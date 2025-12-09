Горный массив Вачкажец — идеальное место для знакомства с другой Камчаткой. Целый день мы проведём среди буйной растительности и освежающих водопадов. Погуляем по танцующему лесу. Устроим пикник в горном цирке. Послушаем, как свистит евражка на цветущем альпийском лугу. Насладимся спокойствием и отсутствием суеты. А на обратном пути заедем на базу отдыха, чтобы расслабиться в термальной воде.

Описание экскурсии

7:00 — выезд от места проживания

9:00 — начало пешей части

Мы пройдём через танцующий лес, где берёзы приобрели причудливые формы, чтобы выжить в суровых условиях Камчатки.

10:00 — горное озеро Тахколоч

Перед вами — три скалистые вершины: Вачкажец, Вачкажцы и Летняя Поперечная.

11:00 — обход озера и переход по мостику

Прогулка вдоль ручья Ключевой мимо каскадных водопадов.

12:00 — подъём к горному цирку Летней Поперечной

Вачкажец напоминает потухший вулкан, а цирк — разрушенный кратер, окружённый зубчатыми стенами.

13:00 — треккинг по тропе к ручью Тахколоч

Переход вброд по безопасному участку, отдых и фотосессия у водопада.

15:00 — возвращение к парковке, обед

16:30 — купание в термальном бассейне на базе отдыха

В дороге вас ждёт рассказ о Камчатке. Вы узнаете, почему Вачкажец не является вулканом, а также о вулканическом прошлом и настоящем Камчатки, о бурых медведях и их образе жизни.

Организационные детали