Тихий океан и горячие источники

Индивидуальная экскурсия на Камчатке
Приглашаю вас в захватывающее путешествие на микроавтобусе повышенной проходимости! Нам предстоит путь в 150 км, включая бездорожье.

Вы увидите невероятные пейзажи, диковинные природные объекты, познакомитесь с местной фауной и, конечно, могучим Тихим океаном.
Тихий океан и горячие источники
Тихий океан и горячие источники
Тихий океан и горячие источники
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Тихий океан
  • Авачинская бухта
  • Вулканический черный песок
  • Скалы
  • Горы
  • Вулканы
  • Реки
  • Озера

Описание

Встретившись с вами, мы отправимся прямиком на пляж, дорога до которого займет 30-50 минут. Добравшись, вы восхититесь мощью океана, погуляете по необычному вулканическому черному песку, соберете сувениры, выброшенные на берег, сделаете массу ярких и незабываемых фото, попьете чай и понаблюдайте за серфингистами. Далее мы отправимся на смотровую площадку, с высоты 270 метров вам откроется впечатляющий панорамный вид на Авачинскую бухту, вулканы, исторический центр города и морской порт. После едем купаться в комплекс с горячими источниками. В дороге, которая займет примерно час, увидим горы, вулканы и реки. На базе отдыха вы сможете расслабиться, искупаться, в теплое время года позагорать и прогуляться по территории. Отдохнув и набравшись сил, возвращаемся обратно.

В любой день, любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транcпорт (Mitsubishi Delica)
  • Чай, перекус
Что не входит
  • Оплата за горячие источники
  • Посещение сауны
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
Завершение: Петропавловск-Камчатский или Елизово, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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