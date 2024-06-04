Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж

Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Маршрут экскурсии включает посещение живописных мест Камчатки.

Сначала вы подниметесь на смотровую площадку на вершине сопки Мишенной, откуда открывается круговая панорама Петропавловска-Камчатского и Авачинской бухты. В хорошую погоду можно увидеть сразу
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8 вулканов. Далее вас ждёт Халактырский пляж на берегу Тихого океана с чёрным песком.

Здесь можно любоваться видами вулканов, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в океане или просто позагорать.

Трансфер из Петропавловска включён в стоимость, возможен трансфер из других районов за дополнительную плату. Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail, общая протяжённость маршрута около 80 км

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные виды с высоты
  2. 🌋 Наблюдение за вулканами
  3. 🏖 Уникальный чёрный песок
  4. 🚗 Комфортный трансфер
  5. 📸 Возможность сделать уникальные фото
  6. 🌿 Знакомство с местной флорой и фауной

Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Сопка Петровская
  • Авачинская бухта
  • Халактырский пляж
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровые площадки

Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!

Халактырский пляж

Второй пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).

Организационные детали

  • Забираем с адреса в Петропавловске (трансфер входит в стоимость). За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.).
  • Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail (детские кресла отсутствуют). Общая протяжённость маршрута около 80 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
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С
4 июня 2024
Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
И
1 июня 2024
Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и
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близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное!
В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

Инесса
16 апр 2024
Впервые посетили это чудесный край! По времени были сильно ограничены, всего два дня, очень переживали… но благодаря Дмитрию смогли увидеть и узнать, больше даже,чем мечтали)). Понравилось всё!!! Маршрут продуман, всё
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слаженно и профессионально! Дмитрий, нам с вами очень повезло!!! Благодарим вас за чудесно проведенное время, за то,что вы сумели передать вашу любовь к Камчатке нам!!! Обязательно приедем ещё, чтобы вместе с вами посетить,то,что не успели!!! Спасибо вам большое! Рекомендуем вас,как отличного гида всем,кто собирается посетить завораживающую Камчатку!!!

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