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Восхождение на экструзию Верблюд

Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки! Вас ждёт увлекательное путешествие по живописным местам, знакомство с редкими растениями и захватывающие виды
На Камчатке можно насладиться уникальной природой и совершить восхождение на экструзию Верблюд. Маршрут проходит по каменистой дороге, где открываются виды на Авачинский и Корякский вулканы. Участники увидят редкие растения и смогут наблюдать за евражками. Восхождение не требует специальной подготовки, а на вершине ждут потрясающие панорамы. Включено двухразовое питание, что делает поездку комфортной и насыщенной
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Виды на вулканы
  • 🌿 Уникальная флора
  • 🐿 Наблюдение за евражками
  • 🚙 Увлекательный маршрут
  • 🥪 Включено питание

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для восхождения на экструзию Верблюд - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет в полной мере насладиться красотами Камчатки. В мае и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. В зимние месяцы маршрут становится сложнее из-за снега и низких температур, но при должной подготовке путешествие может стать незабываемым.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Восхождение на экструзию Верблюд
Восхождение на экструзию Верблюд
Восхождение на экструзию Верблюд

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Экструзия Верблюд

Описание экскурсии

Поездка среди нетронутой природы

Мы отправимся в путь на подготовленном внедорожнике по каменистой русловой дороге — своеобразной «сухой» речке, способной в любой момент превратиться в поток. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами и сфотографировать вулканы.

Знакомство с флорой Камчатки

Вы увидите уникальные растения, адаптировавшиеся к вулканическим условиям: пушистую ольху, душистый тополь, кассиопею, мак мелкоплодный и другие редкие виды.

Авачинский перевал

Здесь вас ждёт встреча с местными обитателями — берингийскими сусликами, которых также называют евражками. Они совсем не боятся людей, но мы напомним — диких животных кормить нельзя.

Пешее восхождение на экструзию Верблюд

После короткого инструктажа отправимся на вершину вулканической экструзии. Высота подъёма — около 300 метров, маршрут не требует специальной подготовки. С вершины открываются захватывающие виды на Авачинский и Корякский вулканы.

Питание на маршруте

В программе — лёгкий завтрак перед подъёмом и сытный ланч с горячим чаем после возвращения — приятное дополнение к активному дню.

Примерный тайминг

10:00 — выезд
11:30–14:00 — завтрак, восхождение
14:00–15:30 — спуск, ланч
15:30 — отправление назад
17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Safari. Время в пути — примерно 1,5 часа в одну сторону
  • Программа 7+. Необходима удобная одежда и треккинговая обувь. Физическая подготовка не требуется. Протяжённость маршрута — 5 км
  • Двухразовое питание на маршруте включено в стоимость (завтрак, обед). Также предоставим треккинговые палки
  • С вами пойду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в г. Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 335 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они
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родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Спасибо Александру за отличную экскурсию, нам очень повезло с гидом! Экскурсию для нас проводил настоящий профессионал, любящий свой край — это было слышно в каждом слове. Сам маршрут достаточно приятный и физически подъемный, если повезет — откроются потрясающие виды на верхушки Авачинского и Корякского. Мы же поражались другим видам, а еще знакомились с евражками:)
Спасибо Александру за отличную экскурсию, нам очень повезло с гидом! Экскурсию для нас проводил настоящий профессионал,
Спасибо Александру за отличную экскурсию, нам очень повезло с гидом! Экскурсию для нас проводил настоящий профессионал,
Спасибо Александру за отличную экскурсию, нам очень повезло с гидом! Экскурсию для нас проводил настоящий профессионал,
Спасибо Александру за отличную экскурсию, нам очень повезло с гидом! Экскурсию для нас проводил настоящий профессионал,
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