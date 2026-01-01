Описание тура
Сложно выбрать тур на Камчатку из множества схожих списков локаций.
Места это лишь декорации к путешествию, суть глубже.
Хочется вернуться к природе, освободить голову от насущных мыслей. Улететь подальше от каменных джунглей, не теряя привычного уровня комфорта.
Сменить надоевший мегаполис на пейзаж нетронутой природы, но спать в мягкой постели.
Испытать свою волю, поднявшись на вершину, но вечером надеть белый халат и пойти греться в термальный бассейн, продолжая любоваться небом.
Остаться наедине с дикой природой где-то на краю Света, но в теплой компании у костра и в надежных руках людей, которые делают ваше путешествие комфортным и безопасным.
Попробовать красную рыбу и икру можно и в Москве, но выловить ее своими руками, разломить клешню свежайшего краба и добыть из нее сочное мясо, попробовать квашенную черемшу по рецепту коряков
Какие бы впечатления вас не захватили в путешествии, мы позаботимся о том, чтобы у вас было время для ваших эмоций!
Для тех, кто любит себя, выбор очевиден!
Тур под ключ в концепции все включено.
Встреча в аэропорту в любое время, полное сопровождение от туроператора на протяжении всего маршрута, турлидер группы всегда на связи.
Небольшая группа до 16 человек.
Гарантии проведения тура в полном объеме, при любом набранном количестве участников, без изменения условий, без скрытых доплат.
Включена расширенная страховка.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Трансфер организуется под каждый прибывающий рейс. Можете выбирать любое удобное время прилета, мы встретим вас, даже если рейс будет задержан.
Размещение в Spa-отеле 5, расположенном в загородной курортной зоне - Паратунка.
Заселение в номера с 14:00, если вы прилетели утром и ваш номер еще не готов, то необходимо будет подождать в холле или ресторане отеля.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в Spa-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером проходит встреча с турлидером и знакомство группы: обсуждаются детали тура и организационные моменты.
Турлидер это опытный гид и руководитель группы. Сопровождает вас на протяжении всего маршрута, от первого дня до дня вылета, решает все текущие организационные моменты. По всем вопросам в течение тура следует обращаться к нему.
Питание:
Тур с размещением включен ужин при отеле (шведский стол);
Тур без размещения за свой счет;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель Спутник-Камчатка 4.
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 35 км, 30-40 мин.
! В туре Без размещения трансфер из аэропорта не включен.
Район Мутновского вулкана
Наш маршрут мы начнем с домашних вулканов южной группы. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Завтрак в отеле.
7:30 Выезд через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана на машине повышенной проходимости Камаз.
Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы Вилючинский и Горелый.
Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники активное гео-термальное плато.
Прибытие к месту начала пешего маршрута. Инструктаж.
Легкий треккинг с небольшими подъемами и спусками до долины Дачных источников (около 2 км в одну сторону). Прогулка среди различных термопроявлений, которые будут практически у нас под ногами в максимальной близости - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй, небольших водопадов.
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
Дачные источники называют Малой Долиной гейзеров, но настоящих гейзеров здесь нет из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Пройдем к новой активной зоне, которая возникла в 2024, создав новый ландшафт.
Возвращение к машине, в тихом месте в долине ручья Спокойный сделаем обед-пикник: ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся и пройдемся (около 500-700 м) к еще одной живописной локации - 16-метровому водопаду на ручье Спокойный, который именуют Снежный Барс.
Во второй половине дня - возвращение в Spa-отель. Ужин, отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, Spa-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар, тренажерный зал.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак при отеле, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин при отеле (шведский стол);
Тур без размещения включен обед на экскурсии (ланч-бокс), завтрак, ужинза свой счет;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель Спутник-Камчатка 4.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 70 км, 2-3 часа (в одну сторону),
Пешая часть: 4 км + 1,5 км (в обе стороны).
Общее время программы: с 7:30 до 17:00
Тур Без размещения: точку сбора группы сообщит турлидер накануне выезда.
Восхождение на вулкан Горелый
Завтрак в отеле.
7:30 Выезд к вулкану Горелый на машине повышенной проходимости Камаз.
Прибытие к месту начала пешего маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, 4 км, подъем занимает 1,5-2 часа). При восхождении на вулкан с группой следует турлидер, в качестве руководителя группы, гид-проводник и помощник гида (при полной группе 16 чел.) Гиды обеспечивают безопасность маршрута, комфортный темп восхождения, при необходимости, сопровождают вниз тех участников, которые не осилили восхождение полностью.
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот скромный господин является памятником природы. Ведь он обладает целой коллекцией кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение к машине. Обед ланч-бокс, горячий чай.
Легкое спелео-приключение по лавовым пещерам вулкана Горелый.
Возвращение в Spa-отель. Отдых, ужин в отеле.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак при отеле, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин при отеле (шведский стол);
Тур без размещения включен обед на экскурсии (ланч-бокс), завтрак, ужинза свой счет;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель Спутник-Камчатка 4.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 60 км, 1,5-2 часа (в одну сторону),
Пешая часть: 8 км (в обе стороны).
Общее время программы: с 7:30 до 18:00
Тур Без размещения: точку сбора группы сообщит турлидер накануне выезда.
Морская прогулка до бухты Русская
Ранний выезд (6:00-6:40 - в первые дни ранние подъемы переживаются легче всего, из-за разницы в часовых поясах).
Трансфер на морской причал в сопровождении турлидера.
7:00-8:00 Выход на морскую прогулку на моторной яхте.
На наших морских прогулках мы используем самые комфортабельные яхты из имеющихся на Камчатке. Яхты 16-18 метров, оснащенные всем необходимым для безопасного и комфортного путешествия. На носу и корме можно сделать эффектные фото и насладится морским бризом и видами, а в теплой и уютной кают-кампании с мягкой мебелью всем хватит места для обеда и отдыха. Предоставляются снасти для морской рыбалки.
Известно, что Авачинская бухта самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата - визитную карточку города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед уху из свежей рыбы, подготовит для дегустации морепродукты.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера. Вероятность увидеть китов практически 100%, кроме дней после штормов, когда животные уходят дальше в океан.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт к 17:00-18:00.
Трансфер в Spa-отель. Отдых, ужин в отеле.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, обед, ужин на прогулке, +ужин при отеле (шведский стол);
Тур без размещения включен завтрак, обед, ужин на прогулке.
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель Спутник-Камчатка 4.
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 50 км, 45-60 мин.,
Морская прогулка: 9-10 часов.
Тур Без размещения: точка сбора группы морской вокзал.
Переезд на Север Камчатки
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля с вещами.
8:00 Погрузка в машину (пассажирская вахтовка Камаз) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать почти через половину Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.
Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2 человека, одноместное размещение не предусмотрено последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин горячее питание, готовят походные повара.
Отдых, баня.
Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания. Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы. Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня. Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, ужин (походная кухня), обед в кафе за свой счет;
Тур без размещения включен ужин (походная кухня), завтрак,обед за свой счет;
Ночлег:
п. Козыревск: Гостевой дом.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 500 км, 8-9 часов.
Тур Без размещения: точку сбора группы сообщит турлидер накануне выезда.
Северный прорыв извержения 1975 г
7:00 Завтрак в гостевом доме.
8:00 Выезжаем к лунным пейзажам на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге). Дорога проходит по хвойному лесу, сделаем несколько остановок в живописных местах для фото.
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в Xx веке Большое трещинное Толбачинское извержение (Бтти). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года. Конус до сих пор горячий мы ощутим его тепло у себя под ногами!
Обед перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере Звезда по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе мертвого леса.
Ужин горячее питание, походная кухня.
Походная романтика - отдых у костра, первая ночь в окружении вулканов!
Надеемся на ясное небо, чтобы наблюдать звезды под треск горящих дров и запах кипящего на огне иван-чая с шиповником.
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, обед, ужин (походная кухня);
Тур без размещения включен завтрак, обед, ужин (походная кухня);
Ночлег:
Толбачинский дол: Палаточный лагерь.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 65 км, 4-6 часов.
Пешая часть: 3 км.
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м)
Завтрак в лагере.
Подъезд к сопке Клешня - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют туристическими извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Прогулка по застывшему лавовому потоку от последнего извержения. Заглянем в пещеры-лавоводы сводами до 12 м.
Обед перекус, горячий чай.
Переезд в Мертвый лес, уничтоженный извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название Мертвый лес, где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, обед, ужин (походная кухня);
Тур без размещения включен завтрак, обед, ужин (походная кухня);
Ночлег:
Толбачинский дол: Палаточный лагерь.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 30 км, 1,5-2 часа.
Пешая часть: 8-10 км, 5-6 часов.
Переезд в п. Малки
Ранний завтрак. Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
После преодоления лесной дороги (около 4 часов) сделаем остановку на перекус и чай и продолжим путь.
Обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Вечером прибытие в п. Малки.
Размещение в частном гостевом доме Горячий ключ со своим термальным бассейном.
Это вторая перевалочная точка на маршруте. До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги!
В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин.
При желании, можно прогуляться до диких термальных источников и искупаться в их целебных минеральных водах.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, ужин (походная кухня), обед в кафе за свой счет;
Тур без размещения включен завтрак, ужин (походная кухня), обед в кафе за свой счет;
Ночлег:
п. Малки: Гостевой дом Горячий ключ.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 438 км, 10 часов.
Сплав по реке Быстрая. Речная рыбалка. Гастро-обед
Завтрак в гостевом доме.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.
Река Быстрая расположена в центральной части полуострова. Это вторая по протяженности река Камчатки.
В этом увлекательном путешествии мы пройдем на рафтах часть реки, среди живописных мест. По пути можно порыбачить, набрать грибов и ягод, понаблюдать за дикими утками, а если посчастливится, то и увидеть медведя или белоплечего орлана.
Инструктаж, экипировка, начало сплава на надувных 16-футовых рафтах.
Гостям предоставляются спасательные жилеты, резиновые сапоги, рыболовные снасти на каждого участника (спиннинг, 3 блесны).
Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Нерестовая река является местом притяжения бурого медведя. Есть вероятность, что мы увидим медведей во время сплава.
Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км.
Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.
По окончании сплава группу встречает наша машина, трансфер до рыболовной базы (около 10 мин.).
На рыболовной базе нас ждет вкусный обед из блюд традиционной камчатской кухни: приветственная наливка из камчатских ягод, уха из свежей рыбы, салаты и закуски из локальных дикоросов.
Также будет время для отдыха.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером около 18:00 часов.
Размещение в городском отеле 3.
Отдых, свободный вечер в городе.
В оставшиеся дни рекомендуем посетить один из ресторанов города. При необходимости, турлидер порекомендует рестораны, которые предлагают аутентичные камчатские блюда и морепродукты (столик лучше забронировать заранее).
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, обед (горячее питание), ужин за свой счет;
Тур без размещения включен завтрак, обед (горячее питание), ужин за свой счет;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: Отель 3.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 150 км, 4 часа.
Сплав: 9-12 км, 3-3,5 часа.
Тур Без размещения: точка высадки отель Гейзер / Русский двор, г. Петропавловск-Камчатский.
Авачинский вулкан. Поездка на Черный пляж
Завтрак в отеле.
8:00 Выезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов.
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Треккинг к горной экструзии Верблюд с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно посмотреть и пофотографировать камчатских сусликов евражек.
Обед в столовой базового лагеря под вулканами.
Огнедышащий страж города - Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 4001000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Переезд на Халактырский пляж.
Прогулка по черному пляжу и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Здесь вы можете не только насладиться волнами, но и отдохнуть на мягком песке, послушать шум прибоя и подумать о чем-то важном.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Горячий чай, перекус.
Вечером возвращение в отель.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак, обед (горячее питание), ужин за свой счет;
Тур без размещения включен обед (горячее питание), завтрак, ужин за свой счет;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: Отель 3.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 98 км, 3-4 часа,
Пешая часть: 5 км (в обе стороны),
Общее время программы: с 8:00 до 18:00
Тур Без размещения: точку сбора группы сообщит турлидер накануне выезда.
Рыбный рынок. Вылет
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров до 12:00.
Групповой трансфер в аэропорт.
Трансфер организуется под каждый вылетающий рейс с расчетом, что вы прибудете в аэропорт минимум за 2 часа до вылета. Трансферы на вечерние рейсы предоставляются в районе обеда, т. к. к обеду необходимо выселиться из номеров.
По пути в аэропорт - посещение рыбного рынка.
Питание:
Тур с размещением включен завтрак;
Тур без размещения за свой счет;
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 35 км, 30-40 мин.
Тур Без размещения: трансфер в аэропорт не включен.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Spa-отеле Спутник-Камчатка 4 в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак-ужин 1-местное размещение с доплатой)
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
- Проживание в гостевом доме в с. Малки (2,3,4-местное размещение) - проживание в отеле 3 г. Петропавловск-Камчатский (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой)
- Услуги гидов - проводников
- Услуги повара
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты и пр.) За доп. плату можно взять снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки
- Расширенная медико-транспортная страховка с вертолетной эвакуацией (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Камчатки и обратно
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу)
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
О чём нужно знать до поездки
Одежда и снаряжение.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Гости переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Гости помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи гости Не участвуют.
Нить маршрута: Spa-отель (п. Паратунка) Дачные источники, возвращение в отель вулкан Горелый, возвращение в отель Морская прогулка до б. Русская вулкан Толбачик п. Малки 1-дневный сплав по р. Быстрая Петропавловск-Камчатский Черный пляж Авачинский вулкан (без восхождения) Петропавловск-Камчатский.
Пожелания к путешественнику
Количество гостей в сборной группе.
Мы гарантируем, что забронированный тур состоится, даже при наборе одного человека!
Стандартная группа 14-16 человек.
Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут следования (последовательность дней) по групповым турам с сохранением экскурсионной программы!
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Есть возможность приобрести тур без размещения в Паратунке и Петропавловске-Камчатском, чтобы забронировать его самостоятельно, например, хостел, частную квартиру или любой другой вариант. Проживание в Козыревске и Малках в данном случае включено в тур.
! Важно:
При отказе от любой из экскурсий по программе или неявке на экскурсию, перерасчет производится только за индивидуальные расходы (питание, входные билеты).