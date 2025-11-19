Мои заказы

Тайны зимней Камчатки

Погулять по Вилючинскому перевалу и согреться в термальных источниках
Зовём вас в путешествие по зимней Камчатке, где величественные вулканы, ледяные водопады и горячие источники создают атмосферу северной сказки. Впереди — яркие впечатления, первозданная природа, знакомство с историей и легендами нашего края.
Описание экскурсии

Мы отправимся на Вилючинский перевал — прогуляемся среди зимних пейзажей, полюбуемся вулканами и вспомним легенды этого края.

Увидим Вилючинский водопад — он полностью замерзает, создавая фантастические ледяные колонны.

Посетим Карымшинские источники, которые зимой становятся особенно популярными. Контраст тепла и мороза — визитная карточка Камчатки.

По пути обсудим:

  • историю освоения нашего региона
  • культуру и традиции коренных народов
  • местные легенды и мифы

Примерный тайминг

  • Переезд к Вилючинскому перевалу — 2,5 ч
  • Прогулка и фотостоп на перевале — 30 мин
  • Переезд к Карымшинским термальным источникам — 1 ч
  • Купание в источниках — 1 ч
  • Обед — 1 ч
  • Возвращение в город — 2 ч

Организационные детали

  • В стоимость тура входит: трансфер на авто Toyota Land Cruiser 70 или Nissan Patrol (детских кресел нет), питание, снаряжение, страховки
  • Входные билеты на термальные источники оплачиваются дополнительно — примерно 750 ₽ за чел.
  • Протяжённость пешей части — около 2 км. Особой физической подготовки не требуется
  • Из-за плохих погодных условий возможна отмена или перенос поездки
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор на Камчатке
Входит в следующие категории Камчатки

