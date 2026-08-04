Фотопрогулка
до 16 чел.
Навстречу Тихому океану - на сапах
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
Начало: На берегу Халактырского озера
«Продолжение маршрута на сапах до устья реки и встречи с океаном»
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
13 000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
К лежбищу сивучей - на сапах
Отправиться к морским львам Камчатки вдоль заснеженных берегов Авачинской бухты
Начало: В районе Сероглазка
«Зимой к нему можно добраться только на сапах, огибая льдины Авачинской бухты»
11 сен в 10:30
21 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
Увидеть контрастную Камчатку с воды - с индустриальными пейзажами, портом и дикой природой
Начало: На улице Строительная
«Мы используем устойчивые и лёгкие в управлении сап-борды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Классный заплыв с завораживающими видами! Гид Александра всё подробно рассказала и показала, а также удалось искупаться в тихом океане!
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Е
Мы потрясающе провели время,очень позитивно,активно и продуктивно. Иван наш инструктор и водитель Влад крутые ребята. Маршрут в 7 часов от
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С
Очень круто! Рекомендую обязательно. Подходит для всех у кого мало мальчики активная позиция по жизни. Весело, зажигательно, интенсивно, интересно. Маршрут
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Т
15 из 10)) Однозначно ехать, плыть, плавать)) Прекрасно провела время, вот это я понимаю активный отдых! Море позитива, смеха, впечатлений!!!
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А
Супер ощущения, рекомендую!
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Ю
Очень понравилась экскурсия! Организована прекрасно: выдали всё снаряжение, непромокаемый костюм, обувь, спасжилет, провели инструктаж. Нас в группе было трое, на
+3
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это было незабываемо. так близко видели сивучей. двое прям рядом развились и всю обратную дорогу нас сопровождали.
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Е
все очень понравилось. первый опыт на сапе оказался положительным. спец одежда и обувь, несложно и интересно. а уж сивучи так это вообще бомба 🤩
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О
Просто невероятное уникальное место. Аналогов такой экскурсии нету, обязательно к посещению.
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Мы туристы из Китая, всего 5 человек. Это было поистине незабываемое путешествие! Огромное спасибо нашему гиду Алексею и его команде
+7
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Всего 13 отзывов на Камчатке в категории "SUP-прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас на Камчатке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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