Индивидуальная
до 6 чел.
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Следующей целью станет гора Верблюд»
Завтра в 11:00
4 июл в 06:00
от 38 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Камчатка для всех: треккинг на гору Верблюд
Подняться на 1250 метров над уровнем моря и оценить завораживающие тундровые пейзажи
Начало: На проспекте Победы
«В сопровождении опытного гида вы доберётесь на внедорожнике к началу пешего маршрута, а затем совершите лёгкий подъём на гору Верблюд — уникальную вулканическую экструзию высотой 1250 метров»
6 июл в 09:00
10 июл в 09:00
13 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский»
3 июл в 09:00
6 июл в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Погрузитесь в гармонию с природой на Камчатке! Личная экскурсия к горе Верблюд, медитация с инструктором йоги и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договорённости
«Путь к горе Верблюд (на машине и пешком)»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Как оседлать Верблюда?
Экскурсия на Камчатке «Как оседлать Верблюда?» - идеальный выбор для новичков и опытных туристов. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На парковке у ТЦ «Планета»
«Движение по плоскогорью к подножию Двугорбой скалы — Верблюду»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
45 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Восхождение на экструзию Верблюд
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки! Вас ждёт увлекательное путешествие по живописным местам, знакомство с редкими растениями и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля в г. Петропавловск-Камчатский
«Пешее восхождение на экструзию Верблюд»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 39 334 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» и Халактырский пляж
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
«Восхождение на экструзию «Верблюд»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
65 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Покори Авачинского верблюда - из Петропавловска-Камчатского
Увидеть редкий природный объект и разобраться в вулканической истории региона
Начало: У места вашего проживания
«Неутомительный маршрут длиной около 4 км приведёт вас к экструзии Верблюд — редкому вулканическому образованию из вязкой лавы с двумя острыми вершинами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
17 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Петропавловска)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Высота горы Верблюд — около 200 метров, подняться на неё можно без особого труда»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от 59 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Авачинский перевал. Экструзия Верблюд
Путешествие на джипах к экструзии Верблюд у вулканов Авачинский и Корякский. Откройте для себя захватывающие виды и удивительных евражек
«Приглашаем Вас в джип тур к Экструзии Верблюд, которая расположена у подножия вулканов Авачинский и Корякский»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 14 000 ₽ за человека
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