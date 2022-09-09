ежедневно в 07:00

В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный

Выйти в воды Тихого океана, подобраться к лежбищу морских львов и, если повезет, увидеть китов

5
1 отзыв
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки — так давайте скорее осуществим эту мечту для вас! В группе до 10 человек на катере вы выйдете за ворота Авачинской бухты и отправитесь к мысу Кекурный, где обитают обаятельные сивучи.

По пути оцените мощь и просторы Тихого океана, попробуете поймать на крючок рыбу, отведаете крабов и, если удача нам улыбнется, повстречаете косаток.
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере мы выйдем в воды Тихого океана через ворота Камчатки — скалы Три Брата. По пути вы полюбуетесь кекурами Авачинской бухты, увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Мыс Кекурный и просторы Тихого океана. Держим курс к мысу Кекурный, который знаменит не только фактурными берегами, но и лежбищем гостеприимных сивучей. Это крупнейшие представители ушастых тюленей, которых также называют северными морскими львами Стеллера. Вы сможете рассмотреть и сфотографировать обаятельных животных. Также на этом маршруте велика вероятность встретить китов и косаток!

Камчатский обед и ужин. На борту вас будет ждать вкуснейшая горячая уха и вареные крабы, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски/нарезки и ароматный чай. Путешествие займет весь день, поэтому мы организуем на катере и обед, и ужин.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на катере припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.

Как проходит прогулка

  • Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, который расскажет о локациях маршрута.
  • В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки.
  • В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода
  • График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена.

Рекомендации по снаряжению

  • Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки
  • Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание

  • Камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день. На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.
  • Обычно мы встречаем множество морских животных, но природа и случай могут распорядиться иначе: нужно быть к этому готовым

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от пирса Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
9 сен 2022
Шикарная прогулка, организация на высоте, очень комфортабельный катер. Прекрасно организовано питание на корабле (чай, кофе, закуски, уха, свежевыловленная и приготовленная рыба), никто не остался голодным, также отдельное спасибо за свежесваренных крабов). Благодаря капитану нам повезло увидеть основные достопримечательности (скалы три брата, птичий базар и т. д.), косаток, сивучей, а также половить морских окуней. Капитан и его помощник очень внимательно относились ко всем просьбам, информативно отвечали на вопросы. Экскурсия понравилась на все 100%, обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

👥ГрупповыеВодные развлечения🏡Выездные☀️На весь деньКекуры «Три брата»🗽Популярные местаАвачинская бухта🐳Киты🐼Животные

Похожие туры на Камчатке

Путешествие к берегу Тихого океана
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Путешествие к берегу Тихого океана
Отправиться из Петропавловска-Камчатского на вулканический пляж и влюбиться в природу полуострова
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
9 100 за всё до 3 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
7 отзывов
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
26 сен
9 окт
10 окт
14 окт
7 800 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
38 отзывов
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Прогуляться по вулканическому песку и подняться на лучшие смотровые в окрестностях города
26 сен
9 окт
10 окт
14 окт
6 500 за всё до 4 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
в Петропавловске-Камчатском
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 19 000 за всё до 4 чел.
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
11 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Антон
Антон
4
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»
Маршрут: Место стоянки катера - скалы «Три Брата»
Береговая ул. , 11, Петропавловск-Камчатский
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
15 000 за 1 человека
Мыс Маячный и скалы Три брата
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
7 отзывов
Мыс Маячный и скалы Три брата
Живописные бухты, мысы с отвесными скалами и Тихий океан на авто-пешеходной экскурсии
в Петропавловске-Камчатском
25 сен
26 сен
9 окт
10 окт
12 990 за всё до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
10 отзывов
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
в Петропавловске-Камчатском
26 сен
9 окт
10 окт
14 окт
29 880 за всё до 4 чел.
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Рассмотреть вулканы, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
1 окт
115 000 за 1 человека
Фантастическая Камчатка со всех сторон
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
3 отзыва
Фантастическая Камчатка со всех сторон
Сопка Мишенная, мыс Маячный, Халактырский пляж: максимум впечатлений в поездке на внедорожнике
в вашем отеле
26 сен
9 окт
10 окт
14 окт
23 380 за всё до 4 чел.
Вы и Океан: поездка на Халактырский пляж
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
8 отзывов
Вы и Океан: поездка на Халактырский пляж
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по черному вулканическому песку Камчатки
У Вашего отеля
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 128008 960 за всё до 4 чел.
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Отправиться на край земли и восхититься захватывающими дух пейзажами
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
15 000 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
1 отзыв
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
у вашей гостиницы в Петропавловске
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
14 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Камчатке
ХОРОШО
🧭
ТАМ