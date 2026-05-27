Авачинский перевал — одно из самых красивых мест Камчатки, а экструзия «Верблюд» — его главное геологическое сокровище.
Несложное восхождение — и перед вами распахнётся широкая панорама Тихого океана, заснеженные вершины дальних вулканов и глубокие долины, покрытые вековыми лесами. Вы узнаете, как образовались эти невероятные пейзажи и сделаете фантастические фото.
Описание экскурсии
Неутомительный маршрут длиной около 4 км приведёт вас к экструзии Верблюд — редкому вулканическому образованию из вязкой лавы с двумя острыми вершинами. С высоты вы полюбуетесь панорамой Авачинской группы вулканов, Налычевской долины и окрестных камчатских просторов.
Мы расскажем:
- как формируются экструзии
- почему Верблюд считается геологическим памятником природы
- чем уникален Авачинский перевал как часть вулканического ландшафта Камчатки
Организационные детали
- Маршрут подходит активным путешественникам, специальная подготовка не нужна
- Пешая часть маршрута занимает около 2,5 часов
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol
- Питание не предусмотрено — воду и перекус возьмите с собой
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Кристина — Организатор на Камчатке
Наше агентство создали энтузиасты, влюблённые в мир путешествий и желающие сделать жизнь клиентов насыщеннее. Мы понимаем, насколько важно правильно организовать поездку, учесть мельчайшие детали и создать незабываемые впечатления. Поэтому наша
