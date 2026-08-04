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за их внимательное, терпеливое и теплое обслуживание! Я никогда не думал, что зимой можно заниматься сапбордингом! Но это действительно случилось — всё началось с постепенно стихающего снегопада, и как только мы вышли в море, густой туман стал рассеиваться, тучи разошлись, и выглянуло солнце… А затем открылся невероятно красивый вид: под ясным небом отчетливо виднелись величественные вулканы вдалеке, а любопытные детеныши морских львов приблизились к нам. И когда мы подумали, что это уже пик нашего приключения, опыт наблюдения за дикими морскими львами вблизи превзошел все наши ожидания. Краткий, но в самый раз сложный подъем по пути тоже доставил огромное удовлетворение. Наши попутчики-россияне были невероятно дружелюбны. Я уверен, что мы были единственными китайскими туристами, которые приехали на Камчатку зимой и плавали на лодках в море, да ещё после рекордного снегопада. Я никогда не забуду этот день. Спасибо тебе, Камчатка!

Кстати, не подходите слишком близко к группам морских львов. Один наш друг чуть не стал их добычей (хотя на самом деле это абсолютно безопасно).