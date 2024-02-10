Приглашаю вас в захватывающее путешествие на микроавтобусе повышенной проходимости! Нам предстоит путь в 150 км, включая бездорожье.
Вы увидите невероятные пейзажи, диковинные природные объекты, познакомитесь с местной фауной и, конечно, могучим Тихим океаном.
Вы увидите невероятные пейзажи, диковинные природные объекты, познакомитесь с местной фауной и, конечно, могучим Тихим океаном.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
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13
фев
фев
14
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15
фев
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16
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тихий океан
- Авачинская бухта
- Вулканический черный песок
- Скалы
- Горы
- Вулканы
- Реки
- Озера
Описание
Встретившись с вами, мы отправимся прямиком на пляж, дорога до которого займет 30-50 минут. Добравшись, вы восхититесь мощью океана, погуляете по необычному вулканическому черному песку, соберете сувениры, выброшенные на берег, сделаете массу ярких и незабываемых фото, попьете чай и понаблюдайте за серфингистами. Далее мы отправимся на смотровую площадку, с высоты 270 метров вам откроется впечатляющий панорамный вид на Авачинскую бухту, вулканы, исторический центр города и морской порт. После едем купаться в комплекс с горячими источниками. В дороге, которая займет примерно час, увидим горы, вулканы и реки. На базе отдыха вы сможете расслабиться, искупаться, в теплое время года позагорать и прогуляться по территории. Отдохнув и набравшись сил, возвращаемся обратно.
В любой день, любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транcпорт (Mitsubishi Delica)
- Чай, перекус
- Что не входит
- Оплата за горячие источники
- Посещение сауны
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петропавловск-Камчатский или ЕлизовоЗавершение: Петропавловск-Камчатский или Елизово, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, любое времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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