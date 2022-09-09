ежедневно в 07:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выход за ворота Авачинской бухты. На катере мы выйдем в воды Тихого океана через ворота Камчатки — скалы Три Брата. По пути вы полюбуетесь кекурами Авачинской бухты, увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.
Мыс Кекурный и просторы Тихого океана. Держим курс к мысу Кекурный, который знаменит не только фактурными берегами, но и лежбищем гостеприимных сивучей. Это крупнейшие представители ушастых тюленей, которых также называют северными морскими львами Стеллера. Вы сможете рассмотреть и сфотографировать обаятельных животных. Также на этом маршруте велика вероятность встретить китов и косаток!
Камчатский обед и ужин. На борту вас будет ждать вкуснейшая горячая уха и вареные крабы, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски/нарезки и ароматный чай. Путешествие займет весь день, поэтому мы организуем на катере и обед, и ужин.
Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на катере припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.
Организационные детали
Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.
Как проходит прогулка
Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, который расскажет о локациях маршрута.
В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки.
В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода
График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена.
Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка
Обратите внимание
Камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день. На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.
Обычно мы встречаем множество морских животных, но природа и случай могут распорядиться иначе: нужно быть к этому готовым
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от пирса Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — Организатор на Камчатке
Провела 78 экскурсий для 49 туристов
Наша команда работает уже 5 лет, мы организовываем экскурсии и туры по Камчатке. Большой парк транспорта от квадроцикла до вертолёта. С нами вы будете в безопасности, накормлены и получите незабываемые путешествия по суровой Камчатке.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Григорий
9 сен 2022
Шикарная прогулка, организация на высоте, очень комфортабельный катер. Прекрасно организовано питание на корабле (чай, кофе, закуски, уха, свежевыловленная и приготовленная рыба), никто не остался голодным, также отдельное спасибо за свежесваренных крабов). Благодаря капитану нам повезло увидеть основные достопримечательности (скалы три брата, птичий базар и т. д.), косаток, сивучей, а также половить морских окуней. Капитан и его помощник очень внимательно относились ко всем просьбам, информативно отвечали на вопросы. Экскурсия понравилась на все 100%, обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки