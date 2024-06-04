Маршрут экскурсии включает посещение живописных мест Камчатки.Сначала вы подниметесь на смотровую площадку на вершине сопки Мишенной, откуда открывается круговая панорама Петропавловска-Камчатского и Авачинской бухты. В хорошую погоду можно увидеть сразу

8 вулканов. Далее вас ждёт Халактырский пляж на берегу Тихого океана с чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в океане или просто позагорать. Трансфер из Петропавловска включён в стоимость, возможен трансфер из других районов за дополнительную плату. Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail, общая протяжённость маршрута около 80 км

за 1-2 человека или 4000 руб. за человека, если вас больше

от 8 000 ₽ за 1-2 человека или 4000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровые площадки

Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!

Халактырский пляж

Второй пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).

Организационные детали