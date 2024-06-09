Одно из красивейших на Камчатке! Расположено на высоте 616 м над уровнем моря. Озеро появилось в результате обвала скалистых пород в реку, которые перекрыли выход воды, тем самым образовав заводь. Расскажу вам, как благодаря этому морская нерка превратилась в пресноводную и как назвали этот уникальный вид рыб учёные.
Медвежья чаша
Это необычное «бездонное» озеро образовалось в кратере вулкана! Его диаметр — 800 метров, а глубина — 250. Вы посмотрите в его воду, как в зеркало, узнаете, как эта чаша возникла и какие геологические процессы в ней происходят сейчас.
Апачинские термальные источники
Целебные свойства минеральных Апачинских вод используются для лечения заболеваний суставов и костей, мышц, нервной системы, интоксикации и гинекологических болезней. Заедем на источник на обратном пути — искупаться, отдохнуть и восстановить силы.
По пути вы увидите:
Вулканы Горелый, Ходутка, Ксудач и Мутновскую сопку
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 245 туристов
Меня зовут Иван. Я живу в Петропавловске-Камчатском с рождения. С радостью покажу вам наш прекрасный город на Дальнем Востоке и его фантастически живописные окрестности.