсионеры и ительмены

почему целому посёлку пришлось ночью убегать с берега океана

Организационные детали