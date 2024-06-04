Маршрут экскурсии включает посещение живописных мест Камчатки.
Сначала вы подниметесь на смотровую площадку на вершине сопки Мишенной, откуда открывается круговая панорама Петропавловска-Камчатского и Авачинской бухты. В хорошую погоду можно увидеть сразу
Сначала вы подниметесь на смотровую площадку на вершине сопки Мишенной, откуда открывается круговая панорама Петропавловска-Камчатского и Авачинской бухты. В хорошую погоду можно увидеть сразу
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды с высоты
- 🌋 Наблюдение за вулканами
- 🏖 Уникальный чёрный песок
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌿 Знакомство с местной флорой и фауной
Что можно увидеть
- Сопка Мишенная
- Сопка Петровская
- Авачинская бухта
- Халактырский пляж
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Смотровые площадки
Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!
Халактырский пляж
Второй пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).
Организационные детали
- Забираем с адреса в Петропавловске (трансфер входит в стоимость). За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.).
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail (детские кресла отсутствуют). Общая протяжённость маршрута около 80 км.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
4 июня 2024
Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
И
Илья
1 июня 2024
Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и
Инесса
16 апр 2024
Впервые посетили это чудесный край! По времени были сильно ограничены, всего два дня, очень переживали… но благодаря Дмитрию смогли увидеть и узнать, больше даже,чем мечтали)). Понравилось всё!!! Маршрут продуман, всё
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