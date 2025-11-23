Камчатка — идеальное место для восхождения на вулкан! Это воспоминание и виды, которые останутся с вами на всю жизнь. Приглашаю вместе подняться на вулкан Горелый высотой 1829 метров. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, увидите озера и усеянные причудливыми конусами склоны.
Описание экскурсии
Подъем на вулкан с опытным проводником
Расположенный на юге Камчатки, вулкан Горелый образовался более двух тысяч лет назад. Поднявшись на него, мы увидим целых 11 кратеров, могучие скалы и озеро с бирюзовой водой. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о нашем полуострове: его флоре, фауне, людях и интересных местах. А также угощу вас вкусным ланчем.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Nissan Safari
- В стоимость включены: транспорт, треккинговые палки, питание (ланч, питьевая вода, чай, перекус)
- Восхождение не требует специальной физической подготовки. Спуск и подъем занимают от 1,5 до 4 часов в зависимости от вашего темпа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. Паратунка или пос. Термальный. Трансфер из Елизово и других населенных пунктов по договоренности за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 335 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилось это путешествие, хоть Горелый и не показался нам во всей красе, встретил туманом и дождем. Но мы поднялись до самого кратера, и мря мама (65 лет) в
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П
Экскурсия просто замечательная и оставила самые лучшие впечатления. Очень красиво, познавательно, и небольшая физическая нагрузка присутствует.
Вулкан просто поражает своими живописными видами, хотя путь к нему и не так прост, но
Вулкан просто поражает своими живописными видами, хотя путь к нему и не так прост, но
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А
Александр смог в доброжелательной форме и без давления замотивировать нашу мини-группу дойти до кратера Горелого, хотя мы хотели сдаться и повернуть назад несколько раз. Спасибо за то, что поедем домой без сожалений!
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У
прошел год с экскурсии на вулкан Горелый, решили оставить отзыв, до сих пор под впечатлением, Александр замечательный экскурсовод, не было вопросов на которые он не ответил.
Прекрасные виды, подъем средней сложности для неподготовленных Комфортная удобная была поездка на машине до вулкана В общем берите не пожалеете
Прекрасные виды, подъем средней сложности для неподготовленных Комфортная удобная была поездка на машине до вулкана В общем берите не пожалеете
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Прекрасная организация, шикарные виды, комфортный темп, пунктуальность во всём и интересный рассказ!
Очень довольны экскурсией! Взошли на вулкан примерно за 2ч в комфортном для на темпе. Идти удобно - весь маршрут
Очень довольны экскурсией! Взошли на вулкан примерно за 2ч в комфортном для на темпе. Идти удобно - весь маршрут
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Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае, о вулканах, о местной флоре и фауне, о местных традициях, провел по всем интересным местам, помог выбрать наилучшие ракурсы для фото. Быстро организовал вкусный завтрак и обед!) интересный гид с чувством юмора! Очень рекомендуем.
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