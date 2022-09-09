ежедневно в 07:00

Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки — так давайте скорее осуществим эту мечту для вас! В группе до 10 человек на катере вы выйдете за ворота Авачинской бухты и отправитесь к мысу Кекурный, где обитают обаятельные сивучи. По пути оцените мощь и просторы Тихого океана, попробуете поймать на крючок рыбу, отведаете крабов и, если удача нам улыбнется, повстречаете косаток.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере мы выйдем в воды Тихого океана через ворота Камчатки — скалы Три Брата. По пути вы полюбуетесь кекурами Авачинской бухты, увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Мыс Кекурный и просторы Тихого океана. Держим курс к мысу Кекурный, который знаменит не только фактурными берегами, но и лежбищем гостеприимных сивучей. Это крупнейшие представители ушастых тюленей, которых также называют северными морскими львами Стеллера. Вы сможете рассмотреть и сфотографировать обаятельных животных. Также на этом маршруте велика вероятность встретить китов и косаток!

Камчатский обед и ужин. На борту вас будет ждать вкуснейшая горячая уха и вареные крабы, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски/нарезки и ароматный чай. Путешествие займет весь день, поэтому мы организуем на катере и обед, и ужин.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на катере припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.

Как проходит прогулка

Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, который расскажет о локациях маршрута.

В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки.

В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода

График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена.

Рекомендации по снаряжению

Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки

Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание