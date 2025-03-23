Наше путешествие подарит незабываемый опыт: сначала вам предстоит полëт на вертолёте, а затем настоящая охота на корюшку! Вас будет сопровождать опытный гид — заядлый рыбак и душевный рассказчик. От него вы узнаете о местах обитания камчатской рыбы и особенностях охоты на неё. А ещё — массу рыбацких баек. Адреналин и яркие впечатления обеспечены!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

В 130 км от Петропавловска-Камчатского находится озеро Калагырь — традиционное место спортивно-любительского лова тихоокеанской сельди, тихоокеанской зубастой корюшки и дальневосточной наваги. Основной сезон начинается с декабря. И для истинных ценителей рыбалки даже мороз и обжигающий ледяной ветер не помеха! Ведь ловля рыбы зимой — это яркое приключение и возможность отрешиться от повседневных забот. А вкусовые качества зимней рыбы, пойманной в чистейшей ледяной воде, не оставят вас равнодушными!

На вертолёте мы доберëмся к самым рыбным местам. Наши гиды помогут правильно пробурить лунку, расскажут об особенностях подлёдного лова. А если погода и настроение будут располагать, то вы услышите немало занимательных историй о Камчатке и местных традициях, которые бережно хранятся в сердцах коренных камчадалов!

Организационные детали