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осилить его под силу любому человеку средней подготовки и результат вознаградит за все трудности.



На обратном пути ещё осталось время на водопад "Снежный барс", который поражает своей мощью, как в кино!



Отдельно хочется отметить Александра - это гид, которого всем хочется пожелать. Видно, что он любит свою работу и Камчатку, всё расскажет, ответит на любые вопросы, поможет в любой ситуации. Сделал нам множество красивых фотографий, вкусно накормил, напоил теплым чаем, сервис на уровне)



Организация тоже на высоте - Александр забрал нас от места проживания на комфортной проходимой машине, рассказал много интересного про Вулканы и окружающую местность.

В пути мы ни в чём не нуждались, было все, что нужно для комфортного восхождения - трекинговые палки, вкусный чай, сытный обед, вода в достатке.