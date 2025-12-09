Горный массив Вачкажец — идеальное место для знакомства с другой Камчаткой. Целый день мы проведём среди буйной растительности и освежающих водопадов. Погуляем по танцующему лесу. Устроим пикник в горном цирке. Послушаем, как свистит евражка на цветущем альпийском лугу. Насладимся спокойствием и отсутствием суеты. А на обратном пути заедем на базу отдыха, чтобы расслабиться в термальной воде.
Описание экскурсии
7:00 — выезд от места проживания
9:00 — начало пешей части
Мы пройдём через танцующий лес, где берёзы приобрели причудливые формы, чтобы выжить в суровых условиях Камчатки.
10:00 — горное озеро Тахколоч
Перед вами — три скалистые вершины: Вачкажец, Вачкажцы и Летняя Поперечная.
11:00 — обход озера и переход по мостику
Прогулка вдоль ручья Ключевой мимо каскадных водопадов.
12:00 — подъём к горному цирку Летней Поперечной
Вачкажец напоминает потухший вулкан, а цирк — разрушенный кратер, окружённый зубчатыми стенами.
13:00 — треккинг по тропе к ручью Тахколоч
Переход вброд по безопасному участку, отдых и фотосессия у водопада.
15:00 — возвращение к парковке, обед
16:30 — купание в термальном бассейне на базе отдыха
В дороге вас ждёт рассказ о Камчатке. Вы узнаете, почему Вачкажец не является вулканом, а также о вулканическом прошлом и настоящем Камчатки, о бурых медведях и их образе жизни.
Организационные детали
- Подъезд к месту начала пешей тропы проходит на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser, Nissan Safari, Mitsubishi Pajero или Mitsubishi Delica. Детского кресла нет
- Маршрут интересный, насыщенный и требует стараний от его участников. Пешая часть составляет ~12 км. Подходит для детей от 10 лет
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, обед, необходимое снаряжение (треккинговые палки)
- На обратном пути посещаем базу отдыха с термальным бассейном. Купание оплачивается отдельно по желанию — 500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!
