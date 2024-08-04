Собрали самые интересные активности в одном туре. Вы почувствуете себя настоящими восходителями и подниметесь на вулканы, покатаетесь на сёрфе по волнам Тихого океана и отправитесь на морскую прогулку на яхте. А ещё понаблюдаем за медведями, тюленями и касатками. Попробуем морские деликатесы, насладимся рыбалкой, увидим извержение Ключевской Сопки и искупаемся в термальных источниках. Жить будем в отелях и в палатках.

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Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.