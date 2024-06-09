Мы отправимся в путешествие к природным «жемчужинам» нашего края. Вы увидите два живописных озера — Толмачёва и Медвежью чашу, пообедаете на берегу в окружении первозданной природы, а на обратном пути искупаетесь в целебных минеральных источниках.

за 1-3 человека или 12000 руб. за человека, если вас больше

от 36 000 ₽ за 1-3 человека или 12000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Толмачёва

Одно из красивейших на Камчатке! Расположено на высоте 616 м над уровнем моря. Озеро появилось в результате обвала скалистых пород в реку, которые перекрыли выход воды, тем самым образовав заводь. Расскажу вам, как благодаря этому морская нерка превратилась в пресноводную и как назвали этот уникальный вид рыб учёные.

Медвежья чаша

Это необычное «бездонное» озеро образовалось в кратере вулкана! Его диаметр — 800 метров, а глубина — 250. Вы посмотрите в его воду, как в зеркало, узнаете, как эта чаша возникла и какие геологические процессы в ней происходят сейчас.

Апачинские термальные источники

Целебные свойства минеральных Апачинских вод используются для лечения заболеваний суставов и костей, мышц, нервной системы, интоксикации и гинекологических болезней. Заедем на источник на обратном пути — искупаться, отдохнуть и восстановить силы.

По пути вы увидите:

Вулканы Горелый, Ходутка, Ксудач и Мутновскую сопку

Сказочную тундру, поросшую яркими ароматными ягодниками

Плавающие острова на лесном озере

Величественную 300-летнюю каменную берёзу

Потаённые медвежьи уголки спокойного Толмачёва дола

И много других красивых мест!

Организационные детали