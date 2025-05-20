Маршрут поездки проходит по необыкновенно живописным местам: здесь вы увидите, как альпийская флора граничит с вечными льдами. Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам. Попутно поговорим о местной флоре и фауне, сделаем множество фото. А под конец — перезагрузимся в термальных источниках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Смотровые площадки

Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!

Халактырский пляж

Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).

Термальные источники

Завершим день на одной из баз отдыха (Паратунка или Озерки). Благодаря тому, что посёлки со всех сторон окружены сопками и защищены от ветра, а из недр земли поступает природная горячая вода, отдыхать здесь можно круглый год.

Организационные детали