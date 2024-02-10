Описание

Встретившись с вами, мы отправимся прямиком на пляж, дорога до которого займет 30-50 минут. Добравшись, вы восхититесь мощью океана, погуляете по необычному вулканическому черному песку, соберете сувениры, выброшенные на берег, сделаете массу ярких и незабываемых фото, попьете чай и понаблюдайте за серфингистами. Далее мы отправимся на смотровую площадку, с высоты 270 метров вам откроется впечатляющий панорамный вид на Авачинскую бухту, вулканы, исторический центр города и морской порт. После едем купаться в комплекс с горячими источниками. В дороге, которая займет примерно час, увидим горы, вулканы и реки. На базе отдыха вы сможете расслабиться, искупаться, в теплое время года позагорать и прогуляться по территории. Отдохнув и набравшись сил, возвращаемся обратно.