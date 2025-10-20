Рыболовный тур с палатками на Камчатке: ловим королевского лосося на реке Большой
Добыть рыбацкий трофей - чавычу - и отдохнуть от городской суеты на природе (длительность на выбор)
«Рыба царей», «король лососей» и «князь лососей» — всё это про чавычу, самую титулованную рыбу из лососевых. Она водится всего в нескольких местах в мире, в том числе — и читать дальше
на Камчатке. Мы отправимся ловить трофейный экземпляр, вес которого может достигать до 20 кг, на реку Большую. Жить будем в палатках с походной кухней и полевой баней. Весь день будем проводить на реке с перерывами на обед.
Опытные гиды поделятся особенностями лова, покажут лучшие места и даже проведут мастер-класс по заготовке рыбы. Вы можете приехать к нам на любое количество дней, стоимость одного дня — 14 900 ₽.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: средства от комаров, средства личной гигиены, напитки по вкусу, непродуваемую и непромокаемую одежду, солнцезащитные очки, шапку, дай (снуд).
Проживание. Будем жить в 4-местной отапливаемой палатке: в ней 2 отсека, по 2 места в каждом, отсеки соединяются тамбуром. Спать будем на раскладушках с матрасом. В лагере на берегу реки Начилово будет походная кухня и полевая баня.
Питание. Не включено. Вы сможете самостоятельно готовить на плите, посуду предоставим. При необходимости завезём в магазин для закупки продуктов и напитков.
Транспорт. Mitsubishi Delica, Toyota Prado, Suzuki Escudo, Toyota Surf. Также будем передвигаться на моторной лодке. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, активность может быть отменена из-за непогодных условий для выхода на воду.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Для участия в туре не понадобится опыт рыбалки, наши опытные гиды всему научат.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в лагерь и вечерняя рыбалка
Встретим вас в Петропавловске-Камчатском или в Елизово и отвезём в лагерь на берегу реки Начилово. Если вы на своём транспорте — добираетесь самостоятельно. По пути остановимся в «Пирожковом раю» на перекус. По прибытии вас ждёт вечёрка — рыбалка.
2 день
Рыбалка на реке Большой и банька
После завтрака на моторной лодке доберёмся до реки Большой, где будем ловить чавычу — самого крупного представителя лосося. Вес её достигает 20-40 кг. Рыбачить будем весь день с перерывом на обед. Вечером попаримся в полевой баньке, затем — ужин.
3 день
Продолжаем рыбачить
Весь день рыбачим. Вечером попаримся в баньке, поужинаем и разойдёмся по палаткам.
4 день
Отъезд
После завтрака — утренняя рыбалка. Затем соберём лагерь и поедем в город. Наш тур на этом завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
53 640 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в палатке
Аренда кухни для приготовления пищи
Аренда моторной лодки
Полевая баня
Аренда спиннинга с 1 блесной
Мастер-класс по заготовке рыбы
Что не входит в цену
Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
Трансфер до лагеря и обратно - от 25 000 до 30 000 ₽ за 1 машину в одну сторону
Аренда дополнительной блесны - 500 ₽
Лицензия на вылов рыбы (приобретается самостоятельно в Усть-Большерецке, обязательно возьмите с собой паспорт) - от 5000 ₽
Вы также можете выбрать тур на 2-3 дня или запросить недельный. Стоимость одного дня - 14 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово, 9:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский или Елизово, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 29 туристов
Камчадал в третьем поколении. Люблю путешествовать и занимаюсь рыбалкой с детства. Вместе с коллегами мы поделимся самыми интересными фактами об истории и особенностях региона и организуем ваш отдых в лучших природных локациях.