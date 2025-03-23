Идём на корюшку

Долететь из Петропавловска-Камчатского к озеру Калыгирь и заняться подлёдной рыбалкой
Наше путешествие подарит незабываемый опыт: сначала вам предстоит полëт на вертолёте, а затем настоящая охота на корюшку! Вас будет сопровождать опытный гид — заядлый рыбак и душевный рассказчик. От него вы узнаете о местах обитания камчатской рыбы и особенностях охоты на неё. А ещё — массу рыбацких баек. Адреналин и яркие впечатления обеспечены!
Идём на корюшку
Идём на корюшку
Идём на корюшку
Ближайшие даты:
22
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мар
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

В 130 км от Петропавловска-Камчатского находится озеро Калагырь — традиционное место спортивно-любительского лова тихоокеанской сельди, тихоокеанской зубастой корюшки и дальневосточной наваги. Основной сезон начинается с декабря. И для истинных ценителей рыбалки даже мороз и обжигающий ледяной ветер не помеха! Ведь ловля рыбы зимой — это яркое приключение и возможность отрешиться от повседневных забот. А вкусовые качества зимней рыбы, пойманной в чистейшей ледяной воде, не оставят вас равнодушными!

На вертолёте мы доберëмся к самым рыбным местам. Наши гиды помогут правильно пробурить лунку, расскажут об особенностях подлёдного лова. А если погода и настроение будут располагать, то вы услышите немало занимательных историй о Камчатке и местных традициях, которые бережно хранятся в сердцах коренных камчадалов!

Организационные детали

  • Мы полетим на вертолёте Robinson R44. С вами будет опытный пилот — он же поделится интересной информацией о Камчатке
  • Перед полётом мы проведём для вас инструктаж по безопасности
  • Полёт доступен для детей старше 12 лет
  • Ограничение по весу пассажира — не более 120 кг
  • Во время рыбалки вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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