Описание водной прогулки
В 130 км от Петропавловска-Камчатского находится озеро Калагырь — традиционное место спортивно-любительского лова тихоокеанской сельди, тихоокеанской зубастой корюшки и дальневосточной наваги. Основной сезон начинается с декабря. И для истинных ценителей рыбалки даже мороз и обжигающий ледяной ветер не помеха! Ведь ловля рыбы зимой — это яркое приключение и возможность отрешиться от повседневных забот. А вкусовые качества зимней рыбы, пойманной в чистейшей ледяной воде, не оставят вас равнодушными!
На вертолёте мы доберëмся к самым рыбным местам. Наши гиды помогут правильно пробурить лунку, расскажут об особенностях подлёдного лова. А если погода и настроение будут располагать, то вы услышите немало занимательных историй о Камчатке и местных традициях, которые бережно хранятся в сердцах коренных камчадалов!
Организационные детали
- Мы полетим на вертолёте Robinson R44. С вами будет опытный пилот — он же поделится интересной информацией о Камчатке
- Перед полётом мы проведём для вас инструктаж по безопасности
- Полёт доступен для детей старше 12 лет
- Ограничение по весу пассажира — не более 120 кг
- Во время рыбалки вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства