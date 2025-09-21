Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для восхождения на экструзию Верблюд - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет в полной мере насладиться красотами Камчатки. В мае и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладную погоду. В зимние месяцы маршрут становится сложнее из-за снега и низких температур, но при должной подготовке путешествие может стать незабываемым.

На Камчатке можно насладиться уникальной природой и совершить восхождение на экструзию Верблюд. Маршрут проходит по каменистой дороге, где открываются виды на Авачинский и Корякский вулканы. Участники увидят редкие растения и смогут наблюдать за евражками. Восхождение не требует специальной подготовки, а на вершине ждут потрясающие панорамы. Включено двухразовое питание, что делает поездку комфортной и насыщенной

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поездка среди нетронутой природы

Мы отправимся в путь на подготовленном внедорожнике по каменистой русловой дороге — своеобразной «сухой» речке, способной в любой момент превратиться в поток. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами и сфотографировать вулканы.

Знакомство с флорой Камчатки

Вы увидите уникальные растения, адаптировавшиеся к вулканическим условиям: пушистую ольху, душистый тополь, кассиопею, мак мелкоплодный и другие редкие виды.

Авачинский перевал

Здесь вас ждёт встреча с местными обитателями — берингийскими сусликами, которых также называют евражками. Они совсем не боятся людей, но мы напомним — диких животных кормить нельзя.

Пешее восхождение на экструзию Верблюд

После короткого инструктажа отправимся на вершину вулканической экструзии. Высота подъёма — около 300 метров, маршрут не требует специальной подготовки. С вершины открываются захватывающие виды на Авачинский и Корякский вулканы.

Питание на маршруте

В программе — лёгкий завтрак перед подъёмом и сытный ланч с горячим чаем после возвращения — приятное дополнение к активному дню.

Примерный тайминг

10:00 — выезд

11:30–14:00 — завтрак, восхождение

14:00–15:30 — спуск, ланч

15:30 — отправление назад

17:00 — возвращение в город

Организационные детали