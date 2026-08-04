Аренда и сплавы на сап-бордах на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» на Камчатке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Навстречу Тихому океану - на сапах
SUP-прогулки
Сёрфинг
7.5 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 16 чел.
Навстречу Тихому океану - на сапах
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
Начало: На берегу Халактырского озера
«Продолжение маршрута на сапах до устья реки и встречи с океаном»
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
13 000 ₽ за человека
К лежбищу сивучей - на сапах
SUP-прогулки
2.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
К лежбищу сивучей - на сапах
Отправиться к морским львам Камчатки вдоль заснеженных берегов Авачинской бухты
Начало: В районе Сероглазка
«Зимой к нему можно добраться только на сапах, огибая льдины Авачинской бухты»
11 сен в 10:30
21 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
На автобусе
SUP-прогулки
2.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
Увидеть контрастную Камчатку с воды - с индустриальными пейзажами, портом и дикой природой
Начало: На улице Строительная
«Мы используем устойчивые и лёгкие в управлении сап-борды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Смолякова
Навстречу Тихому океану - на сапах
Классный заплыв с завораживающими видами! Гид Александра всё подробно рассказала и показала, а также удалось искупаться в тихом океане!
Классный заплыв с завораживающими видами! Гид Александра всё подробно рассказала и показала, а также удалось искупаться в тихом океане!
Классный заплыв с завораживающими видами! Гид Александра всё подробно рассказала и показала, а также удалось искупаться в тихом океане!
Классный заплыв с завораживающими видами! Гид Александра всё подробно рассказала и показала, а также удалось искупаться в тихом океане!
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Е
Навстречу Тихому океану - на сапах
Мы потрясающе провели время,очень позитивно,активно и продуктивно. Иван наш инструктор и водитель Влад крутые ребята. Маршрут в 7 часов от
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озера в реку и с реки к Тихому океану мы запомним на всю жизнь,природа Камчатки,рассказы и дружная обстановка позволили нам забыть о времени и наслаждаться каждой минутой! Вкусный чай,чудесный брауни и том ям мы оценили так же на высший балл. Спасибо ребятам и удачи!

Мы потрясающе провели время,очень позитивно,активно и продуктивно. Иван наш инструктор и водитель Влад крутые ребята. Маршрут
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С
Навстречу Тихому океану - на сапах
Очень круто! Рекомендую обязательно. Подходит для всех у кого мало мальчики активная позиция по жизни. Весело, зажигательно, интенсивно, интересно. Маршрут
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позволяет кроме физической нагрузки насладится видами и природой этого замечательного края, и даже искупаться в Тихом Океане. Была с ребенком 12 лет. Понравилось на столько, что хотим ещё и на другой маршрут с этим организатором. Все комфортно и безопасно, заботливо, вкусный чай и прекрасная еда, что несомненно важно при такой активности целый день.

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Т
Навстречу Тихому океану - на сапах
15 из 10)) Однозначно ехать, плыть, плавать)) Прекрасно провела время, вот это я понимаю активный отдых! Море позитива, смеха, впечатлений!!!
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А
К лежбищу сивучей - на сапах
Супер ощущения, рекомендую!
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Ю
К лежбищу сивучей - на сапах
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в группе было трое, на
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сап встали даже новички, хотя можно было и спокойно сидя пройти маршрут. Алексей - кладезь и хороший расказсчик интересных знаний и истории города, и природы! Самое главное, мы видели сивучей! Не одного или двух, а действительно лежбище! Множество огромный животных, внешне кажущихся ленивыми и непоротливыми, но в воде!!! Один к нам приплывал, когда мы на сапах шли! Это отдельное ощущение! Просто восторг и удивление, когда на тебя из воды смотрит усатая модаха (в нашем случае была конкретная морда)))! В общем, однозначно рекомендую, такие впечатления от наблюдения за животными в родной стихии мало где можно ощутить!

Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в+3
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в
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Любовь
К лежбищу сивучей - на сапах
это было незабываемо. так близко видели сивучей. двое прям рядом развились и всю обратную дорогу нас сопровождали.
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Е
К лежбищу сивучей - на сапах
все очень понравилось. первый опыт на сапе оказался положительным. спец одежда и обувь, несложно и интересно. а уж сивучи так это вообще бомба 🤩
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О
К лежбищу сивучей - на сапах
Просто невероятное уникальное место. Аналогов такой экскурсии нету, обязательно к посещению.
Просто невероятное уникальное место. Аналогов такой экскурсии нету, обязательно к посещению.
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Alex
К лежбищу сивучей - на сапах
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду Алексею и его команде
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за их внимательное, терпеливое и теплое обслуживание! Я никогда не думал, что зимой можно заниматься сапбордингом! Но это действительно случилось — всё началось с постепенно стихающего снегопада, и как только мы вышли в море, густой туман стал рассеиваться, тучи разошлись, и выглянуло солнце… А затем открылся невероятно красивый вид: под ясным небом отчетливо виднелись величественные вулканы вдалеке, а любопытные детеныши морских львов приблизились к нам. И когда мы подумали, что это уже пик нашего приключения, опыт наблюдения за дикими морскими львами вблизи превзошел все наши ожидания. Краткий, но в самый раз сложный подъем по пути тоже доставил огромное удовлетворение. Наши попутчики-россияне были невероятно дружелюбны. Я уверен, что мы были единственными китайскими туристами, которые приехали на Камчатку зимой и плавали на лодках в море, да ещё после рекордного снегопада. Я никогда не забуду этот день. Спасибо тебе, Камчатка!
Кстати, не подходите слишком близко к группам морских львов. Один наш друг чуть не стал их добычей (хотя на самом деле это абсолютно безопасно).

Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду+7
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду
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Всего 13 отзывов на Камчатке в категории "SUP-прогулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Навстречу Тихому океану - на сапах;
  2. К лежбищу сивучей - на сапах;
  3. Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского).
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Авачинская бухта;
  4. Халактырский пляж;
  5. Мыс Маячный;
  6. Вулкан Мутновский;
  7. Вилючинский водопад;
  8. Памятник «Здесь начинается Россия»;
  9. Гора Морозная;
  10. Долина Гейзеров.
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогулки на сапах на Камчатке — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Камчатки, рассмотрите из предложенных экскурсий лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026