На Камчатку за впечатлениями: восхождения на вулканы, сёрфинг и морская прогулка

Сплавиться по реке и порыбачить, заглянуть в действующие кратеры и покормить морских львов
Собрали самые интересные активности в одном туре.

Вы почувствуете себя настоящими восходителями и подниметесь на вулканы, покатаетесь на сёрфе по волнам Тихого океана и отправитесь на морскую прогулку на яхте. А ещё понаблюдаем за медведями, тюленями и касатками.

Попробуем морские деликатесы, насладимся рыбалкой, увидим извержение Ключевской Сопки и искупаемся в термальных источниках. Жить будем в отелях и в палатках.
На Камчатку за впечатлениями: восхождения на вулканы, сёрфинг и морская прогулка
На Камчатку за впечатлениями: восхождения на вулканы, сёрфинг и морская прогулка
На Камчатку за впечатлениями: восхождения на вулканы, сёрфинг и морская прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.

Проживание. Будем жить в отеле «Антариус» в Паратунке в 1 и 3-6 ночи. 2 ночи проведём в палатках у подножия вулканов или в альтернативном туристическом приюте. Стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном проживании.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.

Дети. Участие возможно с 16 лет.

Сложность. Будьте готовы много ходить пешком, это тур-поход.

Связь и интернет. В дни пребывания на вулканах мобильная связь и электричество будет отсутствовать.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём в Паратунку, где заселимся в отель и отдохнём. Вечером отправимся на термальные источники, насладимся купанием в горячих водах и полюбуемся закатом. После SPA-процедур поужинаем и разойдёмся по номерам.

Добро пожаловать на Камчатку
2 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Позавтракаем, сядем в вахтовку — автобус на базе КАМАЗа, — и поедем к вулканам. Установим палаточный лагерь. Всё оборудование будем перевозить на транспорте, таскать тяжёлые вещи вам не придётся.

Сегодня вас ждёт восхождение — мы поднимемся на высоту 2322 метра и окажемся в кратере действующего стратовулкана. Подъём займёт 3 часа, а спуск — 1,5 часа. А по пути осмотрим водопад Опасный, высотой 80 метров, и Мутновскую ГеоЭС.

Вечером вернёмся в лагерь, вкусно поужинаем и пойдём спать.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
3 день

Вулкан Горелый и кратерные озёра

Утром снова отправимся покорять вулкан. На очереди — Горелый. Его высота 1829 метров. После извержения в 1978 году в его кратере образовались два озера удивительной красоты. Подниматься будем около 3 часов, и вот перед нами возникнут инопланетные, почти марсианские, виды. Пофотографируемся на фоне водоёмов, переведём дух и спустимся вниз. Спуск займёт 1,5 часа.

Вечером переедем обратно на турбазу.

Вулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёра
4 день

Экскурсия на вертолёте (по желанию)

Утро начнём с завтрака и купания в термальных источниках. Желающие за доплату смогут отправиться на вертолётную экскурсию на Курильское озеро, где понаблюдают за медведями на охоте, или в Долину гейзеров. Стоимость каждой экскурсии — 70 000 руб.

Вечером вас ждёт роскошный пикник с жареной рыбкой, мидиями, икрой и крабами.

Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)
5 день

Урок сёрфинга

Рано утром отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, который омывают волны Тихого океана. Мы едем не просто гулять по берегу и наслаждаться морским воздухом, а заниматься сёрфингом! Вас ждёт урок с инструкторами. Необходимое оборудование предоставят и даже если вы ни разу не стояли на доске, вас всему научат.

После занятия поедем в сторону Авачинского вулкана, чтобы понаблюдать за евражками — маленькими сусликами, которые очень любят орешки и сладости. А ещё заедем на лежбище морских львов и даже покормим их рыбой.

Вечером искупаемся в открытом бассейне при нашей гостинице, поужинаем и пойдём отдыхать.

Урок сёрфингаУрок сёрфингаУрок сёрфингаУрок сёрфинга
6 день

Переезд к Ключевской группе вулканов

Утром на вахтовке поедем в район Ключевской группы вулканов. Расстояние — 500 км. Место это отдалённое от цивилизации и даже дорог там нет, поэтому путь займёт 10-12 часов. Ехать будем через лишайники, поля брусники и застывшую лаву. Обязательно сделаем фотостопы для эффектных кадров. И даже увидим извержение Ключевской Сопки!

Ночевать будем в палатках.

Переезд к Ключевской группе вулкановПереезд к Ключевской группе вулкановПереезд к Ключевской группе вулканов
7 день

Подъём на конус Горшкова

Сегодня поднимемся на конус Горшкова. Его высота 300 метров, подъём займёт 30-40 минут. Затем погуляем по лавовым пещерам в кратере Звезда. Спустимся внутрь застывшего лавовода, по которому во время извержения текли раскалённые струи лавы.

Вечером устроим лагерь в районе Мёртвого леса, который засыпан слоем пепла.

Подъём на конус ГоршковаПодъём на конус ГоршковаПодъём на конус ГоршковаПодъём на конус Горшкова
8 день

Вулкан Плоский Толбачик

После завтрака отправимся к сопке Клешня. По тропе через лавовые потоки будем подниматься на вулкан Плоский Толбачик, на высоту до 2850 метров. Восхождение займёт 5-7 часов. Ещё сегодня проведём необычный эксперимент — приготовим еду прямо на вулкане!

Вулкан Плоский ТолбачикВулкан Плоский ТолбачикВулкан Плоский ТолбачикВулкан Плоский Толбачик
9 день

Возвращение в цивилизацию

Поедем обратно в город. Питаться в пути будем в походном формате, а ещё скрасим долгую дорогу песнями и разговорами.

10 день

Сплав с рыбалкой

Сегодня отправимся на реку Быстрая, откуда начнём лёгкий сплав без преодоления порогов и экстрима. Будем медленно идти по реке, наблюдать за медведями по берегам, а потом сделаем остановку, чтобы порыбачить. Свежий улов тут же приготовим — сварим уху. А после обеда поедем на Малкинские горячие источники. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и искупаемся в тёплом бассейне.

Сплав с рыбалкойСплав с рыбалкойСплав с рыбалкойСплав с рыбалкой
11 день

Прогулка на яхте

Утром вас ждёт морская прогулка на яхте. Из Авачинской бухты двинемся в сторону Тихого океана, любуясь по пути островами, птицами, тюленями и морскими львами.

Остановимся у мыса Опасный и порыбачим. Здесь можно поймать треску, голубого окуня, минтая и терпугу. Понаблюдаем за китами касатками и поплывём в бухту Русская. Ещё пройдём мимо бухт Вилючинская, Фальшивая и Тихирка.

Пообедаем свежими морепродуктами, в меню будет даже краб! Вечером вернёмся в отель.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
12 день

Отъезд

После завтрака заедем на рыбный рынок, закупимся сувенирами и деликатесами, а затем — в аэропорт.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет229 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка
  • Все активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Вертолётная экскурсия (по желанию)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 279 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Елизово, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВулканыПрирода и пейзажиВсе турыВулкан МутновскийПопулярные местаВодные развлеченияПо рекам и каналамРечные прогулкиРыбалкаЖивотныеСёрфингВосхожденияИз аэропорта

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