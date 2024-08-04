Вы почувствуете себя настоящими восходителями и подниметесь на вулканы, покатаетесь на сёрфе по волнам Тихого океана и отправитесь на морскую прогулку на яхте. А ещё понаблюдаем за медведями, тюленями и касатками.
Попробуем морские деликатесы, насладимся рыбалкой, увидим извержение Ключевской Сопки и искупаемся в термальных источниках. Жить будем в отелях и в палатках.
Описание тура
Организационные детали
Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.
Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.
Проживание. Будем жить в отеле «Антариус» в Паратунке в 1 и 3-6 ночи. 2 ночи проведём в палатках у подножия вулканов или в альтернативном туристическом приюте. Стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном проживании.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.
Дети. Участие возможно с 16 лет.
Сложность. Будьте готовы много ходить пешком, это тур-поход.
Связь и интернет. В дни пребывания на вулканах мобильная связь и электричество будет отсутствовать.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём в Паратунку, где заселимся в отель и отдохнём. Вечером отправимся на термальные источники, насладимся купанием в горячих водах и полюбуемся закатом. После SPA-процедур поужинаем и разойдёмся по номерам.
Восхождение на вулкан Мутновский
Позавтракаем, сядем в вахтовку — автобус на базе КАМАЗа, — и поедем к вулканам. Установим палаточный лагерь. Всё оборудование будем перевозить на транспорте, таскать тяжёлые вещи вам не придётся.
Сегодня вас ждёт восхождение — мы поднимемся на высоту 2322 метра и окажемся в кратере действующего стратовулкана. Подъём займёт 3 часа, а спуск — 1,5 часа. А по пути осмотрим водопад Опасный, высотой 80 метров, и Мутновскую ГеоЭС.
Вечером вернёмся в лагерь, вкусно поужинаем и пойдём спать.
Вулкан Горелый и кратерные озёра
Утром снова отправимся покорять вулкан. На очереди — Горелый. Его высота 1829 метров. После извержения в 1978 году в его кратере образовались два озера удивительной красоты. Подниматься будем около 3 часов, и вот перед нами возникнут инопланетные, почти марсианские, виды. Пофотографируемся на фоне водоёмов, переведём дух и спустимся вниз. Спуск займёт 1,5 часа.
Вечером переедем обратно на турбазу.
Экскурсия на вертолёте (по желанию)
Утро начнём с завтрака и купания в термальных источниках. Желающие за доплату смогут отправиться на вертолётную экскурсию на Курильское озеро, где понаблюдают за медведями на охоте, или в Долину гейзеров. Стоимость каждой экскурсии — 70 000 руб.
Вечером вас ждёт роскошный пикник с жареной рыбкой, мидиями, икрой и крабами.
Урок сёрфинга
Рано утром отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, который омывают волны Тихого океана. Мы едем не просто гулять по берегу и наслаждаться морским воздухом, а заниматься сёрфингом! Вас ждёт урок с инструкторами. Необходимое оборудование предоставят и даже если вы ни разу не стояли на доске, вас всему научат.
После занятия поедем в сторону Авачинского вулкана, чтобы понаблюдать за евражками — маленькими сусликами, которые очень любят орешки и сладости. А ещё заедем на лежбище морских львов и даже покормим их рыбой.
Вечером искупаемся в открытом бассейне при нашей гостинице, поужинаем и пойдём отдыхать.
Переезд к Ключевской группе вулканов
Утром на вахтовке поедем в район Ключевской группы вулканов. Расстояние — 500 км. Место это отдалённое от цивилизации и даже дорог там нет, поэтому путь займёт 10-12 часов. Ехать будем через лишайники, поля брусники и застывшую лаву. Обязательно сделаем фотостопы для эффектных кадров. И даже увидим извержение Ключевской Сопки!
Ночевать будем в палатках.
Подъём на конус Горшкова
Сегодня поднимемся на конус Горшкова. Его высота 300 метров, подъём займёт 30-40 минут. Затем погуляем по лавовым пещерам в кратере Звезда. Спустимся внутрь застывшего лавовода, по которому во время извержения текли раскалённые струи лавы.
Вечером устроим лагерь в районе Мёртвого леса, который засыпан слоем пепла.
Вулкан Плоский Толбачик
После завтрака отправимся к сопке Клешня. По тропе через лавовые потоки будем подниматься на вулкан Плоский Толбачик, на высоту до 2850 метров. Восхождение займёт 5-7 часов. Ещё сегодня проведём необычный эксперимент — приготовим еду прямо на вулкане!
Возвращение в цивилизацию
Поедем обратно в город. Питаться в пути будем в походном формате, а ещё скрасим долгую дорогу песнями и разговорами.
Сплав с рыбалкой
Сегодня отправимся на реку Быстрая, откуда начнём лёгкий сплав без преодоления порогов и экстрима. Будем медленно идти по реке, наблюдать за медведями по берегам, а потом сделаем остановку, чтобы порыбачить. Свежий улов тут же приготовим — сварим уху. А после обеда поедем на Малкинские горячие источники. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и искупаемся в тёплом бассейне.
Прогулка на яхте
Утром вас ждёт морская прогулка на яхте. Из Авачинской бухты двинемся в сторону Тихого океана, любуясь по пути островами, птицами, тюленями и морскими львами.
Остановимся у мыса Опасный и порыбачим. Здесь можно поймать треску, голубого окуня, минтая и терпугу. Понаблюдаем за китами касатками и поплывём в бухту Русская. Ещё пройдём мимо бухт Вилючинская, Фальшивая и Тихирка.
Пообедаем свежими морепродуктами, в меню будет даже краб! Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака заедем на рыбный рынок, закупимся сувенирами и деликатесами, а затем — в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|229 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Страховка
- Все активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Вертолётная экскурсия (по желанию)
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 279 000 руб