Зовём вас в путешествие по зимней Камчатке, где величественные вулканы, ледяные водопады и горячие источники создают атмосферу северной сказки. Впереди — яркие впечатления, первозданная природа, знакомство с историей и легендами нашего края.
Описание экскурсии
Мы отправимся на Вилючинский перевал — прогуляемся среди зимних пейзажей, полюбуемся вулканами и вспомним легенды этого края.
Увидим Вилючинский водопад — он полностью замерзает, создавая фантастические ледяные колонны.
Посетим Карымшинские источники, которые зимой становятся особенно популярными. Контраст тепла и мороза — визитная карточка Камчатки.
По пути обсудим:
- историю освоения нашего региона
- культуру и традиции коренных народов
- местные легенды и мифы
Примерный тайминг
- Переезд к Вилючинскому перевалу — 2,5 ч
- Прогулка и фотостоп на перевале — 30 мин
- Переезд к Карымшинским термальным источникам — 1 ч
- Купание в источниках — 1 ч
- Обед — 1 ч
- Возвращение в город — 2 ч
Организационные детали
- В стоимость тура входит: трансфер на авто Toyota Land Cruiser 70 или Nissan Patrol (детских кресел нет), питание, снаряжение, страховки
- Входные билеты на термальные источники оплачиваются дополнительно — примерно 750 ₽ за чел.
- Протяжённость пешей части — около 2 км. Особой физической подготовки не требуется
- Из-за плохих погодных условий возможна отмена или перенос поездки
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
