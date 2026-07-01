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Восхождение на экструзию Верблюд Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки! Вас ждёт увлекательное путешествие по живописным местам, знакомство с редкими растениями и захватывающие виды Начало: У вашего отеля в г. Петропавловск-Камчатский «Пешее восхождение на экструзию Верблюд»