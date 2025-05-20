Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Отправиться в путешествие по сопкам и побережью и узнать больше о природе Камчатки
Маршрут поездки проходит по необыкновенно живописным местам: здесь вы увидите, как альпийская флора граничит с вечными льдами. Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам. Попутно поговорим о местной флоре и фауне, сделаем множество фото. А под конец — перезагрузимся в термальных источниках.
Описание трансфер
Смотровые площадки
Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!
Халактырский пляж
Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).
Термальные источники
Завершим день на одной из баз отдыха (Паратунка или Озерки). Благодаря тому, что посёлки со всех сторон окружены сопками и защищены от ветра, а из недр земли поступает природная горячая вода, отдыхать здесь можно круглый год.
Организационные детали
Забираем с адреса в Петропавловске (трансфер входит в стоимость). За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.).
Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла по запросу). Общая протяжённость маршрута около 180 км.
Купание в термальном бассейне оплачивается отдельно (700-800 ₽ с человека, в зависимости от базы отдыха). Продолжительность купания около 1 часа.
Стоимость трансфер
Тип билета
Стоимость
Стандартный
8000 ₽
Дети до 12 лет
5000 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».
Анна
Прекрасная экскурсия! Спасибо большое, Дмитрий! Очень интересные рассказы. Чувствуется забота и приятная атмосфера. Шикарные виды открываются с сопок. Несмотря на то, что в запланированный день был дождь, Дмитрий максимально показывал читать дальшеуменьшить
все интересные места. Мы изучали следы животных на Халактырском пляже, сфотографировались на обзорных площадках Мишенской сопки (это самый лучший вид, с которого можно увидеть весь город, хребты, вулканы, океан. Все!), Петровской сопки. Термальные источники - прекрасные. Отогрелась после дождя. Также получила в подарок от Дмитрия баночку с вулканическим песком с Халактырского пляжа! Это лучшая экскурсия для полного ознакомления с самыми интересными местами Камчатки! А Дмитрий прекрасный человек и экскурсовод. Благодарю от всей души.
Варвара
Экскурсия очень понравилась! Нам повезло с погодой, много всего увидели. Поднимались на несколько смотровых площадок. Побывали на пляже, где Дмитрий сделал для нас видео, снимая с дрона. Поскольку с нами читать дальшеуменьшить
был ребенок 7 лет, то в качестве источников в рамках экскурсии выбрали отель Лагуну. Дмитрий рассказал о Камчатке много интересного, посоветовал, куда еще сходить в городе. Машина была чистая и комфортная. Для нас была подготовлена вода и перекус, что особенно приятно.
Татьяна
Я с мужем посетила Петропавловск Камчатский в конце октября. Погода была хорошая, но разная. Был и снег, штормовой ветер, и солнце. Экскурсия нам очень понравилась. Дмитрий прекрасно знает свой край читать дальшеуменьшить
и отлично рассказывает. Было очень интересно узнать об истории города, посмотреть на нынешний город. Экскурсия получилась очень занимательная. Дмитрий не только хороший рассказчик и знаток своего края, но и внимательный и ответственный человек. Могу всем порекомендовать путешествие с таким замечательным гидом, как Дмитрий, особенно если вы впервые в этих местах.
Иваненко
Экскурсия просто замечательная! Получилось отдохнуть и морально, и эмоцианально, насладиться на все 100% Дмитрий - эксперт в своем деле, подарил невероятные эмоции, рассказал много интересных фактов. Советуем однозначно❤️
Мария
Экскурсия нам понравилась! Хотя это даже больше не экскурсии, а прогулка с местным жителем, который знает и любит свой край! С погодой нам сказочно повезло и за эту поездку мы читать дальшеуменьшить
увидели девять вулканов). На берегу океана попили чая, за что Дмитрию отдельная благодарность. Потом Дмитрий предложил на выбор несколько источников, рассказав о их минусах и плюсах, что помогло нам получить максимальное удовольствие от поездки. Дмитрий очень приятный в общении человек и аккуратный водитель.
Екатерина
Дмитрий прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек, мы от него очень много узнали и поо Камчатку, и про рыбу, и про медведей, и просто историю. Очень хорошо построена экскурсия, особенно читать дальшеуменьшить
понравилось посещение горячих источников Зеленовские озерки: отлично отдохнули и расслабиоись, все очень чисто и цивилизованно. Особое впечатление произвел Халактырский пляж: красота и мощь океана, черный вулканический песок. Нашли немного шикши и брусники. Побывали на смотровых площадках сопок Мишенной и Петровской, заехали и сфотографиррвались около памятника медведям. 7 В общем, полный восторг! Огромное спасибо Дмитрию за чудесную поездку!
