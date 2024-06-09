Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках

Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Мы отправимся в путешествие к природным «жемчужинам» нашего края.

Вы увидите два живописных озера — Толмачёва и Медвежью чашу, пообедаете на берегу в окружении первозданной природы, а на обратном пути искупаетесь в целебных минеральных источниках.
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Толмачёва

Одно из красивейших на Камчатке! Расположено на высоте 616 м над уровнем моря. Озеро появилось в результате обвала скалистых пород в реку, которые перекрыли выход воды, тем самым образовав заводь. Расскажу вам, как благодаря этому морская нерка превратилась в пресноводную и как назвали этот уникальный вид рыб учёные.

Медвежья чаша

Это необычное «бездонное» озеро образовалось в кратере вулкана! Его диаметр — 800 метров, а глубина — 250. Вы посмотрите в его воду, как в зеркало, узнаете, как эта чаша возникла и какие геологические процессы в ней происходят сейчас.

Апачинские термальные источники

Целебные свойства минеральных Апачинских вод используются для лечения заболеваний суставов и костей, мышц, нервной системы, интоксикации и гинекологических болезней. Заедем на источник на обратном пути — искупаться, отдохнуть и восстановить силы.

По пути вы увидите:

  • Вулканы Горелый, Ходутка, Ксудач и Мутновскую сопку
  • Сказочную тундру, поросшую яркими ароматными ягодниками
  • Плавающие острова на лесном озере
  • Величественную 300-летнюю каменную берёзу
  • Потаённые медвежьи уголки спокойного Толмачёва дола
  • И много других красивых мест!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Honda Vezel или Honda CRV. Дорога в одну сторону — 200 км, из них 80 — по гравию. У озера предусмотрена несложная пешеходная прогулка.
  • Перекус включён в стоимость
  • Отдельно оплачивается купание в термальных источниках (1 ч) — 1000-1500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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