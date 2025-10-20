Что взять с собой: средства от комаров, средства личной гигиены, напитки по вкусу, непродуваемую и непромокаемую одежду, солнцезащитные очки, шапку, дай (снуд).

Проживание. Будем жить в 4-местной отапливаемой палатке: в ней 2 отсека, по 2 места в каждом, отсеки соединяются тамбуром. Спать будем на раскладушках с матрасом. В лагере на берегу реки Начилово будет походная кухня и полевая баня.

Питание. Не включено. Вы сможете самостоятельно готовить на плите, посуду предоставим. При необходимости завезём в магазин для закупки продуктов и напитков.

Транспорт. Mitsubishi Delica, Toyota Prado, Suzuki Escudo, Toyota Surf. Также будем передвигаться на моторной лодке. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, активность может быть отменена из-за непогодных условий для выхода на воду.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Для участия в туре не понадобится опыт рыбалки, наши опытные гиды всему научат.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании