Мы отправимся в сплав по извилистой лесной речке Халактырке.
По пути поднимемся на невысокую, но живописную скалу, устроим пикник на пляже с чёрным песком и дойдём на сапах до Тихого океана.
Будем гулять, купаться, слушать истории о Камчатке и просто наслаждаться моментом — без спешки и городской суеты.
Описание экскурсии
10:00 — встреча и подготовка
Знакомство с группой, инструктаж и переодевание в гидроодежду. Даже если вы никогда не стояли на сапе — всему научим.
10:30 — начало сплава по Халактырке
Маршрут пройдёт по извилистой лесной реке среди густой зелени и камчатской природы.
13:30 — обед на Халактырском пляже
Горячий суп, чай и отдых на знаменитом пляже с вулканическим чёрным песком у Тихого океана.
14:00 — подъём на скалу Носорог
Небольшое восхождение с панорамами побережья, океана и окрестностей.
14:40 — выход к Тихому океану
Продолжение маршрута на сапах до устья реки и встречи с океаном.
15:00 — купание и сёрфинг на волнах
При хороших условиях можно попробовать поймать волну на сапе или просто искупаться в Тихом океане.
17:00–18:30 — завершение маршрута и возвращение в город
По пути мы расскажем:
- о гигантских цунами и дереве чозения
- первом аэродроме и старейшей камчатской дороге
- как самолёты добирались на Камчатку на кораблях
- как уживались казаки-пенсионеры и ительмены
- почему целому посёлку пришлось ночью убегать с берега океана
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда снаряжения (сапборд, гидроодежда, спасательный жилет, дополнительное утепление), инструктаж, сопровождение на маршруте, обед, горячий чай и сладости, фотосъёмка
- Программа 8+
- С вами будет инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу Халактырского озера
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Организатор приключений на Камчатке. Сапы и дикие реки, вулканы и восхождения, снегоходы и дом с баней в лесу. Большой парк снаряжения: подберём то, что подойдёт именно вам.
