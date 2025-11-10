Экскурсия на Камчатке - это возможность увидеть захватывающие виды Южнобыстринского хребта с Начикинского перевала, насладиться вкусом знаменитых Сокочинских пирожков и наблюдать нерест лосося на реке Плотникова.
Путешествие продолжится к вулкану Опала и через альпийскую тундру, где можно встретить бурых медведей.
Завершите день купанием в Апачинских термальных источниках, расслабляя мышцы после насыщенной прогулки
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды с Начикинского перевала
- 🥧 Вкусные Сокочинские пирожки
- 🐟 Нерест лосося на реке Плотникова
- 🌋 Величественный вулкан Опала
- 🏞️ Плавучие острова на озере Кукушкино
- 🛁 Купание в термальных источниках
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Начикинский перевал
- Магазин Сокочинских пирожков
- Река Плотникова
- Смотровая площадка на вулкан Опала
- Альпийская тундра
- 300-летняя берёза
- Плавучие острова на озере Кукушкино
- Вулканическая Медвежья чаша
- Высокогорное озеро Толмачёва
- Апачинские термальные источники
Описание экскурсии
- Начикинский перевал высотой 1550 метров. Отсюда открываются захватывающие панорамы Южнобыстринского хребта
- Магазин Сокочинских пирожков — знаменитого бренда Камчатки. Обязательно остановимся, чтобы попробовать свежие горячие пирожки с разнообразными начинками
- Река Плотникова. Вы увидите, как лососёвые поднимаются на нерест — это одно из самых впечатляющих природных явлений в регионе
- Смотровая площадка на вулкан Опала. Это классический стратовулкан — симметричный, величественный
- Альпийская тундра, где можно встретить бурых медведей в естественной среде. А ещё здесь растёт голубика, брусника и шикша
- 300-летняя берёза — массивное дерево, обнять которое могут только 4–5 человек одновременно
- Плавучие острова на озере Кукушкино. Вы станете свидетелями уникального природного явления. Эти торфяные острова действительно плавают! Можно забраться на них и покачаться на воде
- Вулканическая Медвежья чаша. Образована фреатическим взрывом около 9 тысяч лет назад. Несложное восхождение, и вот вы уже стоите на краю кратера — будто на другой планете
- Высокогорное озеро Толмачёва. Тихое, прозрачное, окружённое горами. Здесь мы устроим обед с красивым видом — времени хватит и на фото, и на отдых
- Апачинские термальные источники. Завершим день купанием в тёплой минеральной воде, расслабляя мышцы после насыщенной прогулки
По пути поговорим об уникальной флоре и фауне Камчатки, культуре и традициях коренных народов, истории Толмачёвских ГЭС. Вы узнаете, почему вулканическую чашу называют мааром и как устроены плавучие острова.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser 100. Дорога занимает 3 часа в одну сторону (с остановками)
- Отдельно оплачивается: купание в термальном источнике — 800 ₽ с человека, пирожки — по желанию
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1312 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.Задать вопрос
